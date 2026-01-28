ВСУ опровергли заявления РФ о "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области

Заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности.

Об этом заявили в 16 армейском корпусе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кутьковка под контролем ВСУ

Населенный пункт Кутьковка, расположенный в зоне ответственности подразделений 16 армейского корпуса, находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено.

Противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются. Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке.

Информация о "захвате" Кутьковки - ИПСО

Информация о "захвате" Кутьковки является очередным элементом информационно-психологических операций противника и не имеет ничего общего с реальной обстановкой.

