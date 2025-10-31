РУС
Возможный захват Покровска не изменит общей картины войны, - разведка Эстонии

покровськ

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг проанализировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области и назвал три вероятных сценария развития войны в Украине в течение следующих месяцев.

Об этом он сообщил во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Захват Покровска

Кивисельг отметил, что хотя Россия сосредоточилась на захвате Покровска, падение города не ожидается в ближайшие дни, а его возможный захват не изменит общей картины войны. Украинские войска создали оборонительные линии к северу и западу от Покровска, что предотвращает прорыв российских войск.

Наибольшую угрозу, по его мнению, представляют удары дронов и ракет по энергетической инфраструктуре Украины. Он напомнил о масштабной атаке 30 октября, во время которой было задействовано 653 дрона и 52 типа ракет, что нанесло значительные разрушения. Цель этих ударов, по словам Кивисельга, - сломить волю украинцев к самообороне.

Сценарии развития войны в Украине

Полковник также представил три возможных сценария развития войны:

  1. Остановка агрессии России перемирием на линии фронта с ограниченным обменом территориями — временное решение.

  2. Маловероятный сценарий: социально-экономический кризис в РФ заставит Путина согласиться на мирные переговоры на условиях Украины.

  3. Самый реалистичный сценарий: продолжение войны Россией в текущем режиме из-за нежелания Кремля проиграть или идти на уступки.

Кивисельг подчеркнул, что основной причиной войны является нежелание Путина признать независимость Украины от России.

Комментарий Зеленского

"Ситуация в Покровске - сложная. Все их (РФ. - Ред.) силы там. В этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много, прям очень. Утром я разговаривал с головкомом. Изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают понемногу", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что стоит беречь личный состав.

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

захват (790) разведка (4244) Эстония (1568) Донецкая область (11138) Покровск (858) Покровский район (1156)
+5
Ну это и так понятно. Вот только тем кто сейчас остается в Покровске понимая что ситуация предрешена - им то зачем? Сколько уже было таких ситуаций? Может пора делать выводы? Везде где оркам удавалось создать клешни - заканчивалось плохо. Вопрос второй - опыт Авдеевки научил чем то? В тылу за 10-15 километров есть построенные фортификационные сооружения и готовые опорные пункты, куда могли бы организованно отойти войска и занять там оборону?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
+4
а от знищення ЗСУ в котлі змінить (і Оманська Гнида все робить для цього)
показать весь комментарий
31.10.2025 14:46 Ответить
+4
Ага. Про Бахмут і Авдіївку те сами казали, а отримали повний і неконтрольований розвал і прорив фронту
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
а от знищення ЗСУ в котлі змінить (і Оманська Гнида все робить для цього)
показать весь комментарий
31.10.2025 14:46 Ответить
Ага. Про Бахмут і Авдіївку те сами казали, а отримали повний і неконтрольований розвал і прорив фронту
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
це зельоні гниди назвуть - запланований організований відхід на зазделегідь підготовані позиції
показать весь комментарий
31.10.2025 14:48 Ответить
Де розвал ?
Від Бахмута до Часового - менше 30 км , а кацапи 2 роки повзли !
показать весь комментарий
31.10.2025 14:54 Ответить
Ну это и так понятно. Вот только тем кто сейчас остается в Покровске понимая что ситуация предрешена - им то зачем? Сколько уже было таких ситуаций? Может пора делать выводы? Везде где оркам удавалось создать клешни - заканчивалось плохо. Вопрос второй - опыт Авдеевки научил чем то? В тылу за 10-15 километров есть построенные фортификационные сооружения и готовые опорные пункты, куда могли бы организованно отойти войска и занять там оборону?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
звідки там укріплення..ви що , з дуба впали ? ..всі укріплення в крипті зельоних гнид
показать весь комментарий
31.10.2025 14:49 Ответить
Ну єтого я не знаю. Я видел видео от ЗСУ как строят линии обороны, не помню где. Двойные противотанковые рвы, зубы, колючая проволока даже в рвах чтобы по ним не ходили, наверное еще какие то нюансы. Наконец то дошло что любая посадка это точка накопления пидаров - потому на расстоянии нескольких километров все посадки сводят под корень, древесину вырезают и вывозят на фортификации. А в чистом поле не сильно то и спрячешься и накопишься. Вот и получается что штурмовой группе нужно как то преодолеть несколько километров открытого пространства перед линией укреплений, потом с грузом как то преодолеть рвы и колючку, возможно мины - если туда прилетят дроны - то там все в том рву и останутся. Кто то всетаки делает выводы из тактики врага - жалк зачастую поздно.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:55 Ответить
Звичайно,не змінить.
Ніщо не змінить.Ні Бахмут,ні Покровськ,ні Куп'янськ...😢😢😢
показать весь комментарий
31.10.2025 14:48 Ответить
Ні вся Україна(...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:52 Ответить
Що значить не змінить? Фронт відступить набагато далі Покровська
показать весь комментарий
31.10.2025 14:49 Ответить
А щодо можливого захоплення Естонії?!! Це щось зміне?!
показать весь комментарий
31.10.2025 14:54 Ответить
Так і перед Покровськом були захисні редути /Шевченкове/ - наші їх пройшли не затримуючись - виходить будували для кацапів
показать весь комментарий
31.10.2025 14:55 Ответить
Нєєє ..... Не змінить. Покровськ не має ні стратегічного, ні тактичного значення Ніякого не має. Це вже місяць, як зрозуміло. Ні Покровськ, ні Мірноград, ні Куп'янськ, ні Часів Ярі, ні Торецьк. Скоро не будуть мати Ямпіль, Костянтинівка, Лиман, Степногірськ і т.д..
показать весь комментарий
31.10.2025 14:58 Ответить
вони дивляться на мапу і прогнозують, коли до Полви докатиться?

так не буде, шановні, нажаль

кожне втрачене місто в Україні - більше шанси нападу на вас... і не обов'язково, коли фронт буде у нас по Львову чи Києву
показать весь комментарий
31.10.2025 15:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-TCI733na0w

КРИВОНОС: Сирський ЗАБУВ вивести СПЕЦНАЗ ІЗ ОТОЧЕННЯ. Під Куп'янськом буде ГРАНДІОЗНИЙ ВИБУХ?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:07 Ответить
Такими темпами,до кінця року, буде "можливе захоплення Павлограду".
показать весь комментарий
31.10.2025 15:18 Ответить
Он скільки поліцаїв розвелося, їх на туди направить.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:21 Ответить
Ну, в Естоонії точно нічого не змінить, істинно глаголю вам.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:21 Ответить
Та і здача донбасу в цілому не змінить, навіщо за нього триматися.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:22 Ответить
Наконец ситуация прояснилась, Покровск не имел стратегического значения.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:26 Ответить
 
 