Новости Бои на Купянском направлении
1 219 7

Анонсы РФ о "взятии" Купянска оказались преждевременными, ситуация для оккупантов - патовая, - Трегубов

Ситуация под Купянском

Анонсы российских военных и политических лидеров о "захвате" Купянска оказались преждевременными, поскольку ситуация в городе для захватчиков является патовой.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Обоединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Трегубов отметил, что РФ активно наступала в начале ноября, вошла в часть города и пыталась продвигаться на юг. Из-за этого российская сторона - сначала через Герасимова, а затем через Путина - начала рапортировать о "взятии" Купянска. Однако ситуация изменилась не в пользу оккупантов.

По словам Трегубова, украинские защитники смогли отрезать российские подразделения от поставок. Войска РФ, вошедшие в город, оказались заблокированными в его северных районах, и такая ситуация продолжается. Количество российских военных в городе медленно уменьшается, а пополнение не прибывает - его уничтожают на подступах.

Активность РФ возле Купянска 

В то же время россияне пытаются действовать активнее вокруг города, обходя украинские позиции, но без успеха. "На данный момент ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем невозможно", - подытожил Трегубов.

FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили пушку и средства РЭБ врага. ВИДЕО

Автор: 

Пат це для обох сторін, тормоз. Патова тимчасово. Як з Маріуполем, Бахмутом, і т.д.
27.11.2025 11:55 Ответить
Кацапом смердиш
27.11.2025 12:05 Ответить
Не виключено, що у військовий час пат можливий і лише для однієї сторони. Адже грамотним, досвідченим військовим давно відомо, що функція y = sin(x) у військовий час досягає значення y = 3,142...
27.11.2025 12:10 Ответить
Пат - це нічия.
Суть того, що хотів довести оглядач, виходячи із шахової термінології, - це цуцванг у ворога - позиція, за якої кожен його наступний хід лише погіршує його становище.
27.11.2025 12:26 Ответить
Цугцванг
Цугцванг - це положення в грі (наприклад, у шахах або шашках), коли будь-який хід, який змушений зробити гравець, призводить до погіршення його позиції або програшу. Це німецьке слово буквально перекладається як "примус до ходу" ("Zug" - хід, "Zwang" - примус).
27.11.2025 12:31 Ответить
Гальма, Ослан,гальма...
27.11.2025 12:36 Ответить
Дивно,що військові не застосовували ,цю тактику "відрізання кишки",
Як показала практика Кучерів Яр ,показав ефективність цих дій,проти просочування рашистів.відрізання по кусках.
27.11.2025 12:09 Ответить
 
 