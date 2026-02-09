Российские "военкоры" заявили о контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: в Силах обороны отреагировали

Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о якобы контрнаступлении украинских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти заявления опровергли, подчеркнув, что они не соответствуют реальной обстановке на фронте, и разъяснили текущую ситуацию в районе боевых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Расхождения в картах

По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения.

В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает.

Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия - небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов.

Фейки о Тернуватом

В качестве примера он привел заявления РФ о "взятии" Терноватого, хотя до реальной линии боевого столкновения там не менее 10-15 километров.

Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", - отметил спикер.

Он добавил, что на официальных страницах Сил обороны Юга обнародовано видео уничтожения вражеских групп возле знака населенного пункта Терноватое.

Волошин подчеркнул, что россияне рисуют искаженную линию боевого столкновения, таким образом они пытаются оправдать свои предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления". - Ред.), - пояснил он.

Как подытожил спикер Сил обороны Юга,"с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".