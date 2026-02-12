На Ореховском направлении наступления РФ нет, - Силы обороны юга

Несмотря на слухи о продвижении возле Работино, украинская сторона подтверждает отсутствие каких-либо активных действий врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это идет не захват каких-то территорий, а просто сокращение серой зоны. Там (Работино - ред.) нет никакого продвижения, там несколько сотен метров, которые на карте закрасили красным", - отметил спикер.

Волошин подчеркнул, что эта информация не свидетельствует о наступлении или захвате.

Что предшествовало?

Аналитики проекта DeepState 12 февраля сообщили, что российские оккупанты продвинулись вблизи Работино.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на юге напряженная: тяжелее всего - возле Гуляйполя, - Силы обороны