На фронті відбулося 47 боєзіткнень: Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби середи, 11 лютого, на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Будки, Рижівка, Уланове, Середина-Буда, Ходине Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три боєзіткнення на цей час тривають.
- На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у бік Лимана та Ставків. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.
На Олександрівському напрямку агресор атакував тричі, у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили десять атак окупантів, у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке. Два боєзіткнення ще тривають.
- На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка.
- На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль