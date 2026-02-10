Посол США в НАТО Уитакер считает, что мир в Украине "близок, как никогда ранее"

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что пока нет решения, когда именно президенты Украины и Соединенных Штатов поставят подписи под мирным соглашением о завершении российской войны, но мир "близок, как никогда ранее".

Об этом он сообщил во время общения с журналистами 10 февраля, цитирует ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

Мирное соглашение

Американский дипломат считает, что президент США Трамп и президент Украины Зеленский подпишут документы о мирном соглашении "надлежащим образом и когда придет время".

"Я продолжаю это повторять, потому что не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине как никогда ранее", - заявил Уитакер.

"Я убежден, что нам следует продолжать молиться за мир, но в то же время заботиться о том, чтобы Украина и в дальнейшем получала через PURL и другие инициативы все необходимое для самозащиты", - добавил посол США в НАТО.

Другие заявления

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на завершение войны уже в 2026 году.

