Посол США в НАТО Вітакер вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше"

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що поки немає рішення, коли саме президенти України та Сполучених Штатів поставлять підписи під мирною угодою про завершення російської війни, але мир "близький, як ніколи раніше".

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами 10 лютого, цитує ЄП, інформує Цензор.НЕТ.

Мирна угода

Американський дипломат вважає, що президент США Трамп і президент України Зеленський підпишуть документи щодо мирної угоди "належним чином і коли прийде час".

"Я продовжую це повторювати, бо не лише вірю в це, а й дуже уважно стежу за тим, що відбувається на переговорах. Я вважаю, що ми близькі до миру в Україні як ніколи раніше", - заявив Вітакер.

"Я переконаний, що нам слід продовжувати молитися за мир, але водночас дбати про те, щоб Україна й надалі отримувала через PURL та інші ініціативи все необхідне для самозахисту", - додав посол США в НАТО.

Інші заяви

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на завершення війни вже у 2026 році.

