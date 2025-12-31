РУС
Келлога отстранено от переговоров
6 679 46

Трамп назвал Келлога "идиотом", потому что тот поддерживал Зеленского, - NYT

Трамп назвал Келлога идиотом: СМИ рассказали подробности

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпредставителя Кита Келлога "идиотом".

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В феврале 2025 года Келлог в соцсети X назвал Зеленского "отважным лидером нации в состоянии войны".

Когда вскоре после этого господин Келлог посетил Овальный кабинет, у него возник спор с президентом США.

Читайте также: Если Трамп прилетит самолетом в Украину, можно действительно рассчитывать на прекращение огня, - Зеленский

Издание пересказывает диалог между Келлогом и Трампом.

"Итак, вы называете Зеленского отважным и смелым?", - резко спросил Трамп.

"Сэр, так и есть. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", - ответил ему Келлог.

Пересказывая этот эпизод позже другим советникам, Трамп пробормотал: "Он идиот".

Читайте также: Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский

"Непобедимая" Россия

Издание отмечает, что Трамп считал РФ сильной, а Украину - слабой.

Во время одной из встреч в Белом доме Келлог сказал Трампу: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал Украине ракеты для ПВО, - Зеленский

Топ комментарии
+21
Ну хоч хтось наважився з тампоном так говорити. Респект.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:22 Ответить
+14
Чокнута руда мерзота- здохни в муках.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:24 Ответить
+11
Мабуть США заслужили такого преза - вибравши його 2рази
показать весь комментарий
31.12.2025 13:23 Ответить
Трамп наш слоняра!!!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:21 Ответить
...ваш!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:23 Ответить
немецкий))
показать весь комментарий
31.12.2025 13:26 Ответить
Тут один поважний користувач добряче попрацював і склав великий список його прихильників. Але вони чомусь всі язики в дупах поховали...
показать весь комментарий
31.12.2025 13:32 Ответить
Мабуть то була ботоферма, відпрацювала своє і сидить до наступного визову
показать весь комментарий
31.12.2025 14:41 Ответить
Та ні. Тут досі з'являються всіляки джони сміти та "свіжі гуакомолі" - зараз такі палкі протитрампони - хоч до рани прикладай... оту отруту. Тьху!
показать весь комментарий
31.12.2025 14:51 Ответить
***** крепко тримає Трампа за фаберже. Мабудь, старий мудило добре "бешкетував", а КГБ все фіксувало.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:43 Ответить
25.‎11.‎2025

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 )
https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf
Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історії довготривалих взаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ?
4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей, Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин. Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців. Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:48 Ответить
Ну хоч хтось наважився з тампоном так говорити. Респект.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:22 Ответить
Із приходом Гегсета фахівцям Пентагону заборонили напряму
спілкуватися з Києвом - New York Times
показать весь комментарий
31.12.2025 13:58 Ответить
Мабуть США заслужили такого преза - вибравши його 2рази
показать весь комментарий
31.12.2025 13:23 Ответить
Зєлю також оберуть на 2-й термін.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:50 Ответить
не дай Боже. за які гріхи Україна розплачується?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:56 Ответить
Чокнута руда мерзота- здохни в муках.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:24 Ответить
тобто, келлог свято вірив, що трамп свята людина?
пішов до нього холуєм, а воно он як повернулося?

це, типу козак при *****?
а, на справді, чєснєйший чєловєк, і дуже відданий україні!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:25 Ответить
Трампонутий даже не приховує, що він холуй ху....ла, або просто заздрить його вседозволеності, а особливо що може поступати зі своїми холопами як хоче, а вони моляться на нього. Йому б так, але в Америці є ще залишки демократії і це його дратує
показать весь комментарий
31.12.2025 13:27 Ответить
Воно виявляється що дебільніше ніж я думав цьому захворюванню ще і назви не вигадали педофіл маразматік хвастун нахаба і це все в одній особі якщо виявиться що воно і курка то це вибір американців провальний
показать весь комментарий
31.12.2025 13:29 Ответить
Я з нетерпінням очікую часу, коли такі як Келлог (або їх діти) самі почнуть характеризувати Трампа як конченого ідіота.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:35 Ответить
Може ,якщо, колись, можливо, Америка вибере перзидентом доньку Келога. А зараз Америка обрала Трампа. Вдруге , якщо що .
показать весь комментарий
31.12.2025 13:42 Ответить
Комент Михайла Годунова на УП

"Люди в усьому світі починають ставити собі запитання: «А хто така ця Америка?» І вони відповідають самі собі, що навіть після Дональда Трампа стосунків у них зі Штатами колишніх не буде… Тому що світ пам'ятатиме, що Трамп не з'явився нізвідки. Його виросла американська демократія, точніше те, що американці назвали демократією. Вони обрали Трампа, за що тепер страждатиме весь світ.

Нехай це звучить дуже боляче, але більше ніколи не буде такого ставлення та поваги до Америки, як було раніше. Не буде більше стереотипу, що в разі чого ця країна прийде та допоможе.

Жодна армія НАТО (розумій Америки) не прийде допомагати Прибалтиці, Японії, Австралії, Польщі, Англії. Жодна Америка нікуди не прийде взагалі.

Усе! Репутації США більше немає! Усі країни зараз починають шукати нових друзів. Канада, в минулому найкращий друг, біжить до Європи і запитує: «Будете з нами товаришувати?»

Як я розумію, навіть Туреччина товаришує з Україною. Нині з Україною дружать усі. Всі, крім Америки."
показать весь комментарий
31.12.2025 13:36 Ответить
Не дружать, а заробляють на війні в Україні.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:42 Ответить
То навіщо стояти з паротягнутую рукою.якщо хто така ця Америка?Вся Європав залежена від США.Отр нападе ***** на Єврорпу і до кого прибіжать?Так і ще однеюХто більше купляє в москалдів.Єврорпа чи США?Яких друзів Європа знайде?До китайців прибіжать?Навіщо Японії приходити на допомогу? В них і так армія США базується.І не прибалтика,а балтійські країни і їх мають захищати єврорпейці.В ЄС проживає 450 мільйонів жителів,арміє ЄС мають на озброєні американсоку техніку якраз.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:43 Ответить
кто это вообще такой? и зачем тут его цитаты? И какого черта оно лезет в дела штатов если в его страна выбрали клоуна комика четырежды ухилянта который всю каденцию пытался заглянуть в шоколадный глаз путина? Самокритика отсутствует от слова совсем, лишь бы языком своим ляпать без костей
показать весь комментарий
31.12.2025 14:04 Ответить
Туреччина товаришує з Україною? Ердоган дружить з хуьлом!
показать весь комментарий
31.12.2025 14:17 Ответить
Трамп нарцис, у нього на першому місці його власний престиж, тому підтримувати Україну котра відступає на фронті, значить поставити під удар свій престиж, краще обявити себе нейтральним, що це не його війна, взагалі він тут просто щоб помогти щось вирішити бла бла бла.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:39 Ответить
ніт ,трамп не просто нарциз ,він агент великого впливу ,захищаючого московські інтереси , він продажна розбещина потвора ...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:00 Ответить
Тоді той патісон має підтримувати всіх терористів злочинців і вбивць як і *****, бо ж жертви програють
показать весь комментарий
31.12.2025 14:19 Ответить
Що тільки не писали проти України, «вільні і чесні» ЗМІ з 1992-96 року, особливо про знищення Українських Збройних Сил!!!!
Як тільки не штовхали американські ЗМІ , Украну до роззброєння!!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:39 Ответить
Ну щоб підтримувати зелене, і справді треба бути не дуже розумним.
Інша справа, що Келлог не заглиблювався, мабуть, в глибину дна зеленого)))
показать весь комментарий
31.12.2025 13:41 Ответить
а хто з тутешніх коментаторів підтримує зеленського?
показать весь комментарий
31.12.2025 13:42 Ответить
У лютому 2025-го року Келлог у соцмережі X назвав Зеленського "відважним лідером нації у стані війни". Первый раз я согласен с тем, что сказал Трампон про Келлога.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:44 Ответить
якщо будь кого в світі спитати хто найбільший ідіот 95% відповідей буде - Трамп
показать весь комментарий
31.12.2025 13:49 Ответить
Трамп погано скінчить свій життєвий шлях. Він має великий талант викликати у людей огиду та несприяття і те, й що магівці обрали його нічого не вартує, бо від кохання до ненависті один шаг. Лайномет Трампа працює на повну і не закривається ніколи. Старість його не буде спокійною. Побажаємо йому всього чого бажають пройдисвітам та корисливим, цинічним мразотам.
показать весь комментарий
31.12.2025 13:49 Ответить
Нажаль , маючи безтрашний народ, зеля і його команда зробили все, щоб в Україні була велика кількість у всіх гілках владі злодіїв, корупціонерів, через некомпетентність його і влади, через його егоїзм , ми бачимо СЗЧ, тобто дизертирство, велику кількість ухилянтів, велику кількість народу, яка згідно законодавства втікає за кордон , через що не має кому боронити Батьківщину , гине велика кількість патріотів, а це прямий наслідок праці влади та Зе!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:49 Ответить
Ага всі безстрашні антитецекуні тут на цензорі хєрої
показать весь комментарий
31.12.2025 14:18 Ответить
Келлогу насрать на Зеленского, через лоббистские конторы заходили денежки, вот и говорил что надо, не будет денег, не будет поддержки.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:00 Ответить
Если и были зелёные лоббистские конторы, то они лоббировали конкретных лиц, но уж никак не Украину. Сейчас у власти враги Украины и украинского народа.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:16 Ответить
Конторы лоббистские в США, они американские а не зелёные, в этих же конторах к примеру, кормится Линдси Грэм.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:26 Ответить
Келлогу просто надоїло відчувать себе ПРИДУРКОМ, виконуючи дурні "хотєлки" Трампа... Ще трохи самоповаги збереглося...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:11 Ответить
у випадку з трампом, не дуже зрозуміло, хто саме з перелічених осіб - ідіот?

келог, зе, лінкольн, чи всі троє?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:12 Ответить
А Лінкольн тут до чого ?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:39 Ответить
мда трампакс якесь перекручене збочене лайно..
показать весь комментарий
31.12.2025 14:17 Ответить
Рижий педофіл. Розплата прийде.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:31 Ответить
Всі, хто не підтримує "харошєва друга валодью" - ідіоти

З Новим Роком всіх "порохоботів"! Хай наступний рік буде кращим, ніж минулий
показать весь комментарий
31.12.2025 14:32 Ответить
Трамп ще більш нікчемний, ніж *****. В останнього хоча б є ідея, хай і мерзенна.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:40 Ответить
Ідіот Трамп. Причому, повний ідіот!!!
показать весь комментарий
31.12.2025 14:56 Ответить
 
 