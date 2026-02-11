УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Зведення Генштабу Бойові дії на Покровському напрямку
314 0

На фронті відбулося 47 боєзіткнень: Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб

На фронті за добу відбулося 47 боєзіткнень

Від початку доби середи, 11 лютого, на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Будки, Рижівка, Уланове, Середина-Буда, Ходине Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Читайте також: Українські війська відбили 108 атак ворога та зірвали плани наступу РФ, - Генштаб

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три боєзіткнення на цей час тривають.
  • На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у бік Лимана та Ставків. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував тричі, у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка.

Читайте також: Ворог не зменшує тиску на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили десять атак окупантів, у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке. Два боєзіткнення ще тривають.
  • На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка.
  • На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додають у Генштабі.

Читайте також: РФ намагається розвивати подальший наступ у Покровську. Є спроби штурмувати Гришине, - ДШВ

Автор: 

Генштаб ЗС (8365) бойові дії (5841) ЗСУ (8687)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 