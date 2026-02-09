159 боєзіткнень за добу: ЗСУ стримують атаки російських військ по всій лінії фронту, - Генштаб
Загалом від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських окупантів, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.
На Краматорському напрямку противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.
На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 35 поранено; знищено та пошкоджено по 6 одиниць автомобільної техніки. Уражено 19 укриттів особового складу та знищено гармату ворога.
На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.
Бої на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відбувалося.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль