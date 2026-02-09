Воины бригады "Спартан" отразили штурм оккупантов на Покровском направлении и уничтожили роту рашистов. ВИДЕО

Воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, совместно со смежными подразделениями, за двое суток уничтожили роту российских штурмовиков во время попытки прорыва оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение субботы и воскресенья российское командование бросило на прорыв значительные силы пехоты, которые пытались продвинуться на автомобилях, квадроциклах и мототехнике.

Аэроразведка "Спартана" своевременно обнаружила намерения врага и совместно со смежными подразделениями отразила очередную попытку наступления.

Силы обороны нанесли врагу значительные потери:

127 штурмовиков уничтожены;

9 оккупантов ранены;

7 россиян взяты в плен.

Кроме того, уничтожена вражеская техника:

10 квадроциклов;

3 автомобиля легкой техники;

2 мотоцикла.

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.

