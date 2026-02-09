Россияне активно пытаются перейти реку Оскол и создать плацдарм: попытки заканчиваются поражением, - командир подразделения TERRA Волохов

На Харьковском направлении враг сосредоточился на попытках перейти реку Оскол, но украинские защитники эффективно сдерживают наступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Киев24 рассказал командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов.

По его словам, попытки противника закрепиться и развивать наступление пока безрезультатны.

"Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них сейчас не получается", - отметил военный.

Враг не оставляет попыток зайти в тыл

В то же время, по словам Волохова, оккупанты меняют тактику и пытаются обходить украинские позиции с флангов.

"Цель одна - зайти в тыл, отрезать позицию, потом уже вводить какие-то другие силы там, где это удается", - пояснил он.

Украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают сдерживать атаки противника.

