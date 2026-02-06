2 888 75

Україна сподівається, що війну вдасться завершити вже цього року, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на завершення війни вже у 2026 році.

Про це глава держави сказав у зверненні до учасників молитовного сніданку у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський про завершення війни в Україні

Український лідер висловив надію, що зупинення війни вдасться досягти спільно зі США та Європою.

  • Зеленський наголосив, що українці щодня буквально борються за життя. Саме тому важливо поставити крапку у війні. Останніми днями українська команда разом з американцями веде переговори з РФ задля цього.

"Ми щиро сподіваємося, що разом з вами, з Америкою, з нашими європейськими друзями та іншими країнами ми зможемо завершити цю війну цього року. І дипломатія, на жаль, потребує часу", - заявив глава держави.

Президент подякував Америці та лідеру США Дональду Трампу за їхні зусилля для повернення миру в Україні.

Допомога Україні

Також Зеленський закликав надати Україні системи ППО та ракети для них, щоб захистити енергетику, зауваживши, що Росія намагається знищити всі електростанції та енергетичну систему України.

"Ми боремося щодня, щоб темрява програла. Тому для нас важливо мати достатньо протиповітряної оборони для безпечного неба. Для нас важливо підтримувати наших людей і відновлюватися після ударів. Для нас важливо досягти гідного миру та надійних гарантій безпеки. І я дякую вам за кожну дію і кожну молитву, яка допомагає зробити це можливим", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) війна в Україні (8304)
Топ коментарі
+21
Тільки мені видається- зараз на кону пермовин стоїть доля Єрмака Татарова та Буратіни ?

Чебурек з літака не вилазить - пермовним човником працює, таке по зв2язку не вирішиш...
06.02.2026 18:08 Відповісти
+16
Ось вона потужна секретна вундерваля Зеленського - Сподівання називається. Ну все, тепер піпєц рашистам.
06.02.2026 18:10 Відповісти
+15
Ну якщо Козир засвічує свій кортеж на Київській явочній хазі Умєрова ... Невже там доля України вирішується?
06.02.2026 18:10 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
06.02.2026 18:16 Відповісти
Не там. Доля України вирішувалася на виборчих дільницях. Двічі. У голосуваннях за президента і за ВР.
06.02.2026 18:53 Відповісти
Ви про вибори а я про долю у війні ...
Ця банда або себе тільки дасть вибрати або долі справедливого пермир"я не дасть вирішитися .
Якщо кабінетом Єрамка рулить Татаров з Верещук (ЛЮДИ МЕДВЕДЧУКА)з Самим на удальонкє, а Буданов посажьонним генералом працює....
06.02.2026 19:17 Відповісти
Зєбіли зробили свою справу
06.02.2026 22:58 Відповісти
Без нашої ядерної зброї війна не завершиться ніколи і перейде дітям у спадок.
06.02.2026 18:09 Відповісти
И так каждый год. Но не все хмуро, может внуки доживут(Зегевары уж точно).
06.02.2026 18:09 Відповісти
Що для *****, що для зюзі закінчення війни дорівнює смерті.
06.02.2026 18:24 Відповісти
Для Ze точно, а ***** отбрешется, найдёт новых виноватых, не в первый раз.
06.02.2026 19:13 Відповісти
Яким чином *****!?
06.02.2026 18:10 Відповісти
Капітуляцією. Лише так можна закінчити у цьому році.
06.02.2026 18:54 Відповісти
А якщо аж наступного року - то вже перемогою ?
06.02.2026 19:19 Відповісти
Ось вона потужна секретна вундерваля Зеленського - Сподівання називається. Ну все, тепер піпєц рашистам.
06.02.2026 18:10 Відповісти
Чергове ку-ку-рі-ку від 🐓 Зеленського.
06.02.2026 18:13 Відповісти
і це ще не вечірній відосик...
06.02.2026 18:33 Відповісти
"вірю", "сподіваюсь", "маю надію" - зовнішня політика яку ми заслуговуємо
06.02.2026 18:13 Відповісти
Шо значить сподівається. Ти шо для цього робиш?

Чи хай все партнери, а я буду вибирати у меню що пропонують і як завжди з хриплим і рішучим-"Ні це нам не підходить"
06.02.2026 18:14 Відповісти
А як ні, то сталевий Лев призначить винних
06.02.2026 18:18 Відповісти
Війна закінчиться, тільки повною і всеосяжною капітуляцією та винищенням української нації.

Бо цей даун за чотири роки не зміг знайти людей і створити ядерну зброю.
06.02.2026 18:19 Відповісти
Що можна було чекати від хабадної ляльки в принципі... 'я ваш вирок'
06.02.2026 18:20 Відповісти
Нужно было думать тебе, физик-ядерщик, когда ты на выборы шел. А сейчас поздно уже закликать и возмущаться 😏
06.02.2026 18:29 Відповісти
Єдине що мене влаштовує це геноцид москворотих. 🤭
Я обирав націоналістів.
06.02.2026 18:33 Відповісти
Це у 2му турі президентських ти за націоналіста зе голосував?
06.02.2026 19:42 Відповісти
ні, за "націоналіста" порошенка
06.02.2026 19:50 Відповісти
Ох брешеш.....насолоджуйся,далі буде гірше
06.02.2026 20:00 Відповісти
я намагаюся не брехати, бо це гріх

але думай як хочеш
06.02.2026 20:04 Відповісти
о, а у нас були кандидати чи партії, які виступали за негайне створення ядерної зброї?

порошенко за свою каденцію не зміг навіть створити національне виробництво ядерного палива
06.02.2026 18:35 Відповісти
Свобода проводила навіть мітинги за ядерку.
https://youtu.be/c45YgIe0HlU
06.02.2026 18:38 Відповісти
не знав цього, дякую
06.02.2026 18:41 Відповісти
Тобто тебе знайти не може.Ти вже в японію чкурнув?
06.02.2026 19:41 Відповісти
я був, і є в Україні, просто змінив вихідну ноду wireguard
06.02.2026 19:49 Відповісти
Тебе вже давно санітари шукають для створенея яо!А ти....
06.02.2026 20:01 Відповісти
я так розумію, що тебе санітари вже давно знайшли, тому ти тут і сериш проти ядерної зброї

боязко, що Україна стане ядерною державою, яка посадить рашку на кукан?
06.02.2026 20:05 Відповісти
Еко в тебе в голові насрано
06.02.2026 20:06 Відповісти
ти ж навіть палишся на тому, що не володієш українською, морда

чому ти ще не на ass-vo? таскав би мавіки в своїй дупці.
06.02.2026 20:24 Відповісти
Яке ти хворе.Старе,дурне і хворе
07.02.2026 07:24 Відповісти
Казліна, де баканов???
06.02.2026 18:27 Відповісти
... про це він знає але не каже!
06.02.2026 18:32 Відповісти
Та ясно, це я нагадую конченим 73% від 40%, що прийшли на вибори))) якщо їхні засрані мізки ще трохи можуть функціонувати)))
06.02.2026 18:53 Відповісти
Не завсім безталанний - чогось таки навчився у рижого доні
06.02.2026 18:30 Відповісти
европка уже на 2 года выделила 90 лярдов которые нужно освоить, какой конец войны, нелох кого ты пытаешься н*****ь?
06.02.2026 18:33 Відповісти
Без реформ гроші не дадуть. І через відсутність реформ Україна вже втратила 4 млрд євро беззворотньо. Так що не все так райдужно для *******. Хоча... воно вже накралося, це країна втрачає.
06.02.2026 18:49 Відповісти
Країна сподівається,та він все робить,щоб затягнути її на невизначений час,що в інтересах лише пуйлу.
Будь інший на чолі держави-вже би закінчив.
06.02.2026 18:34 Відповісти
1. Змусити захід ввести війська
2. Зробити балістику і ядерку
3. Закошмарити москву щоб лізли на кремль
06.02.2026 18:54 Відповісти
По 1 і 2 пункти-ти божевільний
06.02.2026 19:04 Відповісти
Ти бот.
06.02.2026 19:10 Відповісти
Я в розпачі
06.02.2026 19:38 Відповісти
Слушай, родненький, там недалече от тебя (ну ты же в Швейцарии🤭) есть нейтронный коллайдер. Не теряй время, сделай что-нибудь полезное для наших наследников. Создай ящерку для Украины. Родина тебя не забудет!!!
06.02.2026 21:31 Відповісти
Окрім рук вгору,є ще язик і інтелект,щоб домогтись припинення війнии через підтримку супердержав світу,а не бикувати перед ними і їздити до них на зустрічі в одязі гопника.
Та ще,допоки козир діє,буде і надалі так робити.
06.02.2026 19:10 Відповісти
Супердержави керуються хабадниками-педофілами і можуть нам допомогти лише під примусом.
06.02.2026 19:11 Відповісти
Здається,Швейцарія не потребує якоїсь допомоги,хіба що біженці,що осіли там...
06.02.2026 19:18 Відповісти
Ти вже швейцарію "примусив" допомагати?
06.02.2026 19:39 Відповісти
Вы его (интеллект) выключили, когда пустозвонный ответ писали обо всем хорошем против всего плохого?
Вы реально верите, что одежда имеет значение в таких вопросах, как война в Украине? Признайтесь, вы ещё не закончили среднюю школу, или уже лет 25 на пенсии?
06.02.2026 19:52 Відповісти
Його (інтелекту) немає у вашого нібито найвеличнішого,який обіцяв швидко закінчити війну,а в підсумку зробив все навпаки.
Про ваш інтелект марно сперечатись,якщо за сім років нічого не дійшло.
06.02.2026 20:04 Відповісти
Ти що забув обкурений? Ти вчора таке ж і казав! Чи мабуть кокс вже амнезією хронічну викликає, але для цього блазня закінчення війни це закінчення його влади.
06.02.2026 18:42 Відповісти
Закінчення війни - це перемога однієї сторони та поразка іншої. Все інше - зупинка/заморозка/перемир'я чи щось подібне, ІМХО

От тільки в мене питаннячко до цього найвеличнішого ВОШдя племені:
а де "плани перемоги", 3 десятки "гарантій безпеки", 3 000 ракет, блекаут у москві, трирівневий захист енергооб'єктів ім. Наєма, українські аналоги "Шахедів" і т.ін.? В Омані чи в "Стамбулі-2"?
06.02.2026 18:42 Відповісти
Популіст мусить годувати свій електорат поп-корном, кожного дня. Те, що такі "кави в ялті" руйнують морально-психологічну стійкість суспільства... Він не розуміє цих слів...
06.02.2026 18:44 Відповісти
Що обдолбане взагалі може розуміти, крім написаних кимось дебільних жартів третього гатунку?!?!?
06.02.2026 18:50 Відповісти
А з чого ви взяли, що він тії жарти розуміє? Адекватна людина не озвучить так звані «жарти» в специфічному контексті про порноактрис, термос-томос і так далі в цьому ж дусі, бо розуміє суть і наслідки сказаного.
06.02.2026 19:37 Відповісти
Погоджуюсь. Воно кретин 100%й!
06.02.2026 20:39 Відповісти
Таки наркоман.Іншого пояснення я не знаходжу
06.02.2026 19:05 Відповісти
Український лідер тут в одному слові помилка
06.02.2026 19:07 Відповісти
В обох.
06.02.2026 19:48 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Прост ватан зелька нашої культури не знає.
06.02.2026 19:08 Відповісти
Досить брехати - ніхто нічого не знає, і знати не може. Навіть ***** не знає, де в нього межа злому. Всі ці танці тільки щоб Трампа зайвий раз не дражнити.
06.02.2026 19:33 Відповісти
за чий рахунок ,чей торчок 🤡 хоче припинити війну , за рахунок розграбованної України міндічами ?! чи за рахурок здачі української теріторії ,яку говнокомандуючий вже здав москві ?!!! ...
06.02.2026 19:50 Відповісти
 
 