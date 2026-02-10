Рашисти окупували село Бондарне на Донеччині, - DeepState

Російські війська окупували село Бондарне та просунулась у Никифорівці в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог окупував Бондарне та просунувся у Никифорівці (Донецька область). Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук'янівському (Васильківський район, Запорізька область)", - зазначили аналітики.

