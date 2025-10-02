РУС
Новости
2 528 14

Возле Покровского в Днепропетровской области нет никаких укреплений, - журналист

фортификации

На Днепропетровщине, на направлении наступления российских войск, отсутствуют фортификации.

Об этом в фейсбуке сообщил журналист Богдан Пападин, информирует Цензор.НЕТ.

"Побывал в десятках сел вблизи Покровского, что на Днепропетровщине. Ситуация выглядит критически: на расстоянии 10-15 км от населенного пункта нет никаких укреплений - ни блиндажей, ни траншей, ни даже ротных опорных пунктов, которые массово возводились в 2023-2024 годах.

Возникает закономерный вопрос: на что и куда должны опираться Силы обороны? Создается впечатление, что оборонные работы сознательно саботируются. По умолчанию ответственность возложат на 20-й армейский корпус, но факт остается фактом: оборона Днепропетровщины проваливается", - написал журналист.

Пападин также обращает внимание, что антидронових тоннелей так и не построено.

"Это лишь вопрос времени, когда противник сможет дойти до Покровского, а оттуда двинуться в направлении Синельниково и Павлограда. К сожалению, в этих направлениях также не ведется системной работы по созданию оборонительных рубежей", - отмечает он.

фортификации в Днепропетровской области

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Топ комментарии
+11
Зате у генерала Творожнікова все тіп-топ.

Контрнаступ.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:52 Ответить
+6
показать весь комментарий
02.10.2025 21:53 Ответить
+5
Починаючи з 8 лютого 2024р. ішак системно та планомірно здає території. За цей час ця зелена гнида, свідомо не готуючи оборону, лише відступає. Курська авантюра - зайвий цьому приклад: забрати війська та найкращу техніку з критичних напрямків наступу кацапів та розпорошити їх на додаткових 300 км. фронту. Це обкурене чмо є організатором повзучої здачі держави.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Зате у генерала Творожнікова все тіп-топ.

Контрнаступ.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:52 Ответить
Перемога за перемогою!
показать весь комментарий
02.10.2025 22:18 Ответить
хібаще хтось дивується після Чонгару і трьох з половиною років ЗЄльоного "керівництва" Україною в війні

.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:35 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 21:53 Ответить
Нагадує ситуацію на Сумщині. На бумагах все було, "лідер" навіть щось відвідував...
показать весь комментарий
02.10.2025 22:00 Ответить
Укріплення в полі, в посадках це братські могили.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:02 Ответить
Зате влада вже у виборах, у рейтингах, у агітації, бабло на засіювання гречкою лохторату, бабло на тєлємарафон... І більше половини зачарованих і далі довіряють тому, хто доводить ситуацію до критичної.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:03 Ответить
Починаючи з 8 лютого 2024р. ішак системно та планомірно здає території. За цей час ця зелена гнида, свідомо не готуючи оборону, лише відступає. Курська авантюра - зайвий цьому приклад: забрати війська та найкращу техніку з критичних напрямків наступу кацапів та розпорошити їх на додаткових 300 км. фронту. Це обкурене чмо є організатором повзучої здачі держави.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:04 Ответить
Та какие там укрепления... "Будут ракеты"(c) сейчас в тренде.
показать весь комментарий
02.10.2025 22:15 Ответить
Невже у когось були сумніви ?
показать весь комментарий
02.10.2025 22:17 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 22:23 Ответить
Русня разом з жадібними, ненажерливими й цинічними чиновниками швидко нас здолають…, поки що все трималось на героїзмі кількох сотень тисяч людей. Але якщо допомагати ворогу зсередини, то ніяка мобілізація ні в якої кількості не допоможе…
показать весь комментарий
02.10.2025 22:38 Ответить
Такі ситуації не потрібно описувати публічно, такі дірки потрібно ставити високопоставленим ******, які за це відповідають... Інакше назвати ніяк не можна, в даній ситуації це зрада...
показать весь комментарий
02.10.2025 22:57 Ответить
Біля кожного столба мають бути укріплення? Ні й не треба.
показать весь комментарий
02.10.2025 23:06 Ответить
 
 