2 152 4

Воины бригады "Спартан" отразили штурм оккупантов на Покровском направлении и уничтожили роту рашистов. ВИДЕО

Воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, совместно со смежными подразделениями, за двое суток уничтожили роту российских штурмовиков во время попытки прорыва оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение субботы и воскресенья российское командование бросило на прорыв значительные силы пехоты, которые пытались продвинуться на автомобилях, квадроциклах и мототехнике.

Аэроразведка "Спартана" своевременно обнаружила намерения врага и совместно со смежными подразделениями отразила очередную попытку наступления.

Силы обороны нанесли врагу значительные потери:

  • 127 штурмовиков уничтожены;
  • 9 оккупантов ранены;
  • 7 россиян взяты в плен.

Кроме того, уничтожена вражеская техника:

  • 10 квадроциклов;
  • 3 автомобиля легкой техники;
  • 2 мотоцикла.

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.

На фронті через блокування Starlink для росіян скоротилось кількість штурмів РФ
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260205-na-fronti-cherez-blokuvannya-starlink-dlya-rosiyan-skorotylos-kilkist-shturmiv-rf/
09.02.2026 18:14 Ответить
Якісно!
09.02.2026 19:08 Ответить
МУЗИКА ДОБРА !) ЯК БИ ТАК ВСІХ СЕПАРІВ В КИЇВІ ОТРАБОТАТЬ !?)
09.02.2026 19:19 Ответить
Героям Украіни слава і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
09.02.2026 20:21 Ответить
 
 