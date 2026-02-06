Украина надеется, что войну удастся завершить уже в этом году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на завершение войны уже в 2026 году.

Об этом глава государства сказал в обращении к участникам молитвенного завтрака в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский о завершении войны в Украине

Украинский лидер выразил надежду, что остановить войну удастся совместно с США и Европой.

Зеленский подчеркнул, что украинцы ежедневно буквально борются за жизнь. Именно поэтому важно поставить точку в войне. В последние дни украинская команда вместе с американцами ведет переговоры с РФ для этого.

"Мы искренне надеемся, что вместе с вами, с Америкой, с нашими европейскими друзьями и другими странами мы сможем завершить эту войну в этом году. И дипломатия, к сожалению, требует времени", -заявил глава государства.

Президент поблагодарил Америку и лидера США Дональда Трампа за их усилия по возвращению мира в Украину.

Помощь Украине

Также Зеленский призвал предоставить Украине системы ПВО и ракеты для них, чтобы защитить энергетику, отметив, что Россия пытается уничтожить все электростанции и энергетическую систему Украины.

"Мы боремся каждый день, чтобы тьма проиграла. Поэтому для нас важно иметь достаточно противовоздушной обороны для безопасного неба. Для нас важно поддерживать наших людей и восстанавливаться после ударов. Для нас важно достичь достойного мира и надежных гарантий безопасности. И я благодарю вас за каждое действие и каждую молитву, которая помогает сделать это возможным", - добавил он.

