Українські війська відбили 108 атак ворога та зірвали плани наступу РФ, - Генштаб

Сили оборони України активно протидіють атакам російських окупантів, щоб зривати їхні плани наступу та виснажувати бойовий потенціал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загальна ситуація

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Противник застосував:

67 авіаударів із скиданням 192 керованих авіабомб;

3230 дронів-камікадзе;

2344 обстріли населених пунктів та позицій українських військ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

5 авіаударів, скинуто 14 авіабомб;

75 обстрілів, 4 із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: ДБР розслідує 3 тисячі справ про держзраду та колабораціонізм: 1500 особам повідомлено про підозру. ІНФОГРАФІКА

Південно-Слобожанський напрямок

Ворог штурмував Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка;

Відбито три атаки.

Куп’янський напрямок

Наступальних дій противник не проводив.

Лиманський напрямок

Зупинено п’ять атак біля Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Вітакер вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше"

Слов’янський напрямок

Відбито п’ять наступів у районах Закітне, Різниківка, Озерне;

Два боєзіткнення тривають.

Краматорський напрямок

Наступальних дій противник не проводив.

Читайте також: Уражено ворожий ремонтний підрозділ, навчальний центр підготовки пілотів БпЛА, пункти управління та місця зосередження військ РФ, - Генштаб

Костянтинівський напрямок

Дев’ять атак біля Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Новопавлівка.

Покровський напрямок

30 атак у районах Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новий Донбас, Гришине;

Ліквідовано 33 окупанти, поранено 32;

Знищено 63 дрони, 3 квадроцикли, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 1 танк, 2 артилерійські системи, 1 гармату, 11 одиниць автомобільної та 2 одиниці спецтехніки, 1 пункт управління БпЛА, 16 укриттів особового складу.

Читайте також: Українське командування таємно розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde

Олександрівський напрямок

Відбито дві атаки в бік Іванівки та Зеленого Гаю;

Авіаудару зазнало Братське.

Гуляйпільський напрямок

12 атак в районах Добропілля, Гуляйпіль, Рибне, Лугівське, Залізничне;

Авіаудари по Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Верхня Терса;

Два боєзіткнення тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активно намагаються перейти річку Оскіл і створити плацдарм: спроби закінчуються поразкою, - командир підрозділу TERRA Волохов

Оріхівський та Придніпровський напрямки

Наступальних дій не було;

Завдано авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.

"Наші підрозділи продовжують успішно відбивати атаки ворога на всіх напрямках", — зазначили у Генштабі.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони виявили та уразили реактивну систему залпового вогню рашистів на Запорізькому напрямку.

Також читайте: Уражено пункт управління ВДВ РФ на Курщині, склад боєприпасів та контейнери з 6 тис. FPV-дронів, - Геншта