На Ореховском направлении наступления РФ нет, - Силы обороны юга
Несмотря на слухи о продвижении возле Работино, украинская сторона подтверждает отсутствие каких-либо активных действий врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Это идет не захват каких-то территорий, а просто сокращение серой зоны. Там (Работино - ред.) нет никакого продвижения, там несколько сотен метров, которые на карте закрасили красным", - отметил спикер.
Волошин подчеркнул, что эта информация не свидетельствует о наступлении или захвате.
Что предшествовало?
Аналитики проекта DeepState 12 февраля сообщили, что российские оккупанты продвинулись вблизи Работино.
