Если Украина переживет эту зиму – преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России, – Келлог
Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог по вопросам российско-украинской войны считает, что если Украина "переживет" эту зиму, то преимущество в боях будет именно на ее стороне.
Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Путин не победит Украину
Спецпосланник Трампа выразил уверенность, что Россия не выиграет войну против Украины.
- Он считает, что российский диктатор Путин из-за больших потерь армии РФ ищет путь, как "достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет".
Преимущество на стороне Украины
"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму –– январь, февраль –– и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – подчеркнул Келлог.
По его мнению, проблема в том, что Путин "психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию".
"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – добавил чиновник.
Слава Україні!
Мені легше стає))) прокльони - вони такі. Дістають..
Ціквий підсумковий огляд- цитування думок лідерів з Давосу ...
Мразота, бляха, торгаш, нема слів думку сформулювати про американське це бл#ядство
Але як пояснити, що га Сумщині вже техніка рф не просто рухається а стоїть замаскована в ангарах. ( Недавній ролік про знищення бтр різних ***** )
За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".
Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.
а тільки висловлювати думки господарів.
звільнення з посади - для багатьох вихід,
питання "а навіщо йшли на посаду?" - ніколи не знайде відповіді.
і, доречі, натепер оцЕ - звичайна чудова, типова українська зима, "трагічна" лише для гарадскІіІх зманіжених "маминих квіточок" та кварталовських звьозд і їхніх гламурних фанів, а загартоване віками життя у реальному світі українське село "страшних випробувань" навіть, у значній кількості, і не помітило...