Спецпосланець Трампа Келлог планує приїхати до України найближчими тижнями

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує найближчими тижнями приїхати до України.

Про це Келлог сказав журналістам 21 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Келлог заявив, що може приїхати з візитом до України вже за кілька тижнів.

За словами спецпосланця США, до України він планує приїхати після запланованої поїздки до Японії.

"Мабуть, десь через півтора місяця. Моя донька була там два тижні. Тож спочатку поїдемо в Японію, а потім — до вас", - сказав Келлог.

Візит Келлога

  • Нагадаємо, востаннє Кіт Келлог приїжджав до Києва з візитом 11 вересня 2025 року.
  • Президент Володимир Зеленський жартома назвав Келлога "не гіршим американським ППО", ніж система Patriot, коли той приїжджає до Києва, бо тоді припиняються атаки РФ.

Так він же пішов з виконання цього "представницького клейма" на собі...
21.01.2026 20:06 Відповісти
треба розуміти приватна подорож -Японія... Україна - на тижні наперед запланована ... Бо донька ж волонтерствує просто ... Значить це тиск на американську спільноту приватно поважним генералом- як громадянська позиція.
21.01.2026 20:10 Відповісти
Велкам ту Юкрейн!
21.01.2026 20:08 Відповісти
Морда.
Знову буде давити на Офіс простих рішень, щоб підписали......
21.01.2026 20:14 Відповісти
Це той що зеленського з лінкольном порівнював і трамп його за це звільнив. Приїде за касою мабуть. Такий лобізм безплатним не буває.
21.01.2026 20:22 Відповісти
І чисто випадково під час його візиту орки не будуть обстрілювати Київ,як минулого разу.
21.01.2026 21:06 Відповісти
 
 