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Новини Келлога усунуто від переговорів
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Трамп назвав Келлога "ідіотом", бо той підтримував Зеленського, - NYT

Трамп назвав Келлога ідіотом: ЗМІ розповіли подробиці

Президент США Дональд Трамп назвав свого спецпредставника Кіта Келлога "ідіотом".

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У лютому 2025-го року Келлог у соцмережі X назвав Зеленського "відважним лідером нації у стані війни".

Коли невдовзі після цього пан Келлог відвідав Овальний кабінет, у нього виникла суперечка із президентом США.

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Видання переповідає діалог між Келлогом і Трампом.

"Отже, ви називаєте Зеленського відважним і сміливим?", - різко запитав Трамп.

"Сер, так і є. Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з подібним? Це був Авраам Лінкольн", - відповів йому Келлог.

Переповідаючи цей епізод пізніше іншим радникам, Трамп пробурмотів: "Він ідіот".

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"Непереможна" Росія

Видання зазначає, що Трамп вважав РФ сильною, а Україну - слабкою.

Під час однієї із зустрічей у Білому домі Келлог сказав Трампу: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) США (26923) Трамп Дональд (9072) Келлог Кіт (262)
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Топ коментарі
+38
Ну хоч хтось наважився з тампоном так говорити. Респект.
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31.12.2025 13:22 Відповісти
+27
Чокнута руда мерзота- здохни в муках.
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31.12.2025 13:24 Відповісти
+23
Трампонутий даже не приховує, що він холуй ху....ла, або просто заздрить його вседозволеності, а особливо що може поступати зі своїми холопами як хоче, а вони моляться на нього. Йому б так, але в Америці є ще залишки демократії і це його дратує
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31.12.2025 13:27 Відповісти

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