159 боевых столкновений за сутки: ВСУ сдерживают атаки российских войск по всей линии фронта, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 159 боевых столкновений. Силы обороны останавливают российских оккупантов, истощают их боевой потенциал и наносят эффективное огневое поражение по всей линии фронта.

по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив 2 ракеты, 43 авиационных удара, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4034 дрона-камикадзе и осуществил 2089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боевое столкновение, враг осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного и Долгенького. Одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак оккупантов в районах Ставок, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

На Краматорском направлении противник предпринял попытку продвинуться в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг осуществил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филия и Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 57 оккупантов и 35 ранено; уничтожено и повреждено по 6 единиц автомобильной техники. Поражено 19 укрытий личного состава и уничтожена пушка врага.

На Александровском направлении, по уточненной информации, украинские подразделения остановили две атаки оккупантов в районе Ивановки.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Дибровы, Чарочного и Воздвижовки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не происходило.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Бейте врага и приближайте нашу Победу! Слава Украине!" - отмечают в Генштабе.

