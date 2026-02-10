Враг проник через замерзший Северский Донец в Закотном: дроны 81-й ОАэМБр проводят зачистку. ВИДЕО

В населенном пункте Закотное Донецкой области враг, воспользовавшись погодными условиями, осуществил инфильтрацию через замерзшее русло Северского Донца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 81-й отдельной аэромобильной бригады проводят поисково-ударные действия для выявления и ликвидации противника.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступательные действия на населенный пункт ведутся с трех направлений. Особенно активно враг пытается просочиться во фланг обороны украинских подразделений.

В течение прошлого месяца бойцы 81-й бригады взяли в плен более десятка оккупантов.

По словам пленных, им ставят задачу выходить в районы, где якобы нет украинских сил, однако там их встречают защитники, что приводит к значительным потерям врага.

Также противник активно применяет беспилотные системы, что затрудняет логистику, особенно в районах населенных пунктов Дроновка и Платоновка.

На кадрах боевая работа подразделений БпС 81-й ОАэМБр в Закотном.

Смотрите также: Дроны-бомбардировщики "Вовкодавов" нанесли 10 ударов по укрытиям с скоплением рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны-перехватчики 55-й артбригады за неделю "приземлили" 17 вражеских БПЛА. ВИДЕО