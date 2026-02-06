Украина надеется, что войну удастся завершить уже в этом году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на завершение войны уже в 2026 году.
Об этом глава государства сказал в обращении к участникам молитвенного завтрака в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский лидер выразил надежду, что остановить войну удастся совместно с США и Европой.
- Зеленский подчеркнул, что украинцы ежедневно буквально борются за жизнь. Именно поэтому важно поставить точку в войне. В последние дни украинская команда вместе с американцами ведет переговоры с РФ для этого.
"Мы искренне надеемся, что вместе с вами, с Америкой, с нашими европейскими друзьями и другими странами мы сможем завершить эту войну в этом году. И дипломатия, к сожалению, требует времени", -заявил глава государства.
Президент поблагодарил Америку и лидера США Дональда Трампа за их усилия по возвращению мира в Украину.
Также Зеленский призвал предоставить Украине системы ПВО и ракеты для них, чтобы защитить энергетику, отметив, что Россия пытается уничтожить все электростанции и энергетическую систему Украины.
"Мы боремся каждый день, чтобы тьма проиграла. Поэтому для нас важно иметь достаточно противовоздушной обороны для безопасного неба. Для нас важно поддерживать наших людей и восстанавливаться после ударов. Для нас важно достичь достойного мира и надежных гарантий безопасности. И я благодарю вас за каждое действие и каждую молитву, которая помогает сделать это возможным", - добавил он.
Чебурек з літака не вилазить - пермовним човником працює, таке по зв2язку не вирішиш...
Ця банда або себе тільки дасть вибрати або долі справедливого пермир"я не дасть вирішитися .
Якщо кабінетом Єрамка рулить Татаров з Верещук (ЛЮДИ МЕДВЕДЧУКА)з Самим на удальонкє, а Буданов посажьонним генералом працює....
Чи хай все партнери, а я буду вибирати у меню що пропонують і як завжди з хриплим і рішучим-"Ні це нам не підходить"
Бо цей даун за чотири роки не зміг знайти людей і створити ядерну зброю.
Я обирав націоналістів.
але думай як хочеш
порошенко за свою каденцію не зміг навіть створити національне виробництво ядерного палива
боязко, що Україна стане ядерною державою, яка посадить рашку на кукан?
чому ти ще не на ass-vo? таскав би мавіки в своїй дупці.
Будь інший на чолі держави-вже би закінчив.
2. Зробити балістику і ядерку
3. Закошмарити москву щоб лізли на кремль
Та ще,допоки козир діє,буде і надалі так робити.
Вы реально верите, что одежда имеет значение в таких вопросах, как война в Украине? Признайтесь, вы ещё не закончили среднюю школу, или уже лет 25 на пенсии?
Про ваш інтелект марно сперечатись,якщо за сім років нічого не дійшло.
От тільки в мене питаннячко до цього найвеличнішого ВОШдя племені:
а де "плани перемоги", 3 десятки "гарантій безпеки", 3 000 ракет, блекаут у москві, трирівневий захист енергооб'єктів ім. Наєма, українські аналоги "Шахедів" і т.ін.? В Омані чи в "Стамбулі-2"?