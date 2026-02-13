Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 250 950 человек (+800 за сутки), 11 667 танков, 37 254 артсистемы, 24 028 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 250 950 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
- личного состава – около 1 250 950 (+800) человек
- танков – 11 667 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 24 028 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 254 (+41) ед.
- РСЗО – 1 642 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 300 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 133 392 (+1 239) ед.
- крылатые ракеты – 4 286 (+16) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 268 (+127) ед.
- специальная техника – 4 070 (+0) ед.
178! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, ППО та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
ППО досягло 1300!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 250 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Слава Державі Україна, Героям Слава!
Як вам пінгвіни в степах України
Спалився бо не пофарбував валянки у жовтий (померанчовий) колір