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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Анонси РФ про "взяття" Куп’янська виявилися передчасними, ситуація для окупантів - патова, - Трегубов

Ситуація під Куп’янськом

Анонси російських військових і політичних лідерів про "захоплення" Куп’янська виявилися передчасними, оскільки ситуація у місті для загарбників є патовою.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Трегубов зазначив, що РФ активно наступала на початку листопада, зайшла до частини міста й намагалася просуватися на південь. Через це російська сторона - спершу через Герасимова, а потім через Путіна - почала рапортувати про "взяття" Куп’янська. Однак ситуація змінилася не на користь окупантів.

За словами Трегубова, українські оборонці змогли відрізати російські підрозділи від постачань. Війська РФ, що зайшли до міста, опинилися заблокованими у його північних районах, і така ситуація триває. Кількість російських військових у місті повільно зменшується, а поповнення не прибуває - його знищують на підступах.

Активність РФ біля Куп'янська 

Водночас росіяни намагаються діяти активніше навколо міста, обходячи українські позиції, але без успіху. "Станом на зараз ситуація для них патова. І це іронічно, бо уже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це нічим не можливо", - підсумував Трегубов.

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Автор: 

захоплення (226) Харківська область (2817) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
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Кацапом смердиш
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27.11.2025 12:05 Відповісти
+1
Пат це для обох сторін, тормоз. Патова тимчасово. Як з Маріуполем, Бахмутом, і т.д.
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27.11.2025 11:55 Відповісти
+1
Дивно,що військові не застосовували ,цю тактику "відрізання кишки",
Як показала практика Кучерів Яр ,показав ефективність цих дій,проти просочування рашистів.відрізання по кусках.
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27.11.2025 12:09 Відповісти
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Пат це для обох сторін, тормоз. Патова тимчасово. Як з Маріуполем, Бахмутом, і т.д.
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27.11.2025 11:55 Відповісти
Кацапом смердиш
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27.11.2025 12:05 Відповісти
Не виключено, що у військовий час пат можливий і лише для однієї сторони. Адже грамотним, досвідченим військовим давно відомо, що функція y = sin(x) у військовий час досягає значення y = 3,142...
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27.11.2025 12:10 Відповісти
Пат - це нічия.
Суть того, що хотів довести оглядач, виходячи із шахової термінології, - це цуцванг у ворога - позиція, за якої кожен його наступний хід лише погіршує його становище.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
Цугцванг
Цугцванг - це положення в грі (наприклад, у шахах або шашках), коли будь-який хід, який змушений зробити гравець, призводить до погіршення його позиції або програшу. Це німецьке слово буквально перекладається як "примус до ходу" ("Zug" - хід, "Zwang" - примус).
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27.11.2025 12:31 Відповісти
Гальма, Ослан,гальма...
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27.11.2025 12:36 Відповісти
Дивно,що військові не застосовували ,цю тактику "відрізання кишки",
Як показала практика Кучерів Яр ,показав ефективність цих дій,проти просочування рашистів.відрізання по кусках.
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27.11.2025 12:09 Відповісти
Судячи по осінт було декілька таких спроб - 2 наші втрачені коробочки. Кучерів Яр був занадто далеко вглиб контрольованої ЗСУ території, тому їхнім фпв було складніше підтримувати це проникнення. У Куп'янську кишка-плацдарм йде вздовж річки, яка з одного боку заважає їхній звичайній логістиці, але з іншого дає спокійно діяти їх фпв.
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27.11.2025 13:06 Відповісти
Патова ситуація..... Знову Путін все програв, а Трегубов усіх переміг. Усе як завжди. Що в Покровську, що в Сіверську, що в Куп'янську, що в Лимані.
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27.11.2025 12:46 Відповісти
"преждевременными" - это намек?
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27.11.2025 13:20 Відповісти
 
 