Дроны Nemesis за январь уничтожили 9 РСЗО противника, в том числе редкую северокорейскую M1991. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем уничтожают реактивную артиллерию противника по всей полосе боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение января бойцы 412-й бригады Nemesis уничтожили 9 вражеских РСЗО, среди которых редкая северокорейская M1991 и две ТОС-1А "Солнцепек".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары наносились во взаимодействии с дружественными подразделениями.

Среди пораженных целей:

M1991 - 240-мм реактивная система залпового огня, аналог "Урагана", с дальностью стрельбы до 60-80 км и возможностью применения корректируемых боеприпасов.

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система калибра 220 мм, применяющая зажигательные или термобарические боеприпасы с мощным разрушительным действием и имеющая дальность применения до 6 км.

Украинские защитники системно уменьшают огневые возможности противника, уничтожая его дорогостоящие системы поражения.

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.

Смотрите также: Дрон-перехватчик 105-го пограничного отряда сбил "шахед" с ракетой класса "воздух-воздух". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 80-й бригады за январь отправили ряд российской техники на металлолом. ВИДЕО