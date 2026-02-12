На Оріхівському напрямку наступу РФ нема, - Сили оборони півдня

Попри чутки про просування біля Роботиного, українська сторона підтверджує відсутність будь-яких активних дій ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це йде не захоплення якихось територій, а просто скорочення сірої зони. Там (Роботине, - ред.) немає ніякого просування, там декілька сотень метрів, які на мапі зафарбували червоним", - зазначив речник.

Волошин підкреслив, що ця інформація не свідчить про наступ або захоплення.

Що передувало?

Аналітики проєкту DeepState 12 лютого повідомили, що російські окупанти просунулися поблизу Роботиного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на півдні напружена: найважче - біля Гуляйполя, - Сили оборони