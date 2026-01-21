Если Украина переживет эту зиму – преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России, – Келлог

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог по вопросам российско-украинской войны считает, что если Украина "переживет" эту зиму, то преимущество в боях будет именно на ее стороне.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Путин не победит Украину

Спецпосланник Трампа выразил уверенность, что Россия не выиграет войну против Украины.

  • Он считает, что российский диктатор Путин из-за больших потерь армии РФ ищет путь, как "достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпосланник Трампа Келлог планирует приехать в Украину в ближайшие недели

Преимущество на стороне Украины

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму –– январь, февраль –– и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – подчеркнул Келлог.

По его мнению, проблема в том, что Путин "психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию".

"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о завершении войны: Мы находимся примерно на последних двух метрах

Келлог Кит (256) война в Украине (8121)
Не хвилюйся. Переживемо.
21.01.2026 21:14 Ответить
Саме тому ***** пішов ва-банк і задіяв всі резерви і ракети прямо з конвеєра і розкрив своїх агентів які верещать щоб Україна пішла на капітуляцію
21.01.2026 21:15 Ответить
21.01.2026 21:15 Ответить
Ще всіх вас переживемо!
Слава Україні!
21.01.2026 21:15 Ответить
Не дочекаєтесь!
21.01.2026 21:14 Ответить
Не хвилюйся. Переживемо.
21.01.2026 21:14 Ответить
Слава Україні!
21.01.2026 21:15 Ответить
Україна переживе не тільки цю зиму, а всіх вас, їх і всіх нас.
22.01.2026 07:23 Ответить
Саме тому ***** пішов ва-банк і задіяв всі резерви і ракети прямо з конвеєра і розкрив своїх агентів які верещать щоб Україна пішла на капітуляцію
21.01.2026 21:15 Ответить
А якщо Україна протримається ще рік коли в сша пройдуть вибори які Тромб програє то ***** буде ще гірше.
21.01.2026 21:20 Ответить
А потім треба буде протриматися ще наступну зиму...
21.01.2026 21:26 Ответить
На ніч повторюйте - щоб вони подохли.

Мені легше стає))) прокльони - вони такі. Дістають..
21.01.2026 21:27 Ответить
Краще заспокоюють донати на дрони. Потім коли дивися відео і тішиш себе на думці що це саме твій дрон розірвав орка на шматки
21.01.2026 21:33 Ответить
Нікого вони не дістають, пуйлу ні холодно ні жарко від ваших прокльонів.
21.01.2026 22:10 Ответить
так вони не дохнуть від цього, ось проблема
22.01.2026 01:49 Ответить
А що потім, тупоголове? Ти нарешті підеш в ТЦК і відвоюєш кондоми-91?
21.01.2026 22:11 Ответить
Кондоми це твої батьки які тебе по п'яні на на стройці зачали а потім не знайшли грошей на аборт
21.01.2026 23:24 Ответить
Кондоми - це такі потвори як ти, Сашок Сцуров, воновничі гівноїди, що самі ніколи воювати не збираються, але сраку рвуть за війну.
22.01.2026 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZRNT5WtPI

Ціквий підсумковий огляд- цитування думок лідерів з Давосу ...
21.01.2026 21:17 Ответить
А якщо закинути на Rusoriz, то не тільки зиму переживемо, а й багатьох окупантів.
21.01.2026 21:17 Ответить
Їбанутий. Він до сих пір не усвідомлює на яких щаблях стоїмо, яка екзестинційна основа цієї війни і ЩО ми захищаємо, і ЯКА в нам мотиіація... шо нам там тієї однієї четвертої зими... вже половина пройшла.

Мразота, бляха, торгаш, нема слів думку сформулювати про американське це бл#ядство
21.01.2026 21:17 Ответить
Ти Келлога поплутав з Вітьковим. Цей не ручкається з бункерним упирем
21.01.2026 22:46 Ответить
Про тех кто не переживут не пишут в газетах, так что остальные переживут.
21.01.2026 21:18 Ответить
Тю, а заяви Скороход.
21.01.2026 21:19 Ответить
Світла нема вже по 6-7 годин, якщо і далі рашка зруйнує всі підстанції, то вже до весни цього точно не буде, будуть потужні заклики з-за кордону від нахронтниць виходити на кордони 91 року, і все.
21.01.2026 21:20 Ответить
Херасе шикуете.)) Я про такое забыл ещё с середины декабря. По 3- 4 часа в сутки света в сутки. Холодную воду дали и уже радость. Хоть воды в ведро можно набрать чтоб толчок смыть.
21.01.2026 21:52 Ответить
У меня уже четверо суток нету электричества вообще. Пишут в ДТЭК, что надо ждать ещё двое суток. Раньше блэкауты мы мерили часами, а теперь сутками... Наверное дальше пойдет неделями...
21.01.2026 22:53 Ответить
Київ?
22.01.2026 01:50 Ответить
Одеса
22.01.2026 08:05 Ответить
Світла немає по 18 годин
22.01.2026 05:13 Ответить
дякуючі своїй донці, пан Келог не зовсім з розуму з'їхав.
21.01.2026 21:20 Ответить
Цікава думка.
Але як пояснити, що га Сумщині вже техніка рф не просто рухається а стоїть замаскована в ангарах. ( Недавній ролік про знищення бтр різних ***** )
21.01.2026 21:21 Ответить
Друже, все ок. Журавка, Новеньке - за 10 км від ЛБЗ. Здається уже майже рік... То чому кацапам там не ховати бетери? Головне, що здибали і знищили!
21.01.2026 22:39 Ответить
А наступному зиму?
21.01.2026 21:23 Ответить
Так і влітку без електрики і без води не легко буде...
21.01.2026 21:25 Ответить
Згоден, просто логіка в старого цікава, коли тебе їпошать ногами, руками та зброєю то.... Ти переможеш коли видивеш?? Не зброєю, не ударами у відповідь, а просто перетерпіти. Здається хтось фанат Жан Клода Вандама 😸
21.01.2026 21:29 Ответить
Ні. Шварца й Сталоне))
21.01.2026 21:32 Ответить
Сталоне згоден, теж пів фільму лежить обличчям в підлогу 😸
21.01.2026 21:33 Ответить
Ну я з початку повномасштабної кондиціонери не юзаю...як й микрохвильовку, електрочайник. Бойлеру не свезло. Згорів одномоментно. Я ще перехрестилась, що з ним тільки 2 розетки згоріли, а не вся проводка.
21.01.2026 21:31 Ответить
В мене холодильник з перепадами напруги та відключеннями заповіт вже пише
21.01.2026 21:32 Ответить
Я таку фігню купила...привезуть на днях..протестю - скажу як воно. Стабілізатор напруги.
21.01.2026 21:33 Ответить
Ціна питання?
21.01.2026 21:35 Ответить
Блін з цим світлом. Поки загрузиться. Воно має назву - стабілізатор/реле напруги. Відгуки добрі. 670 грн. Це те, що в мене.
21.01.2026 21:38 Ответить
Дякую пориюсь в інтернеті
21.01.2026 21:39 Ответить
На промі дивіться. Невеличка коробка. Син отримає, спробую - потім скажу, якщо ще не купите.
21.01.2026 21:49 Ответить
це під кожний прилад ставиться, чи на всю квартиру?
22.01.2026 01:52 Ответить
Зате ремонт коштує пів холодоса.
21.01.2026 22:36 Ответить
Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.

За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3589095
21.01.2026 21:24 Ответить
Пітуху нудно
21.01.2026 21:26 Ответить
Переживемо, і шоб ти не мав сумнівів.
21.01.2026 21:27 Ответить
4 роки тому вони чекали 2-3 тижні, що Україна паде. Тепер нам дають цілу зиму, щоб вистояти.
21.01.2026 21:28 Ответить
Цю зиму точно пережевомо, а от у наступній, вже напевно, просто не буде опалювального сезону в багатьох містах. Тож про що балакає Келог не зрозуміло. Мабуть вирішив щось бовкнути позитивне на прощаня перед своєю відставкою.
21.01.2026 21:30 Ответить
Не "якщо", в "коли"! Переживемо.
21.01.2026 21:30 Ответить
Мобуть щось знає і не каже, інтриган)
21.01.2026 21:34 Ответить
Та просто копіум продає мудрому наріду.
21.01.2026 22:11 Ответить
А потім настане інша зима, яку також треба буде "пережити" і тоді...
21.01.2026 21:36 Ответить
людина на посаді в будь якого ідіота - рудого, зеленого, чи ***** кацапнявого не може мати своєї думки,
а тільки висловлювати думки господарів.
звільнення з посади - для багатьох вихід,
питання "а навіщо йшли на посаду?" - ніколи не знайде відповіді.
21.01.2026 21:42 Ответить
Українці переживуть ,але 🤡 повиннен бути знищенний ,розмазанний по асфальту ...
21.01.2026 21:43 Ответить
Не переймайтесь ссуки, переживемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!
21.01.2026 21:44 Ответить
А чего с прошлой зимой так не получилось. Теплой сильно была?)
21.01.2026 21:47 Ответить
Тогда еще не успели разрушить так всю оборонку, остатки отбивали ракеты. Но за год смогли.
21.01.2026 21:49 Ответить
Тоді були ракети ППО, сирок ще не поміняв офіцерів на бездарів , тоді активи ППО не так сильно страждали від ударів...
21.01.2026 22:18 Ответить
ТАСО уполномочен заявіть ©
21.01.2026 22:17 Ответить
Якщо Україна переживе цю зиму - перевага у війні буде на її боці, а не Росії, - Келлог Іншими словами: Давай Вова! Скільки тої зими залишилость -не встигеш!
21.01.2026 22:29 Ответить
це ж було вже? начиная с 2022 пластинка одна и та же, перемога уже близько!
22.01.2026 01:04 Ответить
до чого тут важка зима в тилу і поле бою??
22.01.2026 01:53 Ответить
Україна і не таке переживала..
і, доречі, натепер оцЕ - звичайна чудова, типова українська зима, "трагічна" лише для гарадскІіІх зманіжених "маминих квіточок" та кварталовських звьозд і їхніх гламурних фанів, а загартоване віками життя у реальному світі українське село "страшних випробувань" навіть, у значній кількості, і не помітило...
22.01.2026 06:09 Ответить
Куйню не ліпи
22.01.2026 06:51 Ответить
..вже "наработі"?.. чи просто - ідіот?..
22.01.2026 07:37 Ответить
дУрні (звісно, якщо нЕ "по-роботі"), тут вам ідеї безкоштовно підкидую, завдяки чому сАм спокійно виживаю у непростий час (нашим хлопцям на війні значно важче).., а не "копаю помиральну яму" та не волаю "усьО прапала" і значІть - трупін спасі і ввєді, бо холадна сільнА какаразніцам та жлобам (тільки не туліть сюди умовну "бабушку-інваліда на 13му поверсі" - це інша розмова про Зєлю, яка за все має відповісти)....
22.01.2026 09:51 Ответить
 
 