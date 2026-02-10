РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
8 295 7

В ВСУ подтвердили "определенные успехи" на Гуляйпольском направлении: Информация врага соответствует действительности

Гуляйполе

Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов подтвердил "определенные успехи" украинских войск на Гуляйпольском направлении.

Об этом он сказал в эфире Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

Успехи ВСУ

По словам военного, за последнее время на Гуляйпольском направлении россияне не продвигались и сосредоточились на удержании своих позиций. 

"Вооруженные силы имеют определенные успехи на Гуляйпольском направлении, которые пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается. Информация, которую противник сейчас распространяет в телеграме, соответствует действительности", - заявил Филатов.

Что предшествовало?

Ранее в интервью New York Times командующий 1 ОШП говорил, что украинские войска все еще удерживают несколько зданий в Гуляйполе, но "большая часть города полностью находится под контролем противника".

  • В то же время на днях российские военные корреспонденты и пропагандисты действительно утверждали, что украинские войска перебросили штурмовые подразделения в район Гуляйполя для контрударных действий.

Гуляйполе (186) Запорожская область (4069) боевые действия (5598) Пологовский район (325)
а красная кавалєрія буде знищена?
10.02.2026 21:18 Ответить
Дай Боже нашім хлопцям успіху та удачі! Смерть ворогам!!
10.02.2026 21:59 Ответить
Усе в Божих руках, треба молиться та каятись в гріхах
11.02.2026 02:49 Ответить
 
 