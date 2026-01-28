ВСУ опровергли заявления РФ о "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области

Заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности.

Об этом заявили в 16 армейском корпусе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кутьковка под контролем ВСУ

Населенный пункт Кутьковка, расположенный в зоне ответственности подразделений 16 армейского корпуса, находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено.

Противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются. Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке.

Информация о "захвате" Кутьковки - ИПСО

Информация о "захвате" Кутьковки является очередным элементом информационно-психологических операций противника и не имеет ничего общего с реальной обстановкой. 

Заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у Кутьківці в Харківській області, не відповідають дійсності. Джерело: https://censor.net/ua/v3597696

Противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються. Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові. Джерело: https://censor.net/ua/v3597696

Це і є вуличні бої.
28.01.2026 15:05 Ответить
Біля Києва і Львова закінчать спростування, а так це їх вся робота
28.01.2026 15:19 Ответить
**** тут спростовувати? Ідіот хєрасімов ще позавчора заявив про "асвабаждєніє Купянска-Узлового". Z-мерзотники вже самі ********* з цього цирку. Досить спростовувати кацапську паралельну реальність. Це контрпродуктивно.
28.01.2026 15:31 Ответить
А шо там з Куп'янськ-Вузловим? Муму-герасім заявив, що вони його взяли...
28.01.2026 15:53 Ответить
якщо підари вільно ходять із хати в хату, то це не захоплення? Може , гра в піжмурки?
28.01.2026 16:25 Ответить
 
 