Возможный захват Покровска не изменит общей картины войны, - разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг проанализировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области и назвал три вероятных сценария развития войны в Украине в течение следующих месяцев.

Об этом он сообщил во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Захват Покровска

Кивисельг отметил, что хотя Россия сосредоточилась на захвате Покровска, падение города не ожидается в ближайшие дни, а его возможный захват не изменит общей картины войны. Украинские войска создали оборонительные линии к северу и западу от Покровска, что предотвращает прорыв российских войск.

Наибольшую угрозу, по его мнению, представляют удары дронов и ракет по энергетической инфраструктуре Украины. Он напомнил о масштабной атаке 30 октября, во время которой было задействовано 653 дрона и 52 типа ракет, что нанесло значительные разрушения. Цель этих ударов, по словам Кивисельга, - сломить волю украинцев к самообороне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наступление РФ на Покровск обострило проблему нехватки бойцов в Украине, - Atlantic Council

Сценарии развития войны в Украине

Полковник также представил три возможных сценария развития войны:

Остановка агрессии России перемирием на линии фронта с ограниченным обменом территориями — временное решение. Маловероятный сценарий: социально-экономический кризис в РФ заставит Путина согласиться на мирные переговоры на условиях Украины. Самый реалистичный сценарий: продолжение войны Россией в текущем режиме из-за нежелания Кремля проиграть или идти на уступки.

Кивисельг подчеркнул, что основной причиной войны является нежелание Путина признать независимость Украины от России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны выбивают логистику на Покровском направлении: на позиции приходится заходить пешком, - 59 ОШБр

Комментарий Зеленского

"Ситуация в Покровске - сложная. Все их (РФ. - Ред.) силы там. В этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много, прям очень. Утром я разговаривал с головкомом. Изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают понемногу", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что стоит беречь личный состав.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ