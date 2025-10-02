Возле Покровского в Днепропетровской области нет никаких укреплений, - журналист

На Днепропетровщине, на направлении наступления российских войск, отсутствуют фортификации.

"Побывал в десятках сел вблизи Покровского, что на Днепропетровщине. Ситуация выглядит критически: на расстоянии 10-15 км от населенного пункта нет никаких укреплений - ни блиндажей, ни траншей, ни даже ротных опорных пунктов, которые массово возводились в 2023-2024 годах.

Возникает закономерный вопрос: на что и куда должны опираться Силы обороны? Создается впечатление, что оборонные работы сознательно саботируются. По умолчанию ответственность возложат на 20-й армейский корпус, но факт остается фактом: оборона Днепропетровщины проваливается", - написал журналист.

Пападин также обращает внимание, что антидронових тоннелей так и не построено.

"Это лишь вопрос времени, когда противник сможет дойти до Покровского, а оттуда двинуться в направлении Синельниково и Павлограда. К сожалению, в этих направлениях также не ведется системной работы по созданию оборонительных рубежей", - отмечает он.

