Посол США в НАТО Вітакер вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше"

Посол США при НАТО Меттью Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що поки немає рішення, коли саме президенти України та Сполучених Штатів поставлять підписи під мирною угодою про завершення російської війни, але мир "близький, як ніколи раніше".

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами 10 лютого, цитує ЄП, інформує Цензор.НЕТ.

Мирна угода

Американський дипломат вважає, що президент США Трамп і президент України Зеленський підпишуть документи щодо мирної угоди "належним чином і коли прийде час".

"Я продовжую це повторювати, бо не лише вірю в це, а й дуже уважно стежу за тим, що відбувається на переговорах. Я вважаю, що ми близькі до миру в Україні як ніколи раніше", - заявив Вітакер.

"Я переконаний, що нам слід продовжувати молитися за мир, але водночас дбати про те, щоб Україна й надалі отримувала через PURL та інші ініціативи все необхідне для самозахисту", - додав посол США в НАТО.

Топ коментарі
новина нижче - РУзкіе хочуть всі свої ІСКОННІЕ землі. Доречі рузкіе казали що Ужгород їх бо ГОРОД
10.02.2026 18:49 Відповісти
Ага. Потрібна тільки дрібничка - йухло повинно зустріти північну хутрову тваринку.
10.02.2026 18:53 Відповісти
Вітакер вийде на пенсію та буде розповідати - що вони не передбачали що кацапи не зупиняться поки їх не зупинять
10.02.2026 18:55 Відповісти
"Посол США в НАТО Вітакер вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше" 100% А завтра мир в Україні буде ще на 1 день ближче ніж сьогодні...
10.02.2026 19:01 Відповісти
Посол США, так не вважає?????
10.02.2026 19:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oBUXPie0x_g

Цікавий контент з новинами зі США у т ч відІ горя Айзенберга
10.02.2026 19:57 Відповісти
Вітакер - із зграї Трампопідорів. Їх шеф уже встановив мир в Україні за 24 години. Принцип Трампопідорів- брехати і навіть не червоніти.
10.02.2026 20:49 Відповісти
Оптиміст
10.02.2026 18:55 Відповісти
Як вже осточортіли усі ці прогнози...
10.02.2026 18:56 Відповісти
Лавров так невважає,такщо Вітакеру треба з конем поспілкуватись для ясності 🤷 🤔
10.02.2026 18:56 Відповісти
Уявляю, як два шоумена, взявшісь за рукі вдвайом, виходять на сцену вручень премії миру НАДВАЇХ, як єдинне місце порятнуку від законних перслідувань за злочини.
Й як не дивно, світ би, мабуть, їм все вибачив...
10.02.2026 18:59 Відповісти
Це не моя версія- це версія чуток у міжнародних тусовках експертів викладена Швецем , а він ще запропонував Зеленському відмовитись на користь Трампа .
10.02.2026 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=210s https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=Забрезжил свет мира - но путь к нему непрост /№1090/ Юрий Швец
10.02.2026 19:02 Відповісти
О піаніно, уже готово і чекає їх на сцені, щоб перед своїм зникненням, вони збацали члЄНАМИ по клавішам!!
10.02.2026 19:32 Відповісти
Днiпро? Тиса?
10.02.2026 18:59 Відповісти
Епоха невігласів та некомпетентних довбойобів. Епідемія з України охоплює вже весь світ.
10.02.2026 19:00 Відповісти
Невже за 24 години, чи два тижні, за місяць чи за 100 днів?!!
10.02.2026 19:12 Відповісти
ЦРУ вже розробляє план вбивства Путлера? Якщо ні, то це чергова маячня!
10.02.2026 19:18 Відповісти
Яке марення !
10.02.2026 19:27 Відповісти
А яка різниця між миром і капітуляцією?
10.02.2026 19:32 Відповісти
Із сша підпишуть мир!! ( Ми й так з ними не воювали, але мир потрібен - Потужмен пояснить чому так.... потім, можливо... )
А з расією - капітуляцію.
Капітуляцію ( в обсязі 5 областей / Кримська, Донецька..... / та можливо офіційний курс "Нато нєт!"🎈🎈🎈 ) нікому не розкажуть, хто буде казати що є капітуляція тому міністерство Оруела ( Маратон ) скаже, що він іпсошник і фейкомет
10.02.2026 19:55 Відповісти
А що він курить таке забористе ? Ні ну просто цікаво, від чого людину може так штирити?
10.02.2026 19:39 Відповісти
Мир підпишуть США та Уркаїна (оманський ішак). А уж опосля США підпишуть мир з Путіним. Я правильно читаю сєю бредятіну? Наперсточник Вова Зеленской без схематоза і тотального нахлобучіва жити не може.
10.02.2026 19:39 Відповісти
Дивно виходить....
Прецедент сша ( тромп ) це уповноважний представник рф ? Чи спец.посередник ???
Ніколи не чув щоб мир підписували з третьою країною!!! Це якийсь юридичний та політичний нонсенс!!! Мабуть з теорії курсу Права криворожденої Академії.
10.02.2026 19:51 Відповісти
А стара коняка з МЗС росії знає про це, що верзе про радную говень?
10.02.2026 19:46 Відповісти
Дуже цікаво, а куди воно подіне 700 тис озброєних кацапських мавп з нашої території, чи може трампон їх усиновить і переселить десь в свою срану америку, чи може їх китайці усиновлять і будуть їх утримувати, дебіли ***, допоки хоч одна озброєна кацапська мерзота буде на території україни війна не закінчиться, бо це остання війна, і для нас, і для цієї мерзоти болотяної, особливо для них, вони вже ніколи не виповзуть зі свого середньовіччя, і це вже не зможе змінити ні тупа скотина трамп, ні такий же примітивний косорилий китаєць, тим більше, що і в трампона, і в пуйла часу залишилось місяців зо два, може три-чотири, а в косорилилих армія і озброєння "раптом" виявились рпдянськими 50 річної давнини, тільки дещо підфарбованими. І саме цікаве, що усі ці бульбашки повилазили назовні завдяки Україні і її збройним силам, тож вони тепер усі разом, і америкоси, і європейці, і косорилі кацапокитайці сцють кип,ятком і не знають, що з цим робити.
10.02.2026 20:57 Відповісти
Пропишіть йому 1 годину копняків 3 рази після прийому їжі. Щоб падло на унітаз стоячи ходив
10.02.2026 23:10 Відповісти
Як вони набридли ці ідіоти.
11.02.2026 03:55 Відповісти
 
 