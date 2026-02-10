Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 248 560 человек (+980 за сутки), 11 656 танков, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 248 560 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 248 560 (+980) человек

танков – 11 656 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 018 (+5) ед.

артиллерийских систем – 37 089 (+33) ед.

РСЗО – 1 637 (+0) ед.

средства ПВО – 1 297 (+2) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198) ед.

крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 77 734 (+182) ед.

специальная техника – 4 070 (+1) ед.

