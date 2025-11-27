Анонсы РФ о "взятии" Купянска оказались преждевременными, ситуация для оккупантов - патовая, - Трегубов
Анонсы российских военных и политических лидеров о "захвате" Купянска оказались преждевременными, поскольку ситуация в городе для захватчиков является патовой.
Об этом сообщил начальник управления коммуникации Обоединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Трегубов отметил, что РФ активно наступала в начале ноября, вошла в часть города и пыталась продвигаться на юг. Из-за этого российская сторона - сначала через Герасимова, а затем через Путина - начала рапортировать о "взятии" Купянска. Однако ситуация изменилась не в пользу оккупантов.
По словам Трегубова, украинские защитники смогли отрезать российские подразделения от поставок. Войска РФ, вошедшие в город, оказались заблокированными в его северных районах, и такая ситуация продолжается. Количество российских военных в городе медленно уменьшается, а пополнение не прибывает - его уничтожают на подступах.
Активность РФ возле Купянска
В то же время россияне пытаются действовать активнее вокруг города, обходя украинские позиции, но без успеха. "На данный момент ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем невозможно", - подытожил Трегубов.
Суть того, що хотів довести оглядач, виходячи із шахової термінології, - це цуцванг у ворога - позиція, за якої кожен його наступний хід лише погіршує його становище.
Цугцванг - це положення в грі (наприклад, у шахах або шашках), коли будь-який хід, який змушений зробити гравець, призводить до погіршення його позиції або програшу. Це німецьке слово буквально перекладається як "примус до ходу" ("Zug" - хід, "Zwang" - примус).
Як показала практика Кучерів Яр ,показав ефективність цих дій,проти просочування рашистів.відрізання по кусках.