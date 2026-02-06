Україна сподівається, що війну вдасться завершити вже цього року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на завершення війни вже у 2026 році.
Про це глава держави сказав у зверненні до учасників молитовного сніданку у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський про завершення війни в Україні
Український лідер висловив надію, що зупинення війни вдасться досягти спільно зі США та Європою.
- Зеленський наголосив, що українці щодня буквально борються за життя. Саме тому важливо поставити крапку у війні. Останніми днями українська команда разом з американцями веде переговори з РФ задля цього.
"Ми щиро сподіваємося, що разом з вами, з Америкою, з нашими європейськими друзями та іншими країнами ми зможемо завершити цю війну цього року. І дипломатія, на жаль, потребує часу", - заявив глава держави.
Президент подякував Америці та лідеру США Дональду Трампу за їхні зусилля для повернення миру в Україні.
Допомога Україні
Також Зеленський закликав надати Україні системи ППО та ракети для них, щоб захистити енергетику, зауваживши, що Росія намагається знищити всі електростанції та енергетичну систему України.
"Ми боремося щодня, щоб темрява програла. Тому для нас важливо мати достатньо протиповітряної оборони для безпечного неба. Для нас важливо підтримувати наших людей і відновлюватися після ударів. Для нас важливо досягти гідного миру та надійних гарантій безпеки. І я дякую вам за кожну дію і кожну молитву, яка допомагає зробити це можливим", - додав він.
Чебурек з літака не вилазить - пермовним човником працює, таке по зв2язку не вирішиш...
Ця банда або себе тільки дасть вибрати або долі справедливого пермир"я не дасть вирішитися .
Якщо кабінетом Єрамка рулить Татаров з Верещук (ЛЮДИ МЕДВЕДЧУКА)з Самим на удальонкє, а Буданов посажьонним генералом працює....
Чи хай все партнери, а я буду вибирати у меню що пропонують і як завжди з хриплим і рішучим-"Ні це нам не підходить"
Бо цей даун за чотири роки не зміг знайти людей і створити ядерну зброю.
Я обирав націоналістів.
але думай як хочеш
порошенко за свою каденцію не зміг навіть створити національне виробництво ядерного палива
боязко, що Україна стане ядерною державою, яка посадить рашку на кукан?
чому ти ще не на ass-vo? таскав би мавіки в своїй дупці.
Будь інший на чолі держави-вже би закінчив.
2. Зробити балістику і ядерку
3. Закошмарити москву щоб лізли на кремль
Та ще,допоки козир діє,буде і надалі так робити.
Вы реально верите, что одежда имеет значение в таких вопросах, как война в Украине? Признайтесь, вы ещё не закончили среднюю школу, или уже лет 25 на пенсии?
Про ваш інтелект марно сперечатись,якщо за сім років нічого не дійшло.
От тільки в мене питаннячко до цього найвеличнішого ВОШдя племені:
а де "плани перемоги", 3 десятки "гарантій безпеки", 3 000 ракет, блекаут у москві, трирівневий захист енергооб'єктів ім. Наєма, українські аналоги "Шахедів" і т.ін.? В Омані чи в "Стамбулі-2"?