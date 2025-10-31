Возможный захват Покровска не изменит общей картины войны, - разведка Эстонии
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг проанализировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области и назвал три вероятных сценария развития войны в Украине в течение следующих месяцев.
Об этом он сообщил во время брифинга в Министерстве обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Захват Покровска
Кивисельг отметил, что хотя Россия сосредоточилась на захвате Покровска, падение города не ожидается в ближайшие дни, а его возможный захват не изменит общей картины войны. Украинские войска создали оборонительные линии к северу и западу от Покровска, что предотвращает прорыв российских войск.
Наибольшую угрозу, по его мнению, представляют удары дронов и ракет по энергетической инфраструктуре Украины. Он напомнил о масштабной атаке 30 октября, во время которой было задействовано 653 дрона и 52 типа ракет, что нанесло значительные разрушения. Цель этих ударов, по словам Кивисельга, - сломить волю украинцев к самообороне.
Сценарии развития войны в Украине
Полковник также представил три возможных сценария развития войны:
-
Остановка агрессии России перемирием на линии фронта с ограниченным обменом территориями — временное решение.
-
Маловероятный сценарий: социально-экономический кризис в РФ заставит Путина согласиться на мирные переговоры на условиях Украины.
-
Самый реалистичный сценарий: продолжение войны Россией в текущем режиме из-за нежелания Кремля проиграть или идти на уступки.
Кивисельг подчеркнул, что основной причиной войны является нежелание Путина признать независимость Украины от России.
Комментарий Зеленского
"Ситуация в Покровске - сложная. Все их (РФ. - Ред.) силы там. В этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много, прям очень. Утром я разговаривал с головкомом. Изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают понемногу", - рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что стоит беречь личный состав.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
Від Бахмута до Часового - менше 30 км , а кацапи 2 роки повзли !
Ніщо не змінить.Ні Бахмут,ні Покровськ,ні Куп'янськ...😢😢😢
так не буде, шановні, нажаль
кожне втрачене місто в Україні - більше шанси нападу на вас... і не обов'язково, коли фронт буде у нас по Львову чи Києву
КРИВОНОС: Сирський ЗАБУВ вивести СПЕЦНАЗ ІЗ ОТОЧЕННЯ. Під Куп'янськом буде ГРАНДІОЗНИЙ ВИБУХ?