На фронте произошло 113 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

На фронте зафиксировано 113 боестолкновений

С начала суток среды, 11 февраля, на фронте произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес три ракетных удара, применив пять ракет, 70 авиационных ударов, сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5231 дрон-камикадзе и осуществил 2583 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

  • На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. Украинские подразделения отразили три атаки, еще три боевых столкновения пока продолжаются.
  • На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Читайте также: На фронте произошло 283 боестолкновения. Больше всего – на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районе населенного пункта Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставок. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. Еще одно боевое столкновение в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлыно, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 36 оккупантов и ранили 25; уничтожили:

  • 41 беспилотный летательный аппарат,
  • одна артиллерийская система,
  • три единицы автомобильного транспорта,
  • пять единиц специальной техники.

Также поражены пять артиллерийских систем, два пункта управления БПЛА, три единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы.

Читайте также: ВСУ отразили вражеские атаки на 11 направлениях, больше всего - на Покровском, - Генштаб

Ситуация на юге

  • На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз – в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое, Барвиновка.
  • На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка.
  • На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

Читайте также: На фронте произошло 47 боестолкновений: Силы обороны отразили 16 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

@ "Зміни на фронті, станом на вечір 10 лютого.

Просування кацапів:

🔴Краматорський напрямок: 1,17км²

🔴Ворог мав просування в Никифорівці

Просування СОУ:

🟢Запорізький напрямок.
Сили оборони звільнили Лукʼянівське та мали просування в Приморському.
Площа просування: 15,7км²;

🟢Гуляйпільський напрямок.
Штурмові війська ЗСУ звільнили Тернувате і мали просування в Косівцевому та Староукраїнці.
Площа просування: 6,12км².

Картограф"
