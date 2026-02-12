На Оріхівському напрямку наступу РФ нема, - Сили оборони півдня
Попри чутки про просування біля Роботиного, українська сторона підтверджує відсутність будь-яких активних дій ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Це йде не захоплення якихось територій, а просто скорочення сірої зони. Там (Роботине, - ред.) немає ніякого просування, там декілька сотень метрів, які на мапі зафарбували червоним", - зазначив речник.
Волошин підкреслив, що ця інформація не свідчить про наступ або захоплення.
Що передувало?
Аналітики проєкту DeepState 12 лютого повідомили, що російські окупанти просунулися поблизу Роботиного.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тонка червона лінія
показати весь коментар12.02.2026 15:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль