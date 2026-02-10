Українські війська відбили 108 атак ворога та зірвали плани наступу РФ, - Генштаб
Сили оборони України активно протидіють атакам російських окупантів, щоб зривати їхні плани наступу та виснажувати бойовий потенціал.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресцентрі Генштабу ЗСУ.
Загальна ситуація
З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Противник застосував:
67 авіаударів із скиданням 192 керованих авіабомб;
3230 дронів-камікадзе;
2344 обстріли населених пунктів та позицій українських військ.
Північно-Слобожанський та Курський напрямки
5 авіаударів, скинуто 14 авіабомб;
75 обстрілів, 4 із реактивних систем залпового вогню.
Південно-Слобожанський напрямок
Ворог штурмував Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка;
Відбито три атаки.
Куп’янський напрямок
Наступальних дій противник не проводив.
Лиманський напрямок
Зупинено п’ять атак біля Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва.
Слов’янський напрямок
Відбито п’ять наступів у районах Закітне, Різниківка, Озерне;
Два боєзіткнення тривають.
Краматорський напрямок
Наступальних дій противник не проводив.
Костянтинівський напрямок
Дев’ять атак біля Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Новопавлівка.
Покровський напрямок
30 атак у районах Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новий Донбас, Гришине;
Ліквідовано 33 окупанти, поранено 32;
Знищено 63 дрони, 3 квадроцикли, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 1 танк, 2 артилерійські системи, 1 гармату, 11 одиниць автомобільної та 2 одиниці спецтехніки, 1 пункт управління БпЛА, 16 укриттів особового складу.
Олександрівський напрямок
Відбито дві атаки в бік Іванівки та Зеленого Гаю;
Авіаудару зазнало Братське.
Гуляйпільський напрямок
12 атак в районах Добропілля, Гуляйпіль, Рибне, Лугівське, Залізничне;
Авіаудари по Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Верхня Терса;
Два боєзіткнення тривають.
Оріхівський та Придніпровський напрямки
Наступальних дій не було;
Завдано авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.
"Наші підрозділи продовжують успішно відбивати атаки ворога на всіх напрямках", — зазначили у Генштабі.
І як можно порахувати дрони камікадзе с точністю до десяти. Це просто якийсь *******.