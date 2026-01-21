Спецпосланець Трампа Келлог планує приїхати до України найближчими тижнями

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує найближчими тижнями приїхати до України.

Про це Келлог сказав журналістам 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Келлог заявив, що може приїхати з візитом до України вже за кілька тижнів.

За словами спецпосланця США, до України він планує приїхати після запланованої поїздки до Японії.

"Мабуть, десь через півтора місяця. Моя донька була там два тижні. Тож спочатку поїдемо в Японію, а потім — до вас", - сказав Келлог.

Візит Келлога

Нагадаємо, востаннє Кіт Келлог приїжджав до Києва з візитом 11 вересня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський жартома назвав Келлога "не гіршим американським ППО", ніж система Patriot, коли той приїжджає до Києва, бо тоді припиняються атаки РФ.

