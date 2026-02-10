РФ намагається розвивати подальший наступ у Покровську. Є спроби штурмувати Гришине, - ДШВ
Боєзіткнення Сил оборони із російськими окупантами тривають на окремих ділянках північної частини Покровська.
Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ, передає Цензор.НЕТ.
Покровськ
Так, російські війська намагаються розвивати подальший наступ у Покровську, використовуючи піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем.
"Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста", - зазначили там.
Гришине
Окупанти також накопичуються у північно-західній частині Покровська та дедалі активніше спрямовують свою піхоту на напрямку Гришиного.
"Зокрема, противник здійснює спроби штурмувати населений пункт зі східного, північного та південного напрямків, діючи малими групами та намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони", - розповіли у 7 Корпусі ДШВ.
Загалом минулого тижня українські військові знищили та поранили 386 окупантів. Це – майже на 25% більше за попередній період.
Що передувало?
- Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ситуація в районі Покровська погіршується, місто "ось-ось перейде в руки" ворога
