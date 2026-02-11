На фронте произошло 47 боестолкновений: Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток среды, 11 февраля, на фронте произошло 47 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Будки, Рыжевка, Уланово, Середина-Буда, Ходино Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.
- На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставок. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал трижды, в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Чаривное, Горькое. Два боевых столкновения еще продолжаются.
- На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка.
- На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавляют в Генштабе.
