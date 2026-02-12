Ситуація на півдні напружена: найважче - біля Гуляйполя, - Сили оборони

Сили оборони стримують атаки РФ на півдні. Найбільше зіткнень - поблизу Гуляйполя, також зафіксовано рекордну кількість авіаударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На півдні у нас ситуація доволі напружена, але без різких змін", - зазначив Волошин.

Бойові дії

За його словами, на Оріхівському напрямку протягом минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник намагався здійснити штурм південно-східніше Степногірська, однак спроба виявилася безуспішною.

Найбільш напруженою залишається ситуація поблизу Гуляйполя. Там, як повідомив речник, за добу зафіксовано близько півтора десятка бойових зіткнень.

Також на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів намагався штурмувати українські позиції, проте всі атаки були відбиті.

Російські війська суттєво збільшили кількість авіаударів.

"За останні кілька днів минула доба була найбільшою за кількістю таких авіаударів - зафіксовано 25 ударів із застосуванням більше сотні коригованих авіаційних бомб", - сказав він, додавши, що ворог також застосував понад 60 некерованих авіаційних ракет.

Коментуючи інформацію про нібито відступ російських військ на Гуляйпільському напрямку, Волошин наголосив, що йдеться не про класичний контрнаступ чи контрудар.

За його словами, українські підрозділи здійснювали контрдиверсійні та пошуково-ударні дії, знищуючи групи противника, які намагалися інфільтруватися, зокрема в районі населеного пункту Тернове.

Речник також підтвердив наявність певних проблем зі зв’язком у ворога. Водночас він зауважив, що не варто перебільшувати їхній масштаб.

"Певні проблеми виникли, але щоб сказати, що якісь серйозні проблеми… - так не можна, вони продовжують доволі активно працювати у нас на напрямках", – зазначив Волошин.

