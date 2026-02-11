На фронті відбулося 113 боєзіткнень: ворог найбільш активний на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 11 лютого, на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 70 авіаційних ударів, скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5231 дрон-камікадзе та здійснив 2583 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. Українські підрозділи відбили три атаки , ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Куп'янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили чотири атаки у районі населеного пункту Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 36 окупантів та поранили 25; Знищили:

41 безпілотний літальний апарат,

одну артилерійську систему,

три одиниці автомобільного транспорту,

п’ять одиниць спеціальної техніки.

Також уражено п’ять артилерійських систем, два пункти управління БпЛА, три одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 15 разів – у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.

