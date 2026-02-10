РУС
Посол США в НАТО Уитакер считает, что мир в Украине "близок, как никогда ранее"

Посол США при НАТО Мэттью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что пока нет решения, когда именно президенты Украины и Соединенных Штатов поставят подписи под мирным соглашением о завершении российской войны, но мир "близок, как никогда ранее".

Об этом он сообщил во время общения с журналистами 10 февраля, цитирует ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

Мирное соглашение

Американский дипломат считает, что президент США Трамп и президент Украины Зеленский подпишут документы о мирном соглашении "надлежащим образом и когда придет время".

"Я продолжаю это повторять, потому что не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине как никогда ранее", - заявил Уитакер.

"Я убежден, что нам следует продолжать молиться за мир, но в то же время заботиться о том, чтобы Украина и в дальнейшем получала через PURL и другие инициативы все необходимое для самозащиты", - добавил посол США в НАТО.

Другие заявления

переговоры (5649) США (29249) война в Украине (7702) Уитакер Мэтью (61)
новина нижче - РУзкіе хочуть всі свої ІСКОННІЕ землі. Доречі рузкіе казали що Ужгород їх бо ГОРОД
10.02.2026 18:49 Ответить
Ага. Потрібна тільки дрібничка - йухло повинно зустріти північну хутрову тваринку.
10.02.2026 18:53 Ответить
Вітакер вийде на пенсію та буде розповідати - що вони не передбачали що кацапи не зупиняться поки їх не зупинять
10.02.2026 18:55 Ответить
новина нижче - РУзкіе хочуть всі свої ІСКОННІЕ землі. Доречі рузкіе казали що Ужгород їх бо ГОРОД
10.02.2026 18:49 Ответить
"Посол США в НАТО Вітакер вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше" 100% А завтра мир в Україні буде ще на 1 день ближче ніж сьогодні...
10.02.2026 19:01 Ответить
Посол США, так не вважає?????
10.02.2026 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oBUXPie0x_g

Цікавий контент з новинами зі США у т ч відІ горя Айзенберга
10.02.2026 19:57 Ответить
Вітакер - із зграї Трампопідорів. Їх шеф уже встановив мир в Україні за 24 години. Принцип Трампопідорів- брехати і навіть не червоніти.
10.02.2026 20:49 Ответить
Ага. Потрібна тільки дрібничка - йухло повинно зустріти північну хутрову тваринку.
10.02.2026 18:53 Ответить
Оптиміст
10.02.2026 18:55 Ответить
Вітакер вийде на пенсію та буде розповідати - що вони не передбачали що кацапи не зупиняться поки їх не зупинять
10.02.2026 18:55 Ответить
Як вже осточортіли усі ці прогнози...
10.02.2026 18:56 Ответить
Лавров так невважає,такщо Вітакеру треба з конем поспілкуватись для ясності 🤷 🤔
10.02.2026 18:56 Ответить
Уявляю, як два шоумена, взявшісь за рукі вдвайом, виходять на сцену вручень премії миру НАДВАЇХ, як єдинне місце порятнуку від законних перслідувань за злочини.
Й як не дивно, світ би, мабуть, їм все вибачив...
10.02.2026 18:59 Ответить
Це не моя версія- це версія чуток у міжнародних тусовках експертів викладена Швецем , а він ще запропонував Зеленському відмовитись на користь Трампа .
10.02.2026 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=210s https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=Забрезжил свет мира - но путь к нему непрост /№1090/ Юрий Швец
10.02.2026 19:02 Ответить
О піаніно, уже готово і чекає їх на сцені, щоб перед своїм зникненням, вони збацали члЄНАМИ по клавішам!!
показать весь комментарий
Днiпро? Тиса?
показать весь комментарий
Епоха невігласів та некомпетентних довбойобів. Епідемія з України охоплює вже весь світ.
показать весь комментарий
Невже за 24 години, чи два тижні, за місяць чи за 100 днів?!!
показать весь комментарий
ЦРУ вже розробляє план вбивства Путлера? Якщо ні, то це чергова маячня!
показать весь комментарий
Яке марення !
показать весь комментарий
А яка різниця між миром і капітуляцією?
показать весь комментарий
Із сша підпишуть мир!! ( Ми й так з ними не воювали, але мир потрібен - Потужмен пояснить чому так.... потім, можливо... )
А з расією - капітуляцію.
Капітуляцію ( в обсязі 5 областей / Кримська, Донецька..... / та можливо офіційний курс "Нато нєт!"🎈🎈🎈 ) нікому не розкажуть, хто буде казати що є капітуляція тому міністерство Оруела ( Маратон ) скаже, що він іпсошник і фейкомет
10.02.2026 19:55 Ответить
А що він курить таке забористе ? Ні ну просто цікаво, від чого людину може так штирити?
показать весь комментарий
Мир підпишуть США та Уркаїна (оманський ішак). А уж опосля США підпишуть мир з Путіним. Я правильно читаю сєю бредятіну? Наперсточник Вова Зеленской без схематоза і тотального нахлобучіва жити не може.
показать весь комментарий
Дивно виходить....
Прецедент сша ( тромп ) це уповноважний представник рф ? Чи спец.посередник ???
Ніколи не чув щоб мир підписували з третьою країною!!! Це якийсь юридичний та політичний нонсенс!!! Мабуть з теорії курсу Права криворожденої Академії.
показать весь комментарий
А стара коняка з МЗС росії знає про це, що верзе про радную говень?
показать весь комментарий
Дуже цікаво, а куди воно подіне 700 тис озброєних кацапських мавп з нашої території, чи може трампон їх усиновить і переселить десь в свою срану америку, чи може їх китайці усиновлять і будуть їх утримувати, дебіли ***, допоки хоч одна озброєна кацапська мерзота буде на території україни війна не закінчиться, бо це остання війна, і для нас, і для цієї мерзоти болотяної, особливо для них, вони вже ніколи не виповзуть зі свого середньовіччя, і це вже не зможе змінити ні тупа скотина трамп, ні такий же примітивний косорилий китаєць, тим більше, що і в трампона, і в пуйла часу залишилось місяців зо два, може три-чотири, а в косорилилих армія і озброєння "раптом" виявились рпдянськими 50 річної давнини, тільки дещо підфарбованими. І саме цікаве, що усі ці бульбашки повилазили назовні завдяки Україні і її збройним силам, тож вони тепер усі разом, і америкоси, і європейці, і косорилі кацапокитайці сцють кип,ятком і не знають, що з цим робити.
показать весь комментарий
Пропишіть йому 1 годину копняків 3 рази після прийому їжі. Щоб падло на унітаз стоячи ходив
показать весь комментарий
Як вони набридли ці ідіоти.
показать весь комментарий
