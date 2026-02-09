Російські "воєнкори" заявили про контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя: в Силах оборони відреагували

Російські пропагандистські ресурси поширили інформацію про начебто контрнаступ українських військ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони Півдня ці заяви спростували, наголосивши, що вони не відповідають реальній обстановці на фронті, та роз’яснили поточну ситуацію в районі бойових дій.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Розбіжності у картах

За його словами, якщо порівняти карти, які поширюють російські пропагандисти, з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, можна побачити суттєві розбіжності.

Зокрема, російська сторона заявляє, що їхні війська нібито майже підійшли до Покровського в Дніпропетровській області, однак реальна ситуація на фронті цього не підтверджує.

Волошин пояснив, що росіяни здійснюють інфільтраційні дії - невеликі спроби проникнення, які згодом подають як нібито захоплення населених пунктів.

Фейки щодо Тернуватого

Як приклад він навів заяви РФ про "взяття" Тернуватого, хоча до реальної лінії бойового зіткнення там щонайменше 10-15 кілометрів.

Вони перебували там лічені години, після чого були знищені нашими військовими", - зазначив речник.

Він додав, що на офіційних сторінках Сил оборони Півдня оприлюднено відео знищення ворожих груп біля знака населеного пункту Тернувате.

Волошин наголосив, що росіяни малюють спотворену лінію бойового зіткнення, таким чином вони намагаються виправдати власні попередні неправдиві заяви, поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.

Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії - щодня до двох десятків - для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели скрізь зачистки (в районі тих населених пунктів, де росіяни заявляють про початок нашого "контрнаступу". - Ред.), - пояснив він.

Як підсумував речник Сил оборони Півдня, "з військової точки зору ці дії не є контрнаступом".