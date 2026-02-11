УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10473 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на півдні
1 667 3

Селище Залізничне - під контролем ЗСУ, - Сили оборони півдня

Селища Залізничне не окуповано: Сили оборони його контролюють

Українські захисники контролюють селище Залізничне на Запоріжжі.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Щодо Залізничного, то росіяни взагалі вже почали розповсюджувати інформацію, що вони взяли під контроль цей населений пункт. Ця інформація не відповідає дійсності, тому що наші бійці тримають Залізничне", - розповів він.

Волошин уточнив, що йдеться про невеликий населений пункт біля залізничної станції.

"Це взагалі така невелика залізнична станція Гуляйполе, і там населений пункт сам досить невеликий… але вся територія цього населеного пункту під контролем Сил оборони України", - додав речник.

Читайте: Російські "воєнкори" заявили про контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя: в Силах оборони відреагували

Що передувало?

Читайте: Рашисти ударили дронами по Вільнянську: поранено дві жінки

Автор: 

Запорізька область (4892) бойові дії (5836) Сили оборони півдня (586) Пологівський район (416) Залізничне (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже за Гуляйполем якщо що пряма на Оріхів Зп 🤬
показати весь коментар
11.02.2026 14:29 Відповісти
Обрізають "пісюни" - Тернове - Залізничне.
показати весь коментар
11.02.2026 14:40 Відповісти
Малиновку упустили и полез противник
показати весь коментар
11.02.2026 14:59 Відповісти
 
 