Росіяни активно намагаються перейти річку Оскіл і створити плацдарм: спроби закінчуються поразкою, - командир підрозділу TERRA Волохов
На Харківському напрямку ворог зосередився на спробах перейти річку Оскіл, але українські захисники ефективно стримують наступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24. розповів командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов.
За його словами, спроби противника закріпитися та розвивати наступ поки що безрезультатні.
"Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить", - зазначив військовий.
Ворог не полишає спроб зайти у тил
Водночас за словами Волохова, окупанти змінюють тактику і намагаються обходити українські позиції з флангів.
"Мета одна - зайти в тил, відрізати позицію, потім вже вводити якісь інші сили там, де це вдається", - пояснив він.
Українські захисники контролюють ситуацію та продовжують стримувати атаки противника.
