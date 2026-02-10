РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
РФ пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске. Есть попытки штурмовать Гришино, - ДШВ

Что происходит на Покровском направлении? 7 Корпус ДШВ рассказал

Боевые столкновения Сил обороны с российскими оккупантами продолжаются на отдельных участках северной части Покровска.

Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

Так, российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске, используя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем.

"Боевые столкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - отметили там.

Смотрите также: Воины бригады "Спартан" отбили штурм оккупантов на Покровском направлении и уничтожили роту рашистов. ВИДЕО

Гришино

Оккупанты также скапливаются в северо-западной части Покровска и все активнее направляют свою пехоту в направлении Гришино.

"В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя небольшими группами и пытаясь просочиться между позициями Сил обороны", - рассказали в 7 Корпусе ДШВ.

В целом на прошлой неделе украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов. Это – почти на 25% больше, чем за предыдущий период.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия 147-й бригады одним точным ударом уничтожила российскую ДРГ к северу от Покровска. ВИДЕО

Что предшествовало?

Смотрите: Танк Leopard уничтожает остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришиного. ВИДЕО

Донецкая область (11919) ДШВ Десантно-штурмовые войска (360) Покровск (1196) Покровский район (1549) Гришино (28)
