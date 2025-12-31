Трамп назвал Келлога "идиотом", потому что тот поддерживал Зеленского, - NYT

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпредставителя Кита Келлога "идиотом".

Что известно

В феврале 2025 года Келлог в соцсети X назвал Зеленского "отважным лидером нации в состоянии войны".

Когда вскоре после этого господин Келлог посетил Овальный кабинет, у него возник спор с президентом США.

Издание пересказывает диалог между Келлогом и Трампом.

"Итак, вы называете Зеленского отважным и смелым?", - резко спросил Трамп.

"Сэр, так и есть. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", - ответил ему Келлог.

Пересказывая этот эпизод позже другим советникам, Трамп пробормотал: "Он идиот".

"Непобедимая" Россия

Издание отмечает, что Трамп считал РФ сильной, а Украину - слабой.

Во время одной из встреч в Белом доме Келлог сказал Трампу: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

