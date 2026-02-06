Украина надеется, что войну удастся завершить уже в этом году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на завершение войны уже в 2026 году.

Об этом глава государства сказал в обращении к участникам молитвенного завтрака в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский лидер выразил надежду, что остановить войну удастся совместно с США и Европой.

  • Зеленский подчеркнул, что украинцы ежедневно буквально борются за жизнь. Именно поэтому важно поставить точку в войне. В последние дни украинская команда вместе с американцами ведет переговоры с РФ для этого.

"Мы искренне надеемся, что вместе с вами, с Америкой, с нашими европейскими друзьями и другими странами мы сможем завершить эту войну в этом году. И дипломатия, к сожалению, требует времени", -заявил глава государства.

Президент поблагодарил Америку и лидера США Дональда Трампа за их усилия по возвращению мира в Украину.

Также Зеленский призвал предоставить Украине системы ПВО и ракеты для них, чтобы защитить энергетику, отметив, что Россия пытается уничтожить все электростанции и энергетическую систему Украины.

"Мы боремся каждый день, чтобы тьма проиграла. Поэтому для нас важно иметь достаточно противовоздушной обороны для безопасного неба. Для нас важно поддерживать наших людей и восстанавливаться после ударов. Для нас важно достичь достойного мира и надежных гарантий безопасности. И я благодарю вас за каждое действие и каждую молитву, которая помогает сделать это возможным", - добавил он.

Тільки мені видається- зараз на кону пермовин стоїть доля Єрмака Татарова та Буратіни ?

Чебурек з літака не вилазить - пермовним човником працює, таке по зв2язку не вирішиш...
06.02.2026 18:08 Ответить
Ось вона потужна секретна вундерваля Зеленського - Сподівання називається. Ну все, тепер піпєц рашистам.
06.02.2026 18:10 Ответить
Ну якщо Козир засвічує свій кортеж на Київській явочній хазі Умєрова ... Невже там доля України вирішується?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:10 Ответить
Тільки мені видається- зараз на кону пермовин стоїть доля Єрмака Татарова та Буратіни ?

https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
06.02.2026 18:16 Ответить
Не там. Доля України вирішувалася на виборчих дільницях. Двічі. У голосуваннях за президента і за ВР.
06.02.2026 18:53 Ответить
Ви про вибори а я про долю у війні ...
Ця банда або себе тільки дасть вибрати або долі справедливого пермир"я не дасть вирішитися .
Якщо кабінетом Єрамка рулить Татаров з Верещук (ЛЮДИ МЕДВЕДЧУКА)з Самим на удальонкє, а Буданов посажьонним генералом працює....
06.02.2026 19:17 Ответить
Зєбіли зробили свою справу
06.02.2026 22:58 Ответить
Без нашої ядерної зброї війна не завершиться ніколи і перейде дітям у спадок.
06.02.2026 18:09 Ответить
И так каждый год. Но не все хмуро, может внуки доживут(Зегевары уж точно).
06.02.2026 18:09 Ответить
Що для *****, що для зюзі закінчення війни дорівнює смерті.
06.02.2026 18:24 Ответить
Для Ze точно, а ***** отбрешется, найдёт новых виноватых, не в первый раз.
06.02.2026 19:13 Ответить
Яким чином *****!?
06.02.2026 18:10 Ответить
Капітуляцією. Лише так можна закінчити у цьому році.
06.02.2026 18:54 Ответить
А якщо аж наступного року - то вже перемогою ?
06.02.2026 19:19 Ответить
Ось вона потужна секретна вундерваля Зеленського - Сподівання називається. Ну все, тепер піпєц рашистам.
06.02.2026 18:10 Ответить
Чергове ку-ку-рі-ку від 🐓 Зеленського.
06.02.2026 18:13 Ответить
і це ще не вечірній відосик...
06.02.2026 18:33 Ответить
"вірю", "сподіваюсь", "маю надію" - зовнішня політика яку ми заслуговуємо
06.02.2026 18:13 Ответить
Шо значить сподівається. Ти шо для цього робиш?

Чи хай все партнери, а я буду вибирати у меню що пропонують і як завжди з хриплим і рішучим-"Ні це нам не підходить"
06.02.2026 18:14 Ответить
А як ні, то сталевий Лев призначить винних
06.02.2026 18:18 Ответить
Війна закінчиться, тільки повною і всеосяжною капітуляцією та винищенням української нації.

Бо цей даун за чотири роки не зміг знайти людей і створити ядерну зброю.
06.02.2026 18:19 Ответить
Що можна було чекати від хабадної ляльки в принципі... 'я ваш вирок'
06.02.2026 18:20 Ответить
Нужно было думать тебе, физик-ядерщик, когда ты на выборы шел. А сейчас поздно уже закликать и возмущаться 😏
06.02.2026 18:29 Ответить
Єдине що мене влаштовує це геноцид москворотих. 🤭
Я обирав націоналістів.
06.02.2026 18:33 Ответить
Це у 2му турі президентських ти за націоналіста зе голосував?
06.02.2026 19:42 Ответить
ні, за "націоналіста" порошенка
06.02.2026 19:50 Ответить
Ох брешеш.....насолоджуйся,далі буде гірше
06.02.2026 20:00 Ответить
я намагаюся не брехати, бо це гріх

але думай як хочеш
06.02.2026 20:04 Ответить
о, а у нас були кандидати чи партії, які виступали за негайне створення ядерної зброї?

порошенко за свою каденцію не зміг навіть створити національне виробництво ядерного палива
06.02.2026 18:35 Ответить
Свобода проводила навіть мітинги за ядерку.
https://youtu.be/c45YgIe0HlU
06.02.2026 18:38 Ответить
не знав цього, дякую
06.02.2026 18:41 Ответить
Тобто тебе знайти не може.Ти вже в японію чкурнув?
06.02.2026 19:41 Ответить
я був, і є в Україні, просто змінив вихідну ноду wireguard
06.02.2026 19:49 Ответить
Тебе вже давно санітари шукають для створенея яо!А ти....
06.02.2026 20:01 Ответить
я так розумію, що тебе санітари вже давно знайшли, тому ти тут і сериш проти ядерної зброї

боязко, що Україна стане ядерною державою, яка посадить рашку на кукан?
06.02.2026 20:05 Ответить
Еко в тебе в голові насрано
06.02.2026 20:06 Ответить
ти ж навіть палишся на тому, що не володієш українською, морда

чому ти ще не на ass-vo? таскав би мавіки в своїй дупці.
06.02.2026 20:24 Ответить
Яке ти хворе.Старе,дурне і хворе
07.02.2026 07:24 Ответить
Казліна, де баканов???
06.02.2026 18:27 Ответить
... про це він знає але не каже!
06.02.2026 18:32 Ответить
Та ясно, це я нагадую конченим 73% від 40%, що прийшли на вибори))) якщо їхні засрані мізки ще трохи можуть функціонувати)))
06.02.2026 18:53 Ответить
Не завсім безталанний - чогось таки навчився у рижого доні
06.02.2026 18:30 Ответить
европка уже на 2 года выделила 90 лярдов которые нужно освоить, какой конец войны, нелох кого ты пытаешься н*****ь?
06.02.2026 18:33 Ответить
Без реформ гроші не дадуть. І через відсутність реформ Україна вже втратила 4 млрд євро беззворотньо. Так що не все так райдужно для *******. Хоча... воно вже накралося, це країна втрачає.
06.02.2026 18:49 Ответить
Країна сподівається,та він все робить,щоб затягнути її на невизначений час,що в інтересах лише пуйлу.
Будь інший на чолі держави-вже би закінчив.
06.02.2026 18:34 Ответить
1. Змусити захід ввести війська
2. Зробити балістику і ядерку
3. Закошмарити москву щоб лізли на кремль
06.02.2026 18:54 Ответить
По 1 і 2 пункти-ти божевільний
06.02.2026 19:04 Ответить
Ти бот.
06.02.2026 19:10 Ответить
Я в розпачі
06.02.2026 19:38 Ответить
Слушай, родненький, там недалече от тебя (ну ты же в Швейцарии🤭) есть нейтронный коллайдер. Не теряй время, сделай что-нибудь полезное для наших наследников. Создай ящерку для Украины. Родина тебя не забудет!!!
06.02.2026 21:31 Ответить
Окрім рук вгору,є ще язик і інтелект,щоб домогтись припинення війнии через підтримку супердержав світу,а не бикувати перед ними і їздити до них на зустрічі в одязі гопника.
Та ще,допоки козир діє,буде і надалі так робити.
06.02.2026 19:10 Ответить
Супердержави керуються хабадниками-педофілами і можуть нам допомогти лише під примусом.
06.02.2026 19:11 Ответить
Здається,Швейцарія не потребує якоїсь допомоги,хіба що біженці,що осіли там...
06.02.2026 19:18 Ответить
Ти вже швейцарію "примусив" допомагати?
06.02.2026 19:39 Ответить
Вы его (интеллект) выключили, когда пустозвонный ответ писали обо всем хорошем против всего плохого?
Вы реально верите, что одежда имеет значение в таких вопросах, как война в Украине? Признайтесь, вы ещё не закончили среднюю школу, или уже лет 25 на пенсии?
06.02.2026 19:52 Ответить
Його (інтелекту) немає у вашого нібито найвеличнішого,який обіцяв швидко закінчити війну,а в підсумку зробив все навпаки.
Про ваш інтелект марно сперечатись,якщо за сім років нічого не дійшло.
06.02.2026 20:04 Ответить
Ти що забув обкурений? Ти вчора таке ж і казав! Чи мабуть кокс вже амнезією хронічну викликає, але для цього блазня закінчення війни це закінчення його влади.
06.02.2026 18:42 Ответить
Закінчення війни - це перемога однієї сторони та поразка іншої. Все інше - зупинка/заморозка/перемир'я чи щось подібне, ІМХО

От тільки в мене питаннячко до цього найвеличнішого ВОШдя племені:
а де "плани перемоги", 3 десятки "гарантій безпеки", 3 000 ракет, блекаут у москві, трирівневий захист енергооб'єктів ім. Наєма, українські аналоги "Шахедів" і т.ін.? В Омані чи в "Стамбулі-2"?
06.02.2026 18:42 Ответить
Популіст мусить годувати свій електорат поп-корном, кожного дня. Те, що такі "кави в ялті" руйнують морально-психологічну стійкість суспільства... Він не розуміє цих слів...
06.02.2026 18:44 Ответить
Що обдолбане взагалі може розуміти, крім написаних кимось дебільних жартів третього гатунку?!?!?
06.02.2026 18:50 Ответить
А з чого ви взяли, що він тії жарти розуміє? Адекватна людина не озвучить так звані «жарти» в специфічному контексті про порноактрис, термос-томос і так далі в цьому ж дусі, бо розуміє суть і наслідки сказаного.
06.02.2026 19:37 Ответить
Погоджуюсь. Воно кретин 100%й!
06.02.2026 20:39 Ответить
Таки наркоман.Іншого пояснення я не знаходжу
06.02.2026 19:05 Ответить
Український лідер тут в одному слові помилка
06.02.2026 19:07 Ответить
В обох.
06.02.2026 19:48 Ответить
Дурень думкою багатіє. Прост ватан зелька нашої культури не знає.
06.02.2026 19:08 Ответить
Досить брехати - ніхто нічого не знає, і знати не може. Навіть ***** не знає, де в нього межа злому. Всі ці танці тільки щоб Трампа зайвий раз не дражнити.
06.02.2026 19:33 Ответить
за чий рахунок ,чей торчок 🤡 хоче припинити війну , за рахунок розграбованної України міндічами ?! чи за рахурок здачі української теріторії ,яку говнокомандуючий вже здав москві ?!!! ...
06.02.2026 19:50 Ответить
 
 