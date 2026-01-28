ВСУ опровергли заявления РФ о "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области
Заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности.
Об этом заявили в 16 армейском корпусе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Кутьковка под контролем ВСУ
Населенный пункт Кутьковка, расположенный в зоне ответственности подразделений 16 армейского корпуса, находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено.
Противник предпринимает попытки инфильтрации малыми группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются. Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке.
Информация о "захвате" Кутьковки - ИПСО
Информация о "захвате" Кутьковки является очередным элементом информационно-психологических операций противника и не имеет ничего общего с реальной обстановкой.
Противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються. Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові.
Це і є вуличні бої.