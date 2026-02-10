Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 248 560 осіб (+980 за добу), 11 656 танків, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 248 560 осіб (+980 за добу), 11 656 танків, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб 
  • танків – 11 656 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.
  • артилерійських систем  – 37 089 (+33) од.
  • РСЗВ  – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 297 (+2) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 77 734 (+182) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.

Втрати ворога на ранок 10 лютого

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.02.2026 08:11 Відповісти
Дітки хай вам допомогають бог і всі святі у знищенні ворогів і щоб ви всі вернулися додому живими і не ушкодженими храни вас бог
10.02.2026 08:54 Відповісти
Верифіковані за крайні п'ять діб втрати вбитими з числа офіцерського складу армії російських загарбників від https://x.com/i/status/2021131590672257313 укладача:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- подполковник Швиденко Александр;
- майор Говоров Константин;
- майор Абакумов Дмитрий;
- майор Велигор Евгений;
- капитан Дондоков Булат;
- лейтенант Севастьянов Василий;

- командир батальйона ОБСпН "АрБат" Айк Гаспарян "Абрек";

- капитан Митраков Владимир;
- старший лейтенант Рахматуллин Фанис;
- лейтенант Черенцов Павел;
- лейтенант Лыжонков Дмитрий;
- младший лейтенант Амралиев Александр;
- младший лейтенант Иванов Артём;

- капитан Кулюда Юрий;
- старший лейтенант Лазарев Александр;
- старший лейтенант Батомункуев Буда;
- лейтенант Попов Евгений;
- младший лейтенант Курдаков Сергей;
- младший лейтенант Хакимов Айнур.

10.02.2026 12:23 Відповісти
10.02.2026 16:22 Відповісти
 
 