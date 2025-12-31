Трамп назвав Келлога "ідіотом", бо той підтримував Зеленського, - NYT
Президент США Дональд Трамп назвав свого спецпредставника Кіта Келлога "ідіотом".
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У лютому 2025-го року Келлог у соцмережі X назвав Зеленського "відважним лідером нації у стані війни".
Коли невдовзі після цього пан Келлог відвідав Овальний кабінет, у нього виникла суперечка із президентом США.
Видання переповідає діалог між Келлогом і Трампом.
"Отже, ви називаєте Зеленського відважним і сміливим?", - різко запитав Трамп.
"Сер, так і є. Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з подібним? Це був Авраам Лінкольн", - відповів йому Келлог.
Переповідаючи цей епізод пізніше іншим радникам, Трамп пробурмотів: "Він ідіот".
"Непереможна" Росія
Видання зазначає, що Трамп вважав РФ сильною, а Україну - слабкою.
Під час однієї із зустрічей у Білому домі Келлог сказав Трампу: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".
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