Анонсы РФ о "взятии" Купянска оказались преждевременными, ситуация для оккупантов - патовая, - Трегубов

Анонсы российских военных и политических лидеров о "захвате" Купянска оказались преждевременными, поскольку ситуация в городе для захватчиков является патовой.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Обоединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Трегубов отметил, что РФ активно наступала в начале ноября, вошла в часть города и пыталась продвигаться на юг. Из-за этого российская сторона - сначала через Герасимова, а затем через Путина - начала рапортировать о "взятии" Купянска. Однако ситуация изменилась не в пользу оккупантов.

По словам Трегубова, украинские защитники смогли отрезать российские подразделения от поставок. Войска РФ, вошедшие в город, оказались заблокированными в его северных районах, и такая ситуация продолжается. Количество российских военных в городе медленно уменьшается, а пополнение не прибывает - его уничтожают на подступах.

Активность РФ возле Купянска

В то же время россияне пытаются действовать активнее вокруг города, обходя украинские позиции, но без успеха. "На данный момент ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем невозможно", - подытожил Трегубов.

