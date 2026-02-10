В ВСУ подтвердили "определенные успехи" на Гуляйпольском направлении: Информация врага соответствует действительности

Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов подтвердил "определенные успехи" украинских войск на Гуляйпольском направлении.

Об этом он сказал в эфире Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

Успехи ВСУ

По словам военного, за последнее время на Гуляйпольском направлении россияне не продвигались и сосредоточились на удержании своих позиций.

"Вооруженные силы имеют определенные успехи на Гуляйпольском направлении, которые пока нельзя озвучивать, поскольку операция продолжается. Информация, которую противник сейчас распространяет в телеграме, соответствует действительности", - заявил Филатов.

Что предшествовало?

Ранее в интервью New York Times командующий 1 ОШП говорил, что украинские войска все еще удерживают несколько зданий в Гуляйполе, но "большая часть города полностью находится под контролем противника".

В то же время на днях российские военные корреспонденты и пропагандисты действительно утверждали, что украинские войска перебросили штурмовые подразделения в район Гуляйполя для контрударных действий.

