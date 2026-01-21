Спецпосланник Трампа Келлог планирует приехать в Украину в ближайшие недели
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует в ближайшие недели приехать в Украину.
Об этом Келлог сказал журналистам 21 января, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Келлог заявил, что может приехать с визитом в Украину уже через несколько недель.
По словам спецпосланника США, в Украину он планирует приехать после запланированной поездки в Японию.
"Наверное, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом — к вам",- сказал Келлог.
Визит Келлога
- Напомним, в последний раз Кит Келлог приезжал в Киев с визитом 11 сентября 2025 года.
- Президент Владимир Зеленский в шутку назвал Келлога "не худшим американским ПВО", чем система Patriot, когда тот приезжает в Киев, потому что тогда прекращаются атаки РФ.
Знову буде давити на Офіс простих рішень, щоб підписали......