На фронте произошло 113 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 11 февраля, на фронте произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес три ракетных удара, применив пять ракет, 70 авиационных ударов, сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5231 дрон-камикадзе и осуществил 2583 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. Украинские подразделения отразили три атаки, еще три боевых столкновения пока продолжаются.
- На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районе населенного пункта Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставок. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. Еще одно боевое столкновение в настоящее время не завершено.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлыно, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 36 оккупантов и ранили 25; уничтожили:
- 41 беспилотный летательный аппарат,
- одна артиллерийская система,
- три единицы автомобильного транспорта,
- пять единиц специальной техники.
Также поражены пять артиллерийских систем, два пункта управления БПЛА, три единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы.
Ситуация на юге
- На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз – в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое, Барвиновка.
- На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка.
- На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.
Просування кацапів:
🔴Краматорський напрямок: 1,17км²
🔴Ворог мав просування в Никифорівці
Просування СОУ:
🟢Запорізький напрямок.
Сили оборони звільнили Лукʼянівське та мали просування в Приморському.
Площа просування: 15,7км²;
🟢Гуляйпільський напрямок.
Штурмові війська ЗСУ звільнили Тернувате і мали просування в Косівцевому та Староукраїнці.
Площа просування: 6,12км².
Картограф"