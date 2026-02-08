Враг продвинулся возле трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Российские войска продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Враг продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский район Донецкой области), Бондарного (Бахмутский район Донецкой области) и Степановки (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Продвижение врага в Донецкой области

Донецька область (12294) Бахмутський район (838) Краматорський район (1201) Бондарне (7) Степанківка (5) Ямполь (39) DeepState (542)
рейтинг зєлєнського збільшився до 63% після цього.
08.02.2026 12:06 Ответить
Ти вже мобілізувався?
08.02.2026 12:55 Ответить
Жінок то таке, а молодь 18-25 - найкращі воїни у всіх війнах. Відмова від їх мобілізації - величезна популістська стратегічна помилка влади. Дідів 50+ майже не залишилося у селах та невеликих містах, а здоровенні молоді хлопці муйнею страждають у тилу. Поки їх путін мобілізує...
08.02.2026 13:19 Ответить
Ворог суне вперед, а Зеленський не оголошує мобілізацію молоді та жінок. Що ще має статись щоб пройшла мобілізація? Зеленський саботує виконання своїх конституційних обов'язків вже не перший рік і потрібно ставити питання про неспроможність Зеленського виконувати конституційні обов'язки і початок процедури імпічменту!
08.02.2026 12:35 Ответить
вже давно, а ти?
08.02.2026 13:05 Ответить
Він чекає на мобілізацію - до армії орків
08.02.2026 13:17 Ответить
Так може не дочекатись, як показав Денис Казанський, таких ждунів росіяни вбивають, а їх жінок гвалтують, а хати спалюють.
08.02.2026 14:06 Ответить
Казанський теж на фронті
08.02.2026 14:11 Ответить
Шось я тебе кожного дня бачу тут на форумі.... Але ж сам хочеш шоб діти йшли помирати
08.02.2026 14:14 Ответить
Так Старлінк поки не відключили
08.02.2026 14:19 Ответить
Добре шо не відключають а то не знав би куди себе діти
08.02.2026 14:29 Ответить
ЗСУ мають по кілька каналів зв'язку, Старлінк не головний
08.02.2026 14:40 Ответить
Ну і добре а то я думав шо будеш нудьгувати
08.02.2026 14:41 Ответить
Дідів вигідно мобілізувати : вони не втечуть та не доживуть до пенсії.
08.02.2026 14:24 Ответить
Ну зовсім відморозки. У них 3 дні, як колапс фронту стався, а вони ж взагалі не в курсі.
08.02.2026 13:29 Ответить
Так так,зв'язку нема - велика перемога(
08.02.2026 14:25 Ответить
Бо ситуація з мобілізацією перетворюється на батіг для народу, корупцію, вимагання, катування, тиранію і безсенсову лякалку. Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відповість за Сахарука, Сопіна, Танчика? В Одесі он знову відео, як по-звірячому лупцюють ні в чому не винну людину ногами, ще й кажуть, що правильно роблять, навіть службового розслідування не обіцяють, нас вже не вважають за людей, на Дніпропетровщині ТЦКшники забили до смерті 55-річного чоловіка, це вже нагадую фольксштурманство 4-го. І це за 2 дні! Це поки не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
08.02.2026 14:19 Ответить
Хто каже? Весела "удовиця", яку ніхто не бачить на фронті, проте постійно бачать в інсті її фоточки із песиком і яка постійно мутить схемки із землею на Київщині(
Армянська сімейка "удови" має досвід в земельних "питаннях"
08.02.2026 14:58 Ответить
До чого тут земельні питання? Ніякого відношення до того, що хапають непридатних і відправляють на вірну смерть, це не має. І вся мутка була в тому, що отримала гроші за загиблого на війні чоловіка? І що тут незаконного? Вже 1000 разів писали, як хапають непридатних:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
І люди розповідали, бабця, що сина схопили 48 кг і з пороком серця, а на наступний день в формі. На Троєщині майже всіх бомжів і алкашів переловили - невидно. Деякі, зовсім ніякі, правда, потім ввечері знову сидять в генделику, але це не всі.
При цьому не воюють треновані бики, що давали присягу. Пару днів тому знов на Троєщині жах, менти ходять пачками по 50 чоловік, купа тачок муніципальної охорони (у яких тепер завдання чаклувати, щоб бистріше заряджались телефони), навіщо вони всі, злочиність майже на нулі, пристроївся ззаду, підслухав, мент каже "Якщо ми будемо автономією". Далі не почув, але думки не найкращі - це вони допускають, що ми тут будемо автономією рашки вже?
08.02.2026 15:38 Ответить
Здається, вони готові служити хоч чорту лисому, аби не воювати і не працювати
08.02.2026 15:41 Ответить
фольксштурманство 44-го
08.02.2026 15:39 Ответить
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, а хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
08.02.2026 14:23 Ответить
 
 