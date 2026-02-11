На фронті відбулося 47 боєзіткнень: Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби середи, 11 лютого, на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Будки, Рижівка, Уланове, Середина-Буда, Ходине Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три боєзіткнення на цей час тривають.

На Куп'янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у бік Лимана та Ставків. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував тричі, у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили десять атак окупантів , у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додають у Генштабі.

