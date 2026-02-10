РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 248 560 человек (+980 за сутки), 11 656 танков, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 248 560 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 248 560 (+980) человек 
  • танков – 11 656 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 018 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 37 089 (+33) ед.
  • РСЗО – 1 637 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 297 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 129 160 (+1 198) ед.
  • крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 77 734 (+182) ед.
  • специальная техника – 4 070 (+1) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 159 боестолкновений за сутки: ВСУ сдерживают атаки российских войск по всей линии фронта, - Генштаб

Потери врага на утро 10 февраля

Автор: 

армия РФ (22247) Генштаб ВС (7644) ликвидация (4274) уничтожение (9125)
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.02.2026 08:11 Ответить
Дітки хай вам допомогають бог і всі святі у знищенні ворогів і щоб ви всі вернулися додому живими і не ушкодженими храни вас бог
10.02.2026 08:54 Ответить
Верифіковані за крайні п'ять діб втрати вбитими з числа офіцерського складу армії російських загарбників від https://x.com/i/status/2021131590672257313 укладача:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- подполковник Швиденко Александр;
- майор Говоров Константин;
- майор Абакумов Дмитрий;
- майор Велигор Евгений;
- капитан Дондоков Булат;
- лейтенант Севастьянов Василий;

- командир батальйона ОБСпН "АрБат" Айк Гаспарян "Абрек";

- капитан Митраков Владимир;
- старший лейтенант Рахматуллин Фанис;
- лейтенант Черенцов Павел;
- лейтенант Лыжонков Дмитрий;
- младший лейтенант Амралиев Александр;
- младший лейтенант Иванов Артём;

- капитан Кулюда Юрий;
- старший лейтенант Лазарев Александр;
- старший лейтенант Батомункуев Буда;
- лейтенант Попов Евгений;
- младший лейтенант Курдаков Сергей;
- младший лейтенант Хакимов Айнур.

Смерть ворогам 🔥
10.02.2026 12:23 Ответить
Бажаю щоб ВСІ !
10.02.2026 16:22 Ответить
 
 