ЗСУ спростували заяви РФ про "вуличні бої" і "зачистку" в Кутьківці на Харківщині

Заяви начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо нібито ведення "вуличних боїв" і "зачистки" у Кутьківці в Харківській області, не відповідають дійсності.

Про це заявили у 16 армійському корпусі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Кутьківка під контролем ЗСУ

Населений пункт Кутьківка, який розташований у смузі відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, перебуває під повним контролем Сил оборони України. Втрат позицій не допущено.

Противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються. Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові.

Інформація про "захоплення" Кутьківки - ІПСО

Інформація про "захоплення" Кутьківки є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій противника та не має нічого спільного з реальною обстановкою. 

Це і є вуличні бої.
28.01.2026 15:05 Відповісти
Біля Києва і Львова закінчать спростування, а так це їх вся робота
28.01.2026 15:19 Відповісти
**** тут спростовувати? Ідіот хєрасімов ще позавчора заявив про "асвабаждєніє Купянска-Узлового". Z-мерзотники вже самі ********* з цього цирку. Досить спростовувати кацапську паралельну реальність. Це контрпродуктивно.
28.01.2026 15:31 Відповісти
А шо там з Куп'янськ-Вузловим? Муму-герасім заявив, що вони його взяли...
28.01.2026 15:53 Відповісти
якщо підари вільно ходять із хати в хату, то це не захоплення? Може , гра в піжмурки?
28.01.2026 16:25 Відповісти
 
 