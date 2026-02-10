РФ пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске. Есть попытки штурмовать Гришино, - ДШВ
Боевые столкновения Сил обороны с российскими оккупантами продолжаются на отдельных участках северной части Покровска.
Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ, передает Цензор.НЕТ.
Покровск
Так, российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске, используя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем.
"Боевые столкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - отметили там.
Гришино
Оккупанты также скапливаются в северо-западной части Покровска и все активнее направляют свою пехоту в направлении Гришино.
"В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя небольшими группами и пытаясь просочиться между позициями Сил обороны", - рассказали в 7 Корпусе ДШВ.
В целом на прошлой неделе украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов. Это – почти на 25% больше, чем за предыдущий период.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики DeepState сообщали, что ситуация в районе Покровска ухудшается, город "вот-вот перейдет в руки" врага
