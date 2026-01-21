Якщо Україна переживе цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не Росії, - Келлог

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог з питань російсько-української війни вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму, то перевага у боях буде саме на її боці.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Путін не переможе Україну

Спецпосланець Трампа висловив впевненість, що Росія не виграє війну проти України.

Він вважає, що російський диктатор Путін через великі втрати армії РФ шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".

Перевага на боці України

"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму –– січень, лютий –– і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - наголосив Келлог.

На його думку, проблема в тому, що Путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".

"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, –– провал", - додав посадовець.

