На фронте произошло 47 боестолкновений: Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 11 февраля, на фронте произошло 47 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Будки, Рыжевка, Уланово, Середина-Буда, Ходино Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставок. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал трижды, в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавляют в Генштабе.

