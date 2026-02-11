Селище Залізничне - під контролем ЗСУ, - Сили оборони півдня
Українські захисники контролюють селище Залізничне на Запоріжжі.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Щодо Залізничного, то росіяни взагалі вже почали розповсюджувати інформацію, що вони взяли під контроль цей населений пункт. Ця інформація не відповідає дійсності, тому що наші бійці тримають Залізничне", - розповів він.
Волошин уточнив, що йдеться про невеликий населений пункт біля залізничної станції.
"Це взагалі така невелика залізнична станція Гуляйполе, і там населений пункт сам досить невеликий… але вся територія цього населеного пункту під контролем Сил оборони України", - додав речник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що ЗСУ зачистили село Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів.
