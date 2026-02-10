Украинские войска отразили 108 атак врага и сорвали планы наступления РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины активно противодействуют атакам российских оккупантов, чтобы срывать их планы наступления и истощать боевой потенциал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-центре Генштаба ВСУ.
Общая ситуация
С начала суток произошло 108 боевых столкновений. Противник применил:
-
67 авиаударов с сбросом 192 управляемых авиабомб;
-
3230 дронов-камикадзе;
-
2344 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.
Северо-Слобожанское и Курское направления
-
5 авиаударов, сброшено 14 авиабомб;
-
75 обстрелов, 4 из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление
-
Враг штурмовал Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепку;
-
Отражены три атаки.
Купянское направление
-
Наступательных действий противник не проводил.
Лиманское направление
-
Остановлено пять атак возле н.п. Ставки, Дробышево, Заречное, Диброва.
Славянское направление
-
Отражены пять наступлений в районах Закитное, Резвичка, Озерное;
-
Два боевых столкновения продолжаются.
Краматорское направление
-
Наступательных действий противник не проводил.
Константиновское направление
-
Девять атак возле Константиновки, Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Новопавловки.
Покровское направление
-
30 атак в районах н.п. Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новый Донбасс, Гришино;
-
Ликвидированы 33 оккупанта, ранены 32;
-
Уничтожены 63 дрона, 3 квадроцикла, 6 автомобилей, 3 единицы спецтехники, 1 танк, 2 артиллерийские системы, 1 орудие, 11 единиц автомобильной и 2 единицы спецтехники, 1 пункт управления БПЛА, 16 укрытий личного состава.
Александровское направление
-
Отражены две атаки в сторону Ивановки и Зеленого Гая;
-
Авиаудару подверглось Братское.
Гуляйпольское направление
-
12 атак в районах Доброполье, Гуляйполье, Рыбное, Луговское, Зализничное;
-
Авиаудары по Горке, Терсянке, Долинке, Гуляйпольском, Верхней Терсе;
-
Два боевых столкновения продолжаются.
Ореховское и Приднепровское направления
-
Наступательных действий не было.
-
Нанесены авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Комышуваха, Запорожец, Казацкое.
"Наши подразделения продолжают успешно отражать атаки врага на всех направлениях", - отметили в Генштабе.
Ранее мы сообщали, что Силы обороны обнаружили и поразили реактивную систему залпового огня рашистов на Запорожском направлении.
