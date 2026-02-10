Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 248 560 осіб (+980 за добу), 11 656 танків, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 248 560 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб
- танків – 11 656 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 089 (+33) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 297 (+2) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 734 (+182) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- подполковник Швиденко Александр;
- майор Говоров Константин;
- майор Абакумов Дмитрий;
- майор Велигор Евгений;
- капитан Дондоков Булат;
- лейтенант Севастьянов Василий;
- командир батальйона ОБСпН "АрБат" Айк Гаспарян "Абрек";
- капитан Митраков Владимир;
- старший лейтенант Рахматуллин Фанис;
- лейтенант Черенцов Павел;
- лейтенант Лыжонков Дмитрий;
- младший лейтенант Амралиев Александр;
- младший лейтенант Иванов Артём;
- капитан Кулюда Юрий;
- старший лейтенант Лазарев Александр;
- старший лейтенант Батомункуев Буда;
- лейтенант Попов Евгений;
- младший лейтенант Курдаков Сергей;
- младший лейтенант Хакимов Айнур.
Смерть ворогам 🔥