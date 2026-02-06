Україна сподівається, що війну вдасться завершити вже цього року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на завершення війни вже у 2026 році.

Про це глава держави сказав у зверненні до учасників молитовного сніданку у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський про завершення війни в Україні

Український лідер висловив надію, що зупинення війни вдасться досягти спільно зі США та Європою.

Зеленський наголосив, що українці щодня буквально борються за життя. Саме тому важливо поставити крапку у війні. Останніми днями українська команда разом з американцями веде переговори з РФ задля цього.

"Ми щиро сподіваємося, що разом з вами, з Америкою, з нашими європейськими друзями та іншими країнами ми зможемо завершити цю війну цього року. І дипломатія, на жаль, потребує часу", - заявив глава держави.

Президент подякував Америці та лідеру США Дональду Трампу за їхні зусилля для повернення миру в Україні.

Допомога Україні

Також Зеленський закликав надати Україні системи ППО та ракети для них, щоб захистити енергетику, зауваживши, що Росія намагається знищити всі електростанції та енергетичну систему України.

"Ми боремося щодня, щоб темрява програла. Тому для нас важливо мати достатньо протиповітряної оборони для безпечного неба. Для нас важливо підтримувати наших людей і відновлюватися після ударів. Для нас важливо досягти гідного миру та надійних гарантій безпеки. І я дякую вам за кожну дію і кожну молитву, яка допомагає зробити це можливим", - додав він.

