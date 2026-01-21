Если Украина переживет эту зиму – преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России, – Келлог

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог по вопросам российско-украинской войны считает, что если Украина "переживет" эту зиму, то преимущество в боях будет именно на ее стороне.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Путин не победит Украину

Спецпосланник Трампа выразил уверенность, что Россия не выиграет войну против Украины.

Он считает, что российский диктатор Путин из-за больших потерь армии РФ ищет путь, как "достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет".

Преимущество на стороне Украины

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму –– январь, февраль –– и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – подчеркнул Келлог.

По его мнению, проблема в том, что Путин "психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию".

"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – добавил чиновник.

