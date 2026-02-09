Ворог просунувся на Харківщині та у чотирьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
Російські війська мають просування біля Тихого (Харківська область) та низки населених пунктів Бахмутського й Покровського районів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Тихого (Чугуївський район, Харківська область), Привілля (Бахмутський район, Донецька область), у Васюківці (Бахмутський район, Донецька область), Никифорівці (Бахмутський район, Донецька область) та Покровську (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Цікавий тейк Пітера Померанцева на The Financial Times, де автор аналізує наратив Путіна про неминучу перемогу РФ у цій війні, яка має набагато ширший геополітичний вимір, бо не обмежується лише Україною. Відповідно "перемагаючи" Україну, Путін хоче вбити у свідомість вестерна, що він "перемагає" увесь колективний Захід.
Автор показує, як Кремль нав'язує історію про слабкість демократій (зокрема європейських), власну стійкість, попри санкції та успіхи на фронті. Цей наратив підхоплюють деякі західні голоси, включно з Трампом, що посилює тиск на переговори з позиції російської «переваги». Натомість Померанцев аргументує, що наратив Путіна взагалі то вразливий.
https://zn.ua/ukr/europe/ft-putin-naspravdi-ne-peremahaje-jevropi-potribno-tse-chitko-pokazati.html Пітер Померанцев, автор, старший науковий співробітник Інституту SNF Agora при Університеті Джонса Гопкінса, у матеріалі для Financial Times: «***** насправді не перемагає. Європі потрібно це чітко показати»