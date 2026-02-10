Враг не ослабляет давление на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Силы обороны стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов - сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы, Лесное, Новоселовка, Веселянка, Диброва, Чаривное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Верхняя Терса.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 73 обстрела. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения в районах Песчаного и Долгенького.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Ставок, Дробышево и Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие в районе Ступочек.

На Константиновском направлениивраг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филия, Дачное и Гришино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия 147-й бригады одним точным ударом уничтожила российскую ДРГ к северу от Покровска. ВИДЕО

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил две атаки в районе Ивановки.

На Гуляйпольском направлении состоялась 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Привольного, Успеновки, Злагоды, Доброполья, Зализнычного, Зеленого, Загорного и Святопетровки.

Смотрите также: FPV-дрон 225-го ОШП разбросал в разные стороны 4 рашистов возле их автомобиля. ВИДЕО

На Ореховском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении зафиксировано одно боестолкновение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава противника и один объект транспортной инфраструктуры.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 980 человек. Также враг потерял два танка, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, два средства ПВО, 1198 беспилотных летательных аппаратов, 182 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.