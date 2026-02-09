2 152 4
Воины бригады "Спартан" отразили штурм оккупантов на Покровском направлении и уничтожили роту рашистов. ВИДЕО
Воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, совместно со смежными подразделениями, за двое суток уничтожили роту российских штурмовиков во время попытки прорыва оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение субботы и воскресенья российское командование бросило на прорыв значительные силы пехоты, которые пытались продвинуться на автомобилях, квадроциклах и мототехнике.
Аэроразведка "Спартана" своевременно обнаружила намерения врага и совместно со смежными подразделениями отразила очередную попытку наступления.
Силы обороны нанесли врагу значительные потери:
- 127 штурмовиков уничтожены;
- 9 оккупантов ранены;
- 7 россиян взяты в плен.
Кроме того, уничтожена вражеская техника:
- 10 квадроциклов;
- 3 автомобиля легкой техники;
- 2 мотоцикла.
Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.
