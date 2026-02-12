Ситуация на юге напряженная: тяжелее всего - возле Гуляйполя, - Силы обороны

Силы обороны сдерживают атаки РФ на юге. Больше всего столкновелений - вблизи Гуляйполя, также зафиксировано рекордное количество авиаударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"На юге у нас ситуация довольно напряженная, но без резких изменений", - отметил Волошин.

Боевые действия

По его словам, на Ореховском направлении за прошедшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался осуществить штурм юго-восточнее Степногорска, однако попытка оказалась безуспешной.

Наиболее напряженной остается ситуация вблизи Гуляйполя. Там, как сообщил спикер, за сутки зафиксировано около полутора десятков боевых столкновений.

Также на Александровском направлении враг пять раз пытался штурмовать украинские позиции, однако все атаки были отбиты.

Российские войска существенно увеличили количество авиаударов.

"За последние несколько дней прошедшие сутки были самыми масштабными по количеству таких авиаударов - зафиксировано 25 ударов с применением более сотни корректируемых авиационных бомб", - сказал он, добавив, что враг также применил более 60 неуправляемых авиационных ракет.

Комментируя информацию о якобы отступлении российских войск на Гуляйпольском направлении, Волошин подчеркнул, что речь не идет о классическом контрнаступлении или контрударе.

По его словам, украинские подразделения осуществляли контрдиверсионные и поисково-ударные действия, уничтожая группы противника, которые пытались инфильтрироваться, в частности в районе населенного пункта Терновое.

Спикер также подтвердил наличие определенных проблем со связью у врага. В то же время он отметил, что не стоит преувеличивать их масштаб.

"Определенные проблемы возникли, но сказать, что какие-то серьезные проблемы... - так нельзя, они продолжают довольно активно работать у нас на направлениях", - отметил Волошин.

