Трамп назвав Келлога "ідіотом", бо той підтримував Зеленського, - NYT

Президент США Дональд Трамп назвав свого спецпредставника Кіта Келлога "ідіотом".

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У лютому 2025-го року Келлог у соцмережі X назвав Зеленського "відважним лідером нації у стані війни".

Коли невдовзі після цього пан Келлог відвідав Овальний кабінет, у нього виникла суперечка із президентом США.

Також читайте: Якщо Трамп прилетить літаком в Україну, можна дійсно розраховувати на припинення вогню, - Зеленський

Видання переповідає діалог між Келлогом і Трампом.

"Отже, ви називаєте Зеленського відважним і сміливим?", - різко запитав Трамп.

"Сер, так і є. Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з подібним? Це був Авраам Лінкольн", - відповів йому Келлог.

Переповідаючи цей епізод пізніше іншим радникам, Трамп пробурмотів: "Він ідіот".

Читайте також: Завершення війни: Трамп робить ставку на економічне відновлення України, - Зеленський

"Непереможна" Росія

Видання зазначає, що Трамп вважав РФ сильною, а Україну - слабкою.

Під час однієї із зустрічей у Білому домі Келлог сказав Трампу: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв Україні ракети до ППО, - Зеленський