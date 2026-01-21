Спецпосланник Трампа Келлог планирует приехать в Украину в ближайшие недели

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует в ближайшие недели приехать в Украину.

Об этом Келлог сказал журналистам 21 января, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Келлог заявил, что может приехать с визитом в Украину уже через несколько недель.

По словам спецпосланника США, в Украину он планирует приехать после запланированной поездки в Японию.

"Наверное, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом — к вам",- сказал Келлог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал Келлога "идиотом", потому что тот поддерживал Зеленского, - NYT

Визит Келлога

  • Напомним, в последний раз Кит Келлог приезжал в Киев с визитом 11 сентября 2025 года.
  • Президент Владимир Зеленский в шутку назвал Келлога "не худшим американским ПВО", чем система Patriot, когда тот приезжает в Киев, потому что тогда прекращаются атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о завершении войны: Мы находимся примерно на последних двух метрах

Так він же пішов з виконання цього "представницького клейма" на собі...
21.01.2026 20:06 Ответить
треба розуміти приватна подорож -Японія... Україна - на тижні наперед запланована ... Бо донька ж волонтерствує просто ... Значить це тиск на американську спільноту приватно поважним генералом- як громадянська позиція.
21.01.2026 20:10 Ответить
Велкам ту Юкрейн!
21.01.2026 20:08 Ответить
Морда.
Знову буде давити на Офіс простих рішень, щоб підписали......
21.01.2026 20:14 Ответить
Це той що зеленського з лінкольном порівнював і трамп його за це звільнив. Приїде за касою мабуть. Такий лобізм безплатним не буває.
21.01.2026 20:22 Ответить
І чисто випадково під час його візиту орки не будуть обстрілювати Київ,як минулого разу.
21.01.2026 21:06 Ответить
 
 