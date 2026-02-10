Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 248 560 человек (+980 за сутки), 11 656 танков, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 248 560 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 248 560 (+980) человек
- танков – 11 656 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 018 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 37 089 (+33) ед.
- РСЗО – 1 637 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 297 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198) ед.
- крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 734 (+182) ед.
- специальная техника – 4 070 (+1) ед.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- подполковник Швиденко Александр;
- майор Говоров Константин;
- майор Абакумов Дмитрий;
- майор Велигор Евгений;
- капитан Дондоков Булат;
- лейтенант Севастьянов Василий;
- командир батальйона ОБСпН "АрБат" Айк Гаспарян "Абрек";
- капитан Митраков Владимир;
- старший лейтенант Рахматуллин Фанис;
- лейтенант Черенцов Павел;
- лейтенант Лыжонков Дмитрий;
- младший лейтенант Амралиев Александр;
- младший лейтенант Иванов Артём;
- капитан Кулюда Юрий;
- старший лейтенант Лазарев Александр;
- старший лейтенант Батомункуев Буда;
- лейтенант Попов Евгений;
- младший лейтенант Курдаков Сергей;
- младший лейтенант Хакимов Айнур.
Смерть ворогам 🔥