Спецпосланник Трампа Келлог планирует приехать в Украину в ближайшие недели

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует в ближайшие недели приехать в Украину.

Об этом Келлог сказал журналистам 21 января, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Келлог заявил, что может приехать с визитом в Украину уже через несколько недель.

По словам спецпосланника США, в Украину он планирует приехать после запланированной поездки в Японию.

"Наверное, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом — к вам",- сказал Келлог.

Визит Келлога

Напомним, в последний раз Кит Келлог приезжал в Киев с визитом 11 сентября 2025 года.

Президент Владимир Зеленский в шутку назвал Келлога "не худшим американским ПВО", чем система Patriot, когда тот приезжает в Киев, потому что тогда прекращаются атаки РФ.

