На фронте произошло 113 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 11 февраля, на фронте произошло 113 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Вражеские обстрелы

Противник нанес три ракетных удара, применив пять ракет, 70 авиационных ударов, сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5231 дрон-камикадзе и осуществил 2583 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. Украинские подразделения отразили три атаки , еще три боевых столкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районе населенного пункта Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставок. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. Еще одно боевое столкновение в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлыно, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 36 оккупантов и ранили 25; уничтожили:

41 беспилотный летательный аппарат,

одна артиллерийская система,

три единицы автомобильного транспорта,

пять единиц специальной техники.

Также поражены пять артиллерийских систем, два пункта управления БПЛА, три единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз – в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое, Барвиновка.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка.

На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

