Якщо Україна переживе цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не Росії, - Келлог

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог з питань російсько-української війни вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму, то перевага у боях буде саме на її боці.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Путін не переможе Україну

Спецпосланець Трампа висловив впевненість, що Росія не виграє війну проти України.

  • Він вважає, що російський диктатор Путін через великі втрати армії РФ шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець Трампа Келлог планує приїхати до України найближчими тижнями

Перевага на боці України

"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму –– січень, лютий –– і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - наголосив Келлог.

На його думку, проблема в тому, що Путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".

"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, –– провал", - додав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог щодо завершення війни: Ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах

Не хвилюйся. Переживемо.
21.01.2026 21:14 Відповісти
Саме тому ***** пішов ва-банк і задіяв всі резерви і ракети прямо з конвеєра і розкрив своїх агентів які верещать щоб Україна пішла на капітуляцію
21.01.2026 21:15 Відповісти
Ще всіх вас переживемо!
Слава Україні!
21.01.2026 21:15 Відповісти
Не дочекаєтесь!
21.01.2026 21:14 Відповісти
Україна переживе не тільки цю зиму, а всіх вас, їх і всіх нас.
22.01.2026 07:23 Відповісти
А якщо Україна протримається ще рік коли в сша пройдуть вибори які Тромб програє то ***** буде ще гірше.
21.01.2026 21:20 Відповісти
А потім треба буде протриматися ще наступну зиму...
21.01.2026 21:26 Відповісти
На ніч повторюйте - щоб вони подохли.

Мені легше стає))) прокльони - вони такі. Дістають..
21.01.2026 21:27 Відповісти
Краще заспокоюють донати на дрони. Потім коли дивися відео і тішиш себе на думці що це саме твій дрон розірвав орка на шматки
21.01.2026 21:33 Відповісти
Нікого вони не дістають, пуйлу ні холодно ні жарко від ваших прокльонів.
21.01.2026 22:10 Відповісти
так вони не дохнуть від цього, ось проблема
22.01.2026 01:49 Відповісти
А що потім, тупоголове? Ти нарешті підеш в ТЦК і відвоюєш кондоми-91?
21.01.2026 22:11 Відповісти
Кондоми це твої батьки які тебе по п'яні на на стройці зачали а потім не знайшли грошей на аборт
21.01.2026 23:24 Відповісти
Кондоми - це такі потвори як ти, Сашок Сцуров, воновничі гівноїди, що самі ніколи воювати не збираються, але сраку рвуть за війну.
22.01.2026 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZRNT5WtPI

Ціквий підсумковий огляд- цитування думок лідерів з Давосу ...
21.01.2026 21:17 Відповісти
А якщо закинути на Rusoriz, то не тільки зиму переживемо, а й багатьох окупантів.
21.01.2026 21:17 Відповісти
Їбанутий. Він до сих пір не усвідомлює на яких щаблях стоїмо, яка екзестинційна основа цієї війни і ЩО ми захищаємо, і ЯКА в нам мотиіація... шо нам там тієї однієї четвертої зими... вже половина пройшла.

Мразота, бляха, торгаш, нема слів думку сформулювати про американське це бл#ядство
21.01.2026 21:17 Відповісти
Ти Келлога поплутав з Вітьковим. Цей не ручкається з бункерним упирем
21.01.2026 22:46 Відповісти
Про тех кто не переживут не пишут в газетах, так что остальные переживут.
21.01.2026 21:18 Відповісти
Тю, а заяви Скороход.
21.01.2026 21:19 Відповісти
Світла нема вже по 6-7 годин, якщо і далі рашка зруйнує всі підстанції, то вже до весни цього точно не буде, будуть потужні заклики з-за кордону від нахронтниць виходити на кордони 91 року, і все.
21.01.2026 21:20 Відповісти
Херасе шикуете.)) Я про такое забыл ещё с середины декабря. По 3- 4 часа в сутки света в сутки. Холодную воду дали и уже радость. Хоть воды в ведро можно набрать чтоб толчок смыть.
21.01.2026 21:52 Відповісти
У меня уже четверо суток нету электричества вообще. Пишут в ДТЭК, что надо ждать ещё двое суток. Раньше блэкауты мы мерили часами, а теперь сутками... Наверное дальше пойдет неделями...
21.01.2026 22:53 Відповісти
Київ?
22.01.2026 01:50 Відповісти
Одеса
22.01.2026 08:05 Відповісти
Світла немає по 18 годин
22.01.2026 05:13 Відповісти
дякуючі своїй донці, пан Келог не зовсім з розуму з'їхав.
21.01.2026 21:20 Відповісти
Цікава думка.
Але як пояснити, що га Сумщині вже техніка рф не просто рухається а стоїть замаскована в ангарах. ( Недавній ролік про знищення бтр різних ***** )
21.01.2026 21:21 Відповісти
Друже, все ок. Журавка, Новеньке - за 10 км від ЛБЗ. Здається уже майже рік... То чому кацапам там не ховати бетери? Головне, що здибали і знищили!
21.01.2026 22:39 Відповісти
А наступному зиму?
21.01.2026 21:23 Відповісти
Так і влітку без електрики і без води не легко буде...
21.01.2026 21:25 Відповісти
Згоден, просто логіка в старого цікава, коли тебе їпошать ногами, руками та зброєю то.... Ти переможеш коли видивеш?? Не зброєю, не ударами у відповідь, а просто перетерпіти. Здається хтось фанат Жан Клода Вандама 😸
21.01.2026 21:29 Відповісти
Ні. Шварца й Сталоне))
21.01.2026 21:32 Відповісти
Сталоне згоден, теж пів фільму лежить обличчям в підлогу 😸
21.01.2026 21:33 Відповісти
Ну я з початку повномасштабної кондиціонери не юзаю...як й микрохвильовку, електрочайник. Бойлеру не свезло. Згорів одномоментно. Я ще перехрестилась, що з ним тільки 2 розетки згоріли, а не вся проводка.
21.01.2026 21:31 Відповісти
В мене холодильник з перепадами напруги та відключеннями заповіт вже пише
21.01.2026 21:32 Відповісти
Я таку фігню купила...привезуть на днях..протестю - скажу як воно. Стабілізатор напруги.
21.01.2026 21:33 Відповісти
Ціна питання?
21.01.2026 21:35 Відповісти
Блін з цим світлом. Поки загрузиться. Воно має назву - стабілізатор/реле напруги. Відгуки добрі. 670 грн. Це те, що в мене.
21.01.2026 21:38 Відповісти
Дякую пориюсь в інтернеті
21.01.2026 21:39 Відповісти
На промі дивіться. Невеличка коробка. Син отримає, спробую - потім скажу, якщо ще не купите.
21.01.2026 21:49 Відповісти
це під кожний прилад ставиться, чи на всю квартиру?
22.01.2026 01:52 Відповісти
Зате ремонт коштує пів холодоса.
21.01.2026 22:36 Відповісти
Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.

За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3589095
21.01.2026 21:24 Відповісти
Пітуху нудно
21.01.2026 21:26 Відповісти
Переживемо, і шоб ти не мав сумнівів.
21.01.2026 21:27 Відповісти
4 роки тому вони чекали 2-3 тижні, що Україна паде. Тепер нам дають цілу зиму, щоб вистояти.
21.01.2026 21:28 Відповісти
Цю зиму точно пережевомо, а от у наступній, вже напевно, просто не буде опалювального сезону в багатьох містах. Тож про що балакає Келог не зрозуміло. Мабуть вирішив щось бовкнути позитивне на прощаня перед своєю відставкою.
21.01.2026 21:30 Відповісти
Не "якщо", в "коли"! Переживемо.
21.01.2026 21:30 Відповісти
Мобуть щось знає і не каже, інтриган)
21.01.2026 21:34 Відповісти
Та просто копіум продає мудрому наріду.
21.01.2026 22:11 Відповісти
А потім настане інша зима, яку також треба буде "пережити" і тоді...
21.01.2026 21:36 Відповісти
людина на посаді в будь якого ідіота - рудого, зеленого, чи ***** кацапнявого не може мати своєї думки,
а тільки висловлювати думки господарів.
звільнення з посади - для багатьох вихід,
питання "а навіщо йшли на посаду?" - ніколи не знайде відповіді.
21.01.2026 21:42 Відповісти
Українці переживуть ,але 🤡 повиннен бути знищенний ,розмазанний по асфальту ...
21.01.2026 21:43 Відповісти
Не переймайтесь ссуки, переживемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!
21.01.2026 21:44 Відповісти
А чего с прошлой зимой так не получилось. Теплой сильно была?)
21.01.2026 21:47 Відповісти
Тогда еще не успели разрушить так всю оборонку, остатки отбивали ракеты. Но за год смогли.
21.01.2026 21:49 Відповісти
Тоді були ракети ППО, сирок ще не поміняв офіцерів на бездарів , тоді активи ППО не так сильно страждали від ударів...
21.01.2026 22:18 Відповісти
ТАСО уполномочен заявіть ©
21.01.2026 22:17 Відповісти
Якщо Україна переживе цю зиму - перевага у війні буде на її боці, а не Росії, - Келлог Іншими словами: Давай Вова! Скільки тої зими залишилость -не встигеш!
21.01.2026 22:29 Відповісти
це ж було вже? начиная с 2022 пластинка одна и та же, перемога уже близько!
22.01.2026 01:04 Відповісти
до чого тут важка зима в тилу і поле бою??
22.01.2026 01:53 Відповісти
Україна і не таке переживала..
і, доречі, натепер оцЕ - звичайна чудова, типова українська зима, "трагічна" лише для гарадскІіІх зманіжених "маминих квіточок" та кварталовських звьозд і їхніх гламурних фанів, а загартоване віками життя у реальному світі українське село "страшних випробувань" навіть, у значній кількості, і не помітило...
22.01.2026 06:09 Відповісти
Куйню не ліпи
22.01.2026 06:51 Відповісти
..вже "наработі"?.. чи просто - ідіот?..
22.01.2026 07:37 Відповісти
дУрні (звісно, якщо нЕ "по-роботі"), тут вам ідеї безкоштовно підкидую, завдяки чому сАм спокійно виживаю у непростий час (нашим хлопцям на війні значно важче).., а не "копаю помиральну яму" та не волаю "усьО прапала" і значІть - трупін спасі і ввєді, бо холадна сільнА какаразніцам та жлобам (тільки не туліть сюди умовну "бабушку-інваліда на 13му поверсі" - це інша розмова про Зєлю, яка за все має відповісти)....
22.01.2026 09:51 Відповісти
 
 