УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8145 відвідувачів онлайн
Новини Фортифікації на Дніпропетровщині
2 510 14

Біля Покровського на Дніпропетровщині немає жодних укріплень, - журналіст

фортифікації

На Дніпропетровщині, на напрямку наступу російських військ, відсутні фортифікації.

Про це у фейсбуку повідомив журналіст Богдан Пападін, інформує Цензор.НЕТ.

"Побував у десятках сіл поблизу Покровського, що на Дніпропетровщині. Ситуація виглядає критично: на відстані 10–15 км від населеного пункту немає жодних укріплень — ані бліндажів, ані траншей, ані навіть ротних опорних пунктів, які масово зводилися у 2023–2024 роках.

Виникає закономірне питання: на що і куди мають спиратися Сили оборони? Складається враження, що оборонні роботи свідомо саботуються. За замовчуванням відповідальність покладуть на 20-й армійський корпус, але факт залишається фактом: оборона Дніпропетровщини провалюється", - написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будуються у вигляді ешелонованої оборони": у DeepState показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пападін також звертає увагу, що антидронових тунелів так і не збудовано.

"Це лише питання часу, коли противник зможе дійти до Покровського, а звідти рушити в напрямку Синельникового та Павлограда. На жаль, у цих напрямках також не ведеться системної роботи зі створення оборонних рубежів", - зазначає він.

фортифікації на Дніпропетровщині

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

фортифікації (188) Дніпропетровська область (4309) Синельниківський район (274) Покровське (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Зате у генерала Творожнікова все тіп-топ.

Контрнаступ.
показати весь коментар
02.10.2025 21:52 Відповісти
+6
показати весь коментар
02.10.2025 21:53 Відповісти
+4
Нагадує ситуацію на Сумщині. На бумагах все було, "лідер" навіть щось відвідував...
показати весь коментар
02.10.2025 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате у генерала Творожнікова все тіп-топ.

Контрнаступ.
показати весь коментар
02.10.2025 21:52 Відповісти
Перемога за перемогою!
показати весь коментар
02.10.2025 22:18 Відповісти
хібаще хтось дивується після Чонгару і трьох з половиною років ЗЄльоного "керівництва" Україною в війні

.
показати весь коментар
02.10.2025 22:35 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 21:53 Відповісти
Нагадує ситуацію на Сумщині. На бумагах все було, "лідер" навіть щось відвідував...
показати весь коментар
02.10.2025 22:00 Відповісти
Укріплення в полі, в посадках це братські могили.
показати весь коментар
02.10.2025 22:02 Відповісти
Зате влада вже у виборах, у рейтингах, у агітації, бабло на засіювання гречкою лохторату, бабло на тєлємарафон... І більше половини зачарованих і далі довіряють тому, хто доводить ситуацію до критичної.
показати весь коментар
02.10.2025 22:03 Відповісти
Починаючи з 8 лютого 2024р. ішак системно та планомірно здає території. За цей час ця зелена гнида, свідомо не готуючи оборону, лише відступає. Курська авантюра - зайвий цьому приклад: забрати війська та найкращу техніку з критичних напрямків наступу кацапів та розпорошити їх на додаткових 300 км. фронту. Це обкурене чмо є організатором повзучої здачі держави.
показати весь коментар
02.10.2025 22:04 Відповісти
Та какие там укрепления... "Будут ракеты"(c) сейчас в тренде.
показати весь коментар
02.10.2025 22:15 Відповісти
Невже у когось були сумніви ?
показати весь коментар
02.10.2025 22:17 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 22:23 Відповісти
Русня разом з жадібними, ненажерливими й цинічними чиновниками швидко нас здолають…, поки що все трималось на героїзмі кількох сотень тисяч людей. Але якщо допомагати ворогу зсередини, то ніяка мобілізація ні в якої кількості не допоможе…
показати весь коментар
02.10.2025 22:38 Відповісти
Такі ситуації не потрібно описувати публічно, такі дірки потрібно ставити високопоставленим ******, які за це відповідають... Інакше назвати ніяк не можна, в даній ситуації це зрада...
показати весь коментар
02.10.2025 22:57 Відповісти
Біля кожного столба мають бути укріплення? Ні й не треба.
показати весь коментар
02.10.2025 23:06 Відповісти
 
 