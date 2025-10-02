Біля Покровського на Дніпропетровщині немає жодних укріплень, - журналіст

На Дніпропетровщині, на напрямку наступу російських військ, відсутні фортифікації.

"Побував у десятках сіл поблизу Покровського, що на Дніпропетровщині. Ситуація виглядає критично: на відстані 10–15 км від населеного пункту немає жодних укріплень — ані бліндажів, ані траншей, ані навіть ротних опорних пунктів, які масово зводилися у 2023–2024 роках.

Виникає закономірне питання: на що і куди мають спиратися Сили оборони? Складається враження, що оборонні роботи свідомо саботуються. За замовчуванням відповідальність покладуть на 20-й армійський корпус, але факт залишається фактом: оборона Дніпропетровщини провалюється", - написав журналіст.

Пападін також звертає увагу, що антидронових тунелів так і не збудовано.

"Це лише питання часу, коли противник зможе дійти до Покровського, а звідти рушити в напрямку Синельникового та Павлограда. На жаль, у цих напрямках також не ведеться системної роботи зі створення оборонних рубежів", - зазначає він.

