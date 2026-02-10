Украинские войска отразили 108 атак врага и сорвали планы наступления РФ, - Генштаб

Силы обороны Украины активно противодействуют атакам российских оккупантов, чтобы срывать их планы наступления и истощать боевой потенциал.

Общая ситуация

С начала суток произошло 108 боевых столкновений. Противник применил:

67 авиаударов с сбросом 192 управляемых авиабомб;

3230 дронов-камикадзе;

2344 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

5 авиаударов, сброшено 14 авиабомб;

75 обстрелов, 4 из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Враг штурмовал Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепку;

Отражены три атаки.

Купянское направление

Наступательных действий противник не проводил.

Лиманское направление

Остановлено пять атак возле н.п. Ставки, Дробышево, Заречное, Диброва.

Славянское направление

Отражены пять наступлений в районах Закитное, Резвичка, Озерное;

Два боевых столкновения продолжаются.

Краматорское направление

Наступательных действий противник не проводил.

Константиновское направление

Девять атак возле Константиновки, Щербиновки, Русина Яра, Яблоновки, Новопавловки.

Покровское направление

30 атак в районах н.п. Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новый Донбасс, Гришино;

Ликвидированы 33 оккупанта, ранены 32;

Уничтожены 63 дрона, 3 квадроцикла, 6 автомобилей, 3 единицы спецтехники, 1 танк, 2 артиллерийские системы, 1 орудие, 11 единиц автомобильной и 2 единицы спецтехники, 1 пункт управления БПЛА, 16 укрытий личного состава.

Александровское направление

Отражены две атаки в сторону Ивановки и Зеленого Гая;

Авиаудару подверглось Братское.

Гуляйпольское направление

12 атак в районах Доброполье, Гуляйполье, Рыбное, Луговское, Зализничное;

Авиаудары по Горке, Терсянке, Долинке, Гуляйпольском, Верхней Терсе;

Два боевых столкновения продолжаются.

Ореховское и Приднепровское направления

Наступательных действий не было.

Нанесены авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Комышуваха, Запорожец, Казацкое.

"Наши подразделения продолжают успешно отражать атаки врага на всех направлениях", - отметили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны обнаружили и поразили реактивную систему залпового огня рашистов на Запорожском направлении.

