У ЗСУ підтвердили "певні успіхи" на Гуляйпільському напрямку: Інформація ворога відповідає дійсності

Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов підтвердив "певні успіхи" українських військ на Гуляйпільському напрямку.

Про це він сказав в ефірі Армія TV, передає Цензор.НЕТ.

Успіхи ЗСУ

За словами військового, за останній час на Гуляйпільському напрямку росіяни не просувалися та зосередилися на утриманні своїх позицій.

"Збройні сили мають певні успіхи на Гуляйпільському напрямку, які поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває. Інформація, яку противник зараз поширює у телеграмі, відповідає дійсності", - заявив Філатов.

Що передувало?

Раніше в інтерв’ю New York Times командувач 1 ОШП казав, що українські війська все ще утримують кілька будівель у Гуляйполі, але "більша частина міста повністю перебуває під контролем противника".

Водночас днями російські воєнкори та пропагандисти дійсно стверджували, що українські війська перекинули штурмові підрозділи в район Гуляйполя для контрударних дій.

