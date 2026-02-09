Дроны Nemesis за январь уничтожили 9 РСЗО противника, в том числе редкую северокорейскую M1991. ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем уничтожают реактивную артиллерию противника по всей полосе боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение января бойцы 412-й бригады Nemesis уничтожили 9 вражеских РСЗО, среди которых редкая северокорейская M1991 и две ТОС-1А "Солнцепек".
Удары наносились во взаимодействии с дружественными подразделениями.
Среди пораженных целей:
- M1991 - 240-мм реактивная система залпового огня, аналог "Урагана", с дальностью стрельбы до 60-80 км и возможностью применения корректируемых боеприпасов.
- ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система калибра 220 мм, применяющая зажигательные или термобарические боеприпасы с мощным разрушительным действием и имеющая дальность применения до 6 км.
Украинские защитники системно уменьшают огневые возможности противника, уничтожая его дорогостоящие системы поражения.
Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На питання ТСК - чи вважає пан Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському - він заявив: «Так, я так вважаю».