Ворог не зменшує тиску на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Сили оборони стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів - скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлені.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 980 осіб. Також ворог втратив два танки, п’ять бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, два засоби ППО, 1198 безпілотних літальних апаратів, 182 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.