РФ пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске. Есть попытки штурмовать Гришино, - ДШВ

Боевые столкновения Сил обороны с российскими оккупантами продолжаются на отдельных участках северной части Покровска.

Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

Так, российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске, используя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем.

"Боевые столкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - отметили там.

Гришино

Оккупанты также скапливаются в северо-западной части Покровска и все активнее направляют свою пехоту в направлении Гришино.

"В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя небольшими группами и пытаясь просочиться между позициями Сил обороны", - рассказали в 7 Корпусе ДШВ.

В целом на прошлой неделе украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов. Это – почти на 25% больше, чем за предыдущий период.

Что предшествовало?

Ранее аналитики DeepState сообщали, что ситуация в районе Покровска ухудшается, город "вот-вот перейдет в руки" врага

