Российские "военкоры" заявили о контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: в Силах обороны отреагировали

Силы обороны сдерживают натиск оккупантов на Покровском направлении

Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о якобы контрнаступлении украинских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти заявления опровергли, подчеркнув, что они не соответствуют реальной обстановке на фронте, и разъяснили текущую ситуацию в районе боевых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Расхождения в картах

По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения.

В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает.

Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия - небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов.

Фейки о Тернуватом

В качестве примера он привел заявления РФ о "взятии" Терноватого, хотя до реальной линии боевого столкновения там не менее 10-15 километров.

Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", - отметил спикер.

Он добавил, что на официальных страницах Сил обороны Юга обнародовано видео уничтожения вражеских групп возле знака населенного пункта Терноватое.

Волошин подчеркнул, что россияне рисуют искаженную линию боевого столкновения, таким образом они пытаются оправдать свои предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

карта боев на Юге

Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления". - Ред.), - пояснил он.

Как подытожил спикер Сил обороны Юга,"с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".

Я заплутався 🤔😸
09.02.2026 15:49 Ответить
"Сили Оборони спростували...". Схоже про якісь наступи з нашого боку всі давно забули і не згадують. Як про щось неймовірне.
09.02.2026 15:56 Ответить
Сирник сказав шо ми будемо не тільки оборонятися а і наступати
09.02.2026 16:07 Ответить
У повідомленні збержено у таємниці заплановані місця, час, напрями та інші важливі дрібниці.
09.02.2026 16:18 Ответить
ЗСУ здійснюють розвідувально-пошукові дії та зачистки на стику Дніпропетровської та Запорізької областей, а не контрнаступ:
09.02.2026 16:08 Ответить
Все для трампа все для победи,білий шум
09.02.2026 16:54 Ответить
Ось, що спростовував речник СО Півдня:

@ Повідомляється із посиланням на рашистського мілітариблогера-мільйонника Подоляку, що ситуація на Запорізькому фронті різко загострилася за останні два дні: українські війська розпочали активні контратаки в районі Гуляйполя.
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.

Карта-схема від джерела:

https://pbs.twimg.com/media/HAtst7BX0AAOaBG?format=jpg&name=small
09.02.2026 17:04 Ответить
 
 