Російські "воєнкори" заявили про контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя: в Силах оборони відреагували
Російські пропагандистські ресурси поширили інформацію про начебто контрнаступ українських військ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони Півдня ці заяви спростували, наголосивши, що вони не відповідають реальній обстановці на фронті, та роз’яснили поточну ситуацію в районі бойових дій.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Розбіжності у картах
За його словами, якщо порівняти карти, які поширюють російські пропагандисти, з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, можна побачити суттєві розбіжності.
Зокрема, російська сторона заявляє, що їхні війська нібито майже підійшли до Покровського в Дніпропетровській області, однак реальна ситуація на фронті цього не підтверджує.
Волошин пояснив, що росіяни здійснюють інфільтраційні дії - невеликі спроби проникнення, які згодом подають як нібито захоплення населених пунктів.
Фейки щодо Тернуватого
Як приклад він навів заяви РФ про "взяття" Тернуватого, хоча до реальної лінії бойового зіткнення там щонайменше 10-15 кілометрів.
Вони перебували там лічені години, після чого були знищені нашими військовими", - зазначив речник.
Він додав, що на офіційних сторінках Сил оборони Півдня оприлюднено відео знищення ворожих груп біля знака населеного пункту Тернувате.
Волошин наголосив, що росіяни малюють спотворену лінію бойового зіткнення, таким чином вони намагаються виправдати власні попередні неправдиві заяви, поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.
Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії - щодня до двох десятків - для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели скрізь зачистки (в районі тих населених пунктів, де росіяни заявляють про початок нашого "контрнаступу". - Ред.), - пояснив він.
Як підсумував речник Сил оборони Півдня, "з військової точки зору ці дії не є контрнаступом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ Повідомляється із посиланням на рашистського мілітариблогера-мільйонника Подоляку, що ситуація на Запорізькому фронті різко загострилася за останні два дні: українські війська розпочали активні контратаки в районі Гуляйполя.
При цьому підкреслюється, що ці дії не були спонтанними: контнаступальні дії ЗСУ готували близько тижня, протягом якого українське командування зосередило значні сили для контрнаступу. В ньому беруть участь, начебто, сім штурмових полків та три штурмові бригади, які передислоковані з Покровського та Куп'янського напрямків.
Головна мета цих контрнаступальних дій - це спроба завдати удару в тил російського угруповання "Восток".
Українські війська намагаються використовувати логістичні маршрути та вузли, пов'язані з Покровськом та Великою Михайлівкою.
Акцентується, що час атак збігся зі складними погодними умовами та проблемами у рашистів зі зв'язком (Starlink), що допомогло посилити елемент несподіванки.
Щодо результатів наразі:
- найбільш відчутний тактичний прогрес поблизу Новомихайлівки: українським підрозділам вдалося відкинути російські позиції в районах Орестополя та Соснівки. Бої зараз тривають навколо Березового, де контроль над цим районом залишається оспорюваним;
- далі на захід, поблизу Тернуватого українські війська продовжують просуватися, боротьба за ініціативу в цьому секторі все ще триває.
Карта-схема від джерела:
https://pbs.twimg.com/media/HAtst7BX0AAOaBG?format=jpg&name=small