Дроны Nemesis за январь уничтожили 9 РСЗО противника, в том числе редкую северокорейскую M1991. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем уничтожают реактивную артиллерию противника по всей полосе боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение января бойцы 412-й бригады Nemesis уничтожили 9 вражеских РСЗО, среди которых редкая северокорейская M1991 и две ТОС-1А "Солнцепек". 

Удары наносились во взаимодействии с дружественными подразделениями.

Среди пораженных целей:

  • M1991 - 240-мм реактивная система залпового огня, аналог "Урагана", с дальностью стрельбы до 60-80 км и возможностью применения корректируемых боеприпасов.
  • ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система калибра 220 мм, применяющая зажигательные или термобарические боеприпасы с мощным разрушительным действием и имеющая дальность применения до 6 км.

Украинские защитники системно уменьшают огневые возможности противника, уничтожая его дорогостоящие системы поражения.

Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале бойцов.

