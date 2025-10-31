УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10717 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
1 483 23

Можливе захоплення Покровська не змінить загальної картини війни, - розвідка Естонії

покровськ

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг проаналізував ситуацію навколо Покровська у Донецькій області та назвав три ймовірні сценарії розвитку війни в Україні протягом наступних місяців.

Про це він повідомив під час брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Захоплення Покровська

Ківісельг зазначив, що хоча Росія зосередилася на захопленні Покровська, падіння міста не очікується найближчими днями, а його можливе захоплення не змінить загальної картини війни. Українські війська створили оборонні лінії на північ та захід від Покровська, що запобігає прориву російських військ.

Найбільшу загрозу, на його думку, становлять удари дронів і ракет по енергетичній інфраструктурі України. Він нагадав про масштабну атаку 30 жовтня, під час якої було задіяно 653 дрони та 52 типи ракет, що завдало значних руйнувань. Мета цих ударів, за словами Ківісельга, - зламати волю українців до самооборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ РФ на Покровськ загострив проблему нестачі бійців в Україні, - Atlantic Council

Сценарії розвитку війни в Україні

Полковник також представив три можливі сценарії розвитку війни:

  1. Зупинка агресії Росії перемир’ям на лінії фронту з обмеженим обміном територій - тимчасове рішення.

  2. Малоймовірний сценарій: соціально-економічна криза в РФ змусить Путіна погодитися на мирні переговори на умовах України.

  3. Найреалістичніший сценарій: продовження війни Росією у поточному режимі через небажання Кремля програти або йти на поступки.

Ківісельг підкреслив, що основною причиною війни є небажання Путіна визнати незалежність України від Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вибивають логістику на Покровському напрямку: на позиції доводиться заходити пішки, - 59 ОШБр

Коментар Зеленського

"Ситуація в Покровську - складна. Всі їхні (РФ. - Ред.) сили там. В цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, прям дуже. На ранок я розмовляв з головкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що варто берегти особовий склад.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

захоплення (223) розвідка (3942) Естонія (1765) Донецька область (9970) Покровськ (893) Покровський район (1172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
а от знищення ЗСУ в котлі змінить (і Оманська Гнида все робить для цього)
показати весь коментар
31.10.2025 14:46 Відповісти
+7
Ну это и так понятно. Вот только тем кто сейчас остается в Покровске понимая что ситуация предрешена - им то зачем? Сколько уже было таких ситуаций? Может пора делать выводы? Везде где оркам удавалось создать клешни - заканчивалось плохо. Вопрос второй - опыт Авдеевки научил чем то? В тылу за 10-15 километров есть построенные фортификационные сооружения и готовые опорные пункты, куда могли бы организованно отойти войска и занять там оборону?
показати весь коментар
31.10.2025 14:47 Відповісти
+6
Ага. Про Бахмут і Авдіївку те сами казали, а отримали повний і неконтрольований розвал і прорив фронту
показати весь коментар
31.10.2025 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а от знищення ЗСУ в котлі змінить (і Оманська Гнида все робить для цього)
показати весь коментар
31.10.2025 14:46 Відповісти
Ага. Про Бахмут і Авдіївку те сами казали, а отримали повний і неконтрольований розвал і прорив фронту
показати весь коментар
31.10.2025 14:47 Відповісти
це зельоні гниди назвуть - запланований організований відхід на зазделегідь підготовані позиції
показати весь коментар
31.10.2025 14:48 Відповісти
Де розвал ?
Від Бахмута до Часового - менше 30 км , а кацапи 2 роки повзли !
показати весь коментар
31.10.2025 14:54 Відповісти
який прорив фронту стався після Бахмуту?
А безпосередньо після Авдіївки?

вже естонця в зелені записали, довбокряки
показати весь коментар
31.10.2025 16:03 Відповісти
Ну это и так понятно. Вот только тем кто сейчас остается в Покровске понимая что ситуация предрешена - им то зачем? Сколько уже было таких ситуаций? Может пора делать выводы? Везде где оркам удавалось создать клешни - заканчивалось плохо. Вопрос второй - опыт Авдеевки научил чем то? В тылу за 10-15 километров есть построенные фортификационные сооружения и готовые опорные пункты, куда могли бы организованно отойти войска и занять там оборону?
показати весь коментар
31.10.2025 14:47 Відповісти
звідки там укріплення..ви що , з дуба впали ? ..всі укріплення в крипті зельоних гнид
показати весь коментар
31.10.2025 14:49 Відповісти
Ну єтого я не знаю. Я видел видео от ЗСУ как строят линии обороны, не помню где. Двойные противотанковые рвы, зубы, колючая проволока даже в рвах чтобы по ним не ходили, наверное еще какие то нюансы. Наконец то дошло что любая посадка это точка накопления пидаров - потому на расстоянии нескольких километров все посадки сводят под корень, древесину вырезают и вывозят на фортификации. А в чистом поле не сильно то и спрячешься и накопишься. Вот и получается что штурмовой группе нужно как то преодолеть несколько километров открытого пространства перед линией укреплений, потом с грузом как то преодолеть рвы и колючку, возможно мины - если туда прилетят дроны - то там все в том рву и останутся. Кто то всетаки делает выводы из тактики врага - жалк зачастую поздно.
показати весь коментар
31.10.2025 14:55 Відповісти
Звичайно,не змінить.
Ніщо не змінить.Ні Бахмут,ні Покровськ,ні Куп'янськ...😢😢😢
показати весь коментар
31.10.2025 14:48 Відповісти
Ні вся Україна(...
показати весь коментар
31.10.2025 14:52 Відповісти
Що значить не змінить? Фронт відступить набагато далі Покровська
показати весь коментар
31.10.2025 14:49 Відповісти
А щодо можливого захоплення Естонії?!! Це щось зміне?!
показати весь коментар
31.10.2025 14:54 Відповісти
Так і перед Покровськом були захисні редути /Шевченкове/ - наші їх пройшли не затримуючись - виходить будували для кацапів
показати весь коментар
31.10.2025 14:55 Відповісти
Нєєє ..... Не змінить. Покровськ не має ні стратегічного, ні тактичного значення Ніякого не має. Це вже місяць, як зрозуміло. Ні Покровськ, ні Мірноград, ні Куп'янськ, ні Часів Ярі, ні Торецьк. Скоро не будуть мати Ямпіль, Костянтинівка, Лиман, Степногірськ і т.д..
показати весь коментар
31.10.2025 14:58 Відповісти
вони дивляться на мапу і прогнозують, коли до Полви докатиться?

так не буде, шановні, нажаль

кожне втрачене місто в Україні - більше шанси нападу на вас... і не обов'язково, коли фронт буде у нас по Львову чи Києву
показати весь коментар
31.10.2025 15:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-TCI733na0w

КРИВОНОС: Сирський ЗАБУВ вивести СПЕЦНАЗ ІЗ ОТОЧЕННЯ. Під Куп'янськом буде ГРАНДІОЗНИЙ ВИБУХ?
показати весь коментар
31.10.2025 15:07 Відповісти
Такими темпами,до кінця року, буде "можливе захоплення Павлограду".
показати весь коментар
31.10.2025 15:18 Відповісти
Он скільки поліцаїв розвелося, їх на туди направить.
показати весь коментар
31.10.2025 15:21 Відповісти
Ну, в Естоонії точно нічого не змінить, істинно глаголю вам.
показати весь коментар
31.10.2025 15:21 Відповісти
Та і здача донбасу в цілому не змінить, навіщо за нього триматися.
показати весь коментар
31.10.2025 15:22 Відповісти
Наконец ситуация прояснилась, Покровск не имел стратегического значения.
показати весь коментар
31.10.2025 15:26 Відповісти
Їм би таке "не має значення"! А при перемир'ї буде ситуація, що Зельоні здали купу міст для Кацапії.
показати весь коментар
31.10.2025 16:03 Відповісти
А например захват Нарвы что либо изменит? В жизни размеренной на улочках Таллина , где ликёром ,,Вана Таллин,, кофеёк запивают!
показати весь коментар
31.10.2025 16:05 Відповісти
 
 