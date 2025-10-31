Можливе захоплення Покровська не змінить загальної картини війни, - розвідка Естонії

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг проаналізував ситуацію навколо Покровська у Донецькій області та назвав три ймовірні сценарії розвитку війни в Україні протягом наступних місяців.

Про це він повідомив під час брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Захоплення Покровська

Ківісельг зазначив, що хоча Росія зосередилася на захопленні Покровська, падіння міста не очікується найближчими днями, а його можливе захоплення не змінить загальної картини війни. Українські війська створили оборонні лінії на північ та захід від Покровська, що запобігає прориву російських військ.

Найбільшу загрозу, на його думку, становлять удари дронів і ракет по енергетичній інфраструктурі України. Він нагадав про масштабну атаку 30 жовтня, під час якої було задіяно 653 дрони та 52 типи ракет, що завдало значних руйнувань. Мета цих ударів, за словами Ківісельга, - зламати волю українців до самооборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ РФ на Покровськ загострив проблему нестачі бійців в Україні, - Atlantic Council

Сценарії розвитку війни в Україні

Полковник також представив три можливі сценарії розвитку війни:

Зупинка агресії Росії перемир’ям на лінії фронту з обмеженим обміном територій - тимчасове рішення. Малоймовірний сценарій: соціально-економічна криза в РФ змусить Путіна погодитися на мирні переговори на умовах України. Найреалістичніший сценарій: продовження війни Росією у поточному режимі через небажання Кремля програти або йти на поступки.

Ківісельг підкреслив, що основною причиною війни є небажання Путіна визнати незалежність України від Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр

Коментар Зеленського

"Ситуація в Покровську - складна. Всі їхні (РФ. - Ред.) сили там. В цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, прям дуже. На ранок я розмовляв з головкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що варто берегти особовий склад.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ