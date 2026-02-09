РУС
Новости Бои на Харьковском направлении
618

Россияне активно пытаются перейти реку Оскол и создать плацдарм: попытки заканчиваются поражением, - командир подразделения TERRA Волохов

Оккупанты в Харьковской области: попытки перейти Оскол заканчиваются потерями

На Харьковском направлении враг сосредоточился на попытках перейти реку Оскол, но украинские защитники эффективно сдерживают наступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Киев24 рассказал командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов.

По его словам, попытки противника закрепиться и развивать наступление пока безрезультатны.

"Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается", - отметил военный.

Враг не оставляет попыток зайти в тыл

В то же время, по словам Волохова, оккупанты меняют тактику и пытаются обходить украинские позиции с флангов.

"Цель одна - зайти в тыл, отрезать позицию, потом уже вводить какие-то другие силы там, где это удается", - пояснил он.

Украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают сдерживать атаки противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ опровергли заявления РФ об "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке на Харьковщине. ВИДЕО

боевые действия (5591) война в Украине (7695) Оскол река (51)
Питання часу. Поки Сирський кроку не зробить без вказівки з ОПи, а Зельоні зайняті відволіканням населення крахом Енергетики вивішуючи банери "Плану Процвітання".
показать весь комментарий
09.02.2026 17:30 Ответить
 
 