Трамп назвал Келлога "идиотом", потому что тот поддерживал Зеленского, - NYT
Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпредставителя Кита Келлога "идиотом".
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В феврале 2025 года Келлог в соцсети X назвал Зеленского "отважным лидером нации в состоянии войны".
Когда вскоре после этого господин Келлог посетил Овальный кабинет, у него возник спор с президентом США.
Издание пересказывает диалог между Келлогом и Трампом.
"Итак, вы называете Зеленского отважным и смелым?", - резко спросил Трамп.
"Сэр, так и есть. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", - ответил ему Келлог.
Пересказывая этот эпизод позже другим советникам, Трамп пробормотал: "Он идиот".
"Непобедимая" Россия
Издание отмечает, что Трамп считал РФ сильной, а Украину - слабой.
Во время одной из встреч в Белом доме Келлог сказал Трампу: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 )
https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf
Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історії довготривалих взаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ?
4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей, Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин. Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців. Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
спілкуватися з Києвом - New York Times
пішов до нього холуєм, а воно он як повернулося?
це, типу козак при *****?
а, на справді, чєснєйший чєловєк, і дуже відданий україні!
"Люди в усьому світі починають ставити собі запитання: «А хто така ця Америка?» І вони відповідають самі собі, що навіть після Дональда Трампа стосунків у них зі Штатами колишніх не буде… Тому що світ пам'ятатиме, що Трамп не з'явився нізвідки. Його виросла американська демократія, точніше те, що американці назвали демократією. Вони обрали Трампа, за що тепер страждатиме весь світ.
Нехай це звучить дуже боляче, але більше ніколи не буде такого ставлення та поваги до Америки, як було раніше. Не буде більше стереотипу, що в разі чого ця країна прийде та допоможе.
Жодна армія НАТО (розумій Америки) не прийде допомагати Прибалтиці, Японії, Австралії, Польщі, Англії. Жодна Америка нікуди не прийде взагалі.
Усе! Репутації США більше немає! Усі країни зараз починають шукати нових друзів. Канада, в минулому найкращий друг, біжить до Європи і запитує: «Будете з нами товаришувати?»
Як я розумію, навіть Туреччина товаришує з Україною. Нині з Україною дружать усі. Всі, крім Америки."
Як тільки не штовхали американські ЗМІ , Украну до роззброєння!!
Інша справа, що Келлог не заглиблювався, мабуть, в глибину дна зеленого)))
келог, зе, лінкольн, чи всі троє?
З Новим Роком всіх "порохоботів"! Хай наступний рік буде кращим, ніж минулий