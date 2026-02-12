Бойові дії на Оріхівському напрямку
489 1

На Оріхівському напрямку наступу РФ нема, - Сили оборони півдня

Оновлено просування ворога

Попри чутки про просування біля Роботиного, українська сторона підтверджує відсутність будь-яких активних дій ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Це йде не захоплення якихось територій, а просто скорочення сірої зони. Там (Роботине, - ред.) немає ніякого просування, там декілька сотень метрів, які на мапі зафарбували червоним", - зазначив речник.

Волошин підкреслив, що ця інформація не свідчить про наступ або захоплення.

Що передувало? 

Аналітики проєкту DeepState 12 лютого повідомили, що російські окупанти просунулися поблизу Роботиного.

Ситуація на півдні напружена: найважче - біля Гуляйполя, - Сили оборони

Автор: 

Запорізька область (4893) бойові дії (5845) Пологівський район (416) Роботине (5)
@ "Рубікон": становлення, злет і "постріл в коліно" російського секретного підрозділу - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crm82mgg03go?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_origin=BBC_ua&at_bbc_team=editorial&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_ptr_name=twitter&at_link_type=web_link&at_format=link&at_campaign=Social_Flow&at_link_id=3709DA3E-07D9-11F1-A358-FA52B03B351E стаття BBC
12.02.2026 15:33 Відповісти
 
 