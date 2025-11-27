Анонси РФ про "взяття" Куп’янська виявилися передчасними, ситуація для окупантів - патова, - Трегубов
Анонси російських військових і політичних лідерів про "захоплення" Куп’янська виявилися передчасними, оскільки ситуація у місті для загарбників є патовою.
Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Трегубов зазначив, що РФ активно наступала на початку листопада, зайшла до частини міста й намагалася просуватися на південь. Через це російська сторона - спершу через Герасимова, а потім через Путіна - почала рапортувати про "взяття" Куп’янська. Однак ситуація змінилася не на користь окупантів.
За словами Трегубова, українські оборонці змогли відрізати російські підрозділи від постачань. Війська РФ, що зайшли до міста, опинилися заблокованими у його північних районах, і така ситуація триває. Кількість російських військових у місті повільно зменшується, а поповнення не прибуває - його знищують на підступах.
Активність РФ біля Куп'янська
Водночас росіяни намагаються діяти активніше навколо міста, обходячи українські позиції, але без успіху. "Станом на зараз ситуація для них патова. І це іронічно, бо уже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це нічим не можливо", - підсумував Трегубов.
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Суть того, що хотів довести оглядач, виходячи із шахової термінології, - це цуцванг у ворога - позиція, за якої кожен його наступний хід лише погіршує його становище.
Цугцванг - це положення в грі (наприклад, у шахах або шашках), коли будь-який хід, який змушений зробити гравець, призводить до погіршення його позиції або програшу. Це німецьке слово буквально перекладається як "примус до ходу" ("Zug" - хід, "Zwang" - примус).
Як показала практика Кучерів Яр ,показав ефективність цих дій,проти просочування рашистів.відрізання по кусках.