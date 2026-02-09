Росіяни активно намагаються перейти річку Оскіл і створити плацдарм: спроби закінчуються поразкою, - командир підрозділу TERRA Волохов

На Харківському напрямку ворог зосередився на спробах перейти річку Оскіл, але українські захисники ефективно стримують наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24. розповів командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов.

За його словами, спроби противника закріпитися та розвивати наступ поки що безрезультатні.

"Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить", - зазначив військовий.

Ворог не полишає спроб зайти у тил

Водночас за словами Волохова, окупанти змінюють тактику і намагаються обходити українські позиції з флангів.

"Мета одна - зайти в тил, відрізати позицію, потім вже вводити якісь інші сили там, де це вдається", - пояснив він.

Українські захисники контролюють ситуацію та продовжують стримувати атаки противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ спростували заяви РФ про "вуличні бої" і "зачистку" в Кутьківці на Харківщині. ВIДЕО