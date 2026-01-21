Якщо Україна переживе цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не Росії, - Келлог
Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог з питань російсько-української війни вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму, то перевага у боях буде саме на її боці.
Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Путін не переможе Україну
Спецпосланець Трампа висловив впевненість, що Росія не виграє війну проти України.
- Він вважає, що російський диктатор Путін через великі втрати армії РФ шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".
Перевага на боці України
"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму –– січень, лютий –– і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - наголосив Келлог.
На його думку, проблема в тому, що Путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".
"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, –– провал", - додав посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!
Мені легше стає))) прокльони - вони такі. Дістають..
Ціквий підсумковий огляд- цитування думок лідерів з Давосу ...
Мразота, бляха, торгаш, нема слів думку сформулювати про американське це бл#ядство
Але як пояснити, що га Сумщині вже техніка рф не просто рухається а стоїть замаскована в ангарах. ( Недавній ролік про знищення бтр різних ***** )
За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".
Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.
Джерело: https://censor.net/ua/n3589095
а тільки висловлювати думки господарів.
звільнення з посади - для багатьох вихід,
питання "а навіщо йшли на посаду?" - ніколи не знайде відповіді.
і, доречі, натепер оцЕ - звичайна чудова, типова українська зима, "трагічна" лише для гарадскІіІх зманіжених "маминих квіточок" та кварталовських звьозд і їхніх гламурних фанів, а загартоване віками життя у реальному світі українське село "страшних випробувань" навіть, у значній кількості, і не помітило...